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Осень Ярославна нашла на участке лиловые грибы. Разбираемся с микологом, съедобны ли они

Ярославна нашла на участке лиловые грибы. Разбираемся с микологом, съедобны ли они

А вы видели подобное чудо?

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У ярославны на участке выросли лиловые грибы

Под Ярославлем на участке выросли лиловые грибы. Необычная находка внешне напоминает сыроежку — под шляпкой скрываются такие же пластинки. Мы узнали у эксперта, что это может быть за гриб.

Грибок на яркой ножке вырос под сливой на участке в Карабихе Ярославского района.

— Как гриб называется и можно ли рискнуть попробовать? Растет на участке, в Карабихе, сами очень удивились, раньше не было такого чуда. Растет в траве, рядом дерево — слива. 10-12 см в высоту, очень вкусно пахнет грибами, растет небольшими семейками. Очень плотный, пластинчатый, — рассказала читательница 76.RU Татьяна.

Поглядите на эту полянку

По версии миколога, это может быть гриб — рядовка лиловоногая

По версии миколога Ольги Лазаревой, это съедобный гриб. Предположительно, на фото — леписта, или рядовка лиловоногая.

— Вроде есть лиловый оттенок ножки. Может, цветопередача телефона хромает. Типичный осенний гриб. Появляется у нас с середины сентября до заморозков. Предпочитает открытые местности: луга, лесные поляны. Съедобен после отваривания, — рассказала в беседе с 76.RU Ольга Лазарева.

У гриба лиловая ножка

Ранее мы объясняли, что за огромные «вешенки» выросли на поляне за гипермаркетом, а также публиковали фотографии странных грибов.

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Грибы Миколог Лес Съедобные грибы
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