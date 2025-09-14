Заморозки до -2 градусов: в Ярославской области выпустили экстренное предупреждение о погоде

В ночь на 15 сентября в Ярославской области ожидаются заморозки до -2 градусов. Об этом предупредили в Министерстве региональной безопасности, а также в управлении МЧС. Спасатели предупреждают: в такую погоду повышается угроза возникновения пожаров
«В том числе обусловленных нарушениями в работе электроэнергетических систем в результате повышенных нагрузок и использования несанкционированного электрооборудования», — сообщили в МЧС.
Кроме того, возникает угроза гибели сельскохозяйственных культур.
Как ранее объясняли в центре «Фобос», на погоду оказывает доминирующее влияние антициклон. На этом фоне в регионах Центральной России ожидается ясная погода с ночным выхолаживанием. Давление ночью будет заметно выше нормы. Днем 15 сентября в Ярославской области ожидается ясная погода, +19…+21 градус.
Согласно прогнозу Ярославского ЦГМС, на всей территории области ожидается малооблачная погода, без осадков. Ночью станет холоднее в северных районах области — Брейтове и Пошехонье, а также в Данилове.