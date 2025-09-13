Власти предупредили ярославцев об опасной погодной обстановке

Ярославцев предупредили о высокой пожароопасности Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Министерство региональной безопасности Ярославской области предупредило жителей об опасной погодной обстановке. По информации властей, высокая пожароопасность наблюдается в Ярославле, Ярославском, Ростовском, Некрасовском и Гаврилов-Ямском округах.

«На территории муниципальных округов складывается обстановка, способствующая повышенной вероятности возникновения очагов природных пожаров и перехода огня на населенные пункты, дачные поселки и объекты экономики. Проявляйте особую осторожность при обращении с огнем, не разводите костры», — предупредили в министерстве.

В случае происшествий можно звонить на номер экстренных служб — 112.

Синоптики прогнозируют до конца субботы, 13 сентября, и в воскресенье, 14 сентября, в Ярославской области малооблачную погоду без осадков. Температура воздуха в дневные часы: +17…+22 градуса. Ночью: +1…+6 градусов. При этом в некоторых районах в темное время суток возможны заморозки до 0…-2 градусов.