Заморозки до -2 градусов: в Ярославской области выпустили экстренное предупреждение о погоде

Ярославцев предупредили о ночных заморозках Источник: Роман Данилкин / 63.RU

В ночь на 15 сентября в Ярославской области ожидаются заморозки до -2 градусов. Об этом предупредили в Министерстве региональной безопасности, а также в управлении МЧС. Спасатели предупреждают: в такую погоду повышается угроза возникновения пожаров

«В том числе обусловленных нарушениями в работе электроэнергетических систем в результате повышенных нагрузок и использования несанкционированного электрооборудования», — сообщили в МЧС.

Кроме того, возникает угроза гибели сельскохозяйственных культур.

Как ранее объясняли в центре «Фобос», на погоду оказывает доминирующее влияние антициклон. На этом фоне в регионах Центральной России ожидается ясная погода с ночным выхолаживанием. Давление ночью будет заметно выше нормы. Днем 15 сентября в Ярославской области ожидается ясная погода, +19…+21 градус.