Осень Заморозки до -2 градусов: в Ярославской области выпустили экстренное предупреждение о погоде

Заморозки до -2 градусов: в Ярославской области выпустили экстренное предупреждение о погоде

Публикуем прогноз

423
Ярославцев предупредили о ночных заморозках | Источник: Роман Данилкин / 63.RUЯрославцев предупредили о ночных заморозках | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Ярославцев предупредили о ночных заморозках

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

В ночь на 15 сентября в Ярославской области ожидаются заморозки до -2 градусов. Об этом предупредили в Министерстве региональной безопасности, а также в управлении МЧС. Спасатели предупреждают: в такую погоду повышается угроза возникновения пожаров

«В том числе обусловленных нарушениями в работе электроэнергетических систем в результате повышенных нагрузок и использования несанкционированного электрооборудования», — сообщили в МЧС.

Кроме того, возникает угроза гибели сельскохозяйственных культур.

Как ранее объясняли в центре «Фобос», на погоду оказывает доминирующее влияние антициклон. На этом фоне в регионах Центральной России ожидается ясная погода с ночным выхолаживанием. Давление ночью будет заметно выше нормы. Днем 15 сентября в Ярославской области ожидается ясная погода, +19…+21 градус.

Согласно прогнозу Ярославского ЦГМС, на всей территории области ожидается малооблачная погода, без осадков. Ночью станет холоднее в северных районах области — Брейтове и Пошехонье, а также в Данилове.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Прогноз погоды Заморозки
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
45 минут
Кануло в Лету ещё одно лето, Брызгами грусти плеснуло в лицо, Кануло, словно в фонтане монета, Чтоб обновлённым вернуться потом. Каждое лето имеет начало И, как ни грустно, имеет конец...
