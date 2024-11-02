Ярославец нашел в лесу гигантские опята. Миколог рассказала, съедобны ли они

Миколог рассказала, можно ли есть Источник: читатель 76.RU











Ярославец Леонид нашел в лесу в пригороде огромные опята. По словам читателя 76.RU, такие экземпляры он нашел неподалеку от деревни Устье Ярославского района 30 октября.

— Опята с тарелку, — прокомментировал фото Леонид.

Опята растут в лесах с середины мая до поздней осени, употреблять такие грибы в пищу можно лишь после длительной варки. Как объяснила миколог Ольга Лазарева, такой размер грибов обусловлен погодой — в последние дни октября было влажно и тепло.

— На урожайность влияют погодные условия: затяжная осень с относительно теплой погодой и регулярными осадками. Плодоношение опят будет длиться до тех пор, пока среднесуточная температура не опустится ниже минус 3-5 градусов, — рассказала 76.RU эксперт.

Как отличить съедобные опята от ложных Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы











Ярославцам везет на необычные находки. Ранее мы показывали поляну лиловых грибов, которые выросли под сливой на участке нашей читательницы. Оказалось, что это вполне съедобные экземпляры под названием леписта, или рядовка лиловоногая. Еще один улов — гигантские «вешенки», выросшие за гипермаркетом в спальном районе.