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В спальном районе Ярославля выросли гигантские грибы. Миколог рассказала, съедобны ли они

На что похоже это чудо

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В Заволжском районе нашли огромные «вешенки»

Ярославна Наталия нашла гигантские грибы в спальном районе Ярославля. Внешне они походили на магазинные «вешенки», вот только оказались крупнее оригинала в десятки раз.

— Вот такие грибы растут за «Глобусом» в Заволжском районе — рассказала читательница 76.RU Наталия.

Ярославский миколог Ольга Лазарева в беседе с нашим порталом объяснила, на фото — съедобный гриб рядовка скрученная.

— Встречается в августе-октябре, в том числе на газонах в городе, большими группами, — рассказала 76.RU миколог. — Это осенний гриб, сейчас как раз сезон. Я лично его у своего дома на газонах наблюдаю. Он регулярно появляется, причём может в разных местах расти. Долго не задерживается, но споры разбрасывает и где-то недалеко друг от друга встречаются сростки плодовых тел. Опасности никакой не представляет.

Огромные грибы нашли на газоне за гипермаркетом

По словам миколога, рядовка обычно имеет меньшие размеры, предположительно, на рост этого экземпляра повлияла погода.

— Вообще гриб немного поменьше, размер шляпки может в среднем достигать 5-9 сантиметров, но в некоторых случаях до 12 сантиметров. Он кажется большим из-за сростков, — пояснила Ольга Лазарева. — Видите, было достаточно засушливо, потом выпали дожди. Поэтому грибы быстренько сформировались.

Рядовку можно готовить как магазинные вешенки. Однако в пищу можно употреблять только собранные в лесу экземпляры.

— Это абсолютно нормальный, съедобный гриб. У него плотная, волокнистая мякоть. Но в городе собирать нельзя: во-первых, потому что грибы накапливают разнообразные загрязняющие вещества, ну и потом, в городе на него могут попадать экскременты животных и пыль, — обратила внимание эксперт. — Сырым [употреблять] нельзя. Способы приготовления такие же, как у вешенки. По консистенции вешенка на него похожа.

Ранее мы также рассказывали, как называется гриб-великан, который растет в саду под яблонями.

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Гриб Миколог Съедобные грибы
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