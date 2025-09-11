Придет минусовая температура: ярославцев предупредили о трех днях заморозков

В Ярославской области обещают заморозки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

МЧС и Министерство региональной безопасности выпустили предупреждение о заморозках в Ярославской области. По их данным, понижение температуры до 0…-2 градусов ожидается ночью и утром 12–14 сентября.

«Прогнозируется увеличение количества пожаров, угроза гибели сельскохозяйственных культур», — уточнили в МЧС.

При этом Гидрометцентр России в указанные даты обещает более теплую погоду: ночью не ниже +3 градусов. Вероятно, если заморозки и будут, то лишь в отдельных районах региона.

Прогноз по дням в Ярославской области от Гидрометцентра:

12 сентября, пятница: переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха ночью: +4…+9 градусов, денем: +16…+21 градус;

13 сентября, суббота : переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха ночью: +3…+8 градусов, денем: +16…+21 градус;

14 сентября, воскресенье: облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью: +6 градусов, денем: +20 градусов.