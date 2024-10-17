В спальном районе Ярославля выросли гигантские грибы. Миколог рассказала, съедобны ли они

В Заволжском районе нашли огромные «вешенки» Источник: Наталия, читательница 76.RU











Ярославна Наталия нашла гигантские грибы в спальном районе Ярославля. Внешне они походили на магазинные «вешенки», вот только оказались крупнее оригинала в десятки раз.

— Вот такие грибы растут за «Глобусом» в Заволжском районе — рассказала читательница 76.RU Наталия.

Ярославский миколог Ольга Лазарева в беседе с нашим порталом объяснила, на фото — съедобный гриб рядовка скрученная.

— Встречается в августе-октябре, в том числе на газонах в городе, большими группами, — рассказала 76.RU миколог. — Это осенний гриб, сейчас как раз сезон. Я лично его у своего дома на газонах наблюдаю. Он регулярно появляется, причём может в разных местах расти. Долго не задерживается, но споры разбрасывает и где-то недалеко друг от друга встречаются сростки плодовых тел. Опасности никакой не представляет.

Огромные грибы нашли на газоне за гипермаркетом Источник: Наталия, читательница 76.RU











По словам миколога, рядовка обычно имеет меньшие размеры, предположительно, на рост этого экземпляра повлияла погода.

— Вообще гриб немного поменьше, размер шляпки может в среднем достигать 5-9 сантиметров, но в некоторых случаях до 12 сантиметров. Он кажется большим из-за сростков, — пояснила Ольга Лазарева. — Видите, было достаточно засушливо, потом выпали дожди. Поэтому грибы быстренько сформировались.

Рядовку можно готовить как магазинные вешенки. Однако в пищу можно употреблять только собранные в лесу экземпляры.

— Это абсолютно нормальный, съедобный гриб. У него плотная, волокнистая мякоть. Но в городе собирать нельзя: во-первых, потому что грибы накапливают разнообразные загрязняющие вещества, ну и потом, в городе на него могут попадать экскременты животных и пыль, — обратила внимание эксперт. — Сырым [употреблять] нельзя. Способы приготовления такие же, как у вешенки. По консистенции вешенка на него похожа.