Дачникам на заметку. Как правильно посадить яблоню — советы агронома

Для яблони необходим простор Источник: Олег Федоров / «Чита.Ру»











Как правильно сажать яблони на участке и что для этого нужно? Рекомендации садоводам дала Нурания Шарыгина, главный агроном Тюменского межрайонного отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр».

— Саженцам яблони для укоренения необходим месяц, поэтому посадку следует заканчивать за месяц до наступления устойчивых морозов, — рассказала собеседница.

Для начала необходимо выбрать место для посадки. Для яблони оно должно быть освещенное и с уровнем залегания грунтовых вод не ниже 1,7 метра от поверхности почвы. Если есть возможность на небольшой солнечный склон, откуда талые и дождевые воды будут быстро стекать, не застаиваясь вокруг корневой шейки.

— В низинах яблоню следует сажать на искусственные земляные холмы высотой 80–90 сантиметров и шириной 90 сантиметров. Яблоня достаточно мощное дерево, поэтому ей нужен простор. Другие посадки или сооружения должны находиться от нее на расстоянии не менее 3,5–4 метров. Молодые растения следует защитить от холодного северного ветра с помощью плетей, фанерных щитов или других сооружений. Саженцы лучше приобретать с закрытой корневой системой, — объяснила агроном.

При посадке необходимо перевернуть, не травмируя, саженец земляным комом и аккуратно уложить в посадочную яму. Он приживается легче и быстрее. Высота молодого растения должна быть в диапазоне 80 сантиметров — 1,2 метра, не больше. Иначе будет плохо приживаться.

— Высокорослые сорта следует сажать на расстоянии 3,6–4,2 метра друг от друга и от других растений в саду. Полукарликовые и карликовые сорта — на 2,63 метра друг от друга. В случае с колоновидными хватит 2 метров. Такое же расстояние надо выдерживать между яблонями и постройками и сооружениями, — добавила Шарыгина.

Готовим посадочную яму

Ее желательно делать заранее — минимум за месяц. Глубина — 40–50 сантиметров, диаметр — 85–95 сантиметров.

— Аккуратно снимите дерн, затем выкопайте верхний плодородный слой. Сделайте стенки вертикальными. На дно посадочной ямы уложите дренаж из битого кирпича или гравия, желательно известковой породы, — посоветовала эксперт.

Также надо приготовить почвенную смесь для заполнения посадочной ямы. Ее нужно составить из верхнего плодородного слоя, который сняли с этой ямы, компоста или перепревшего навоза, листовой земли и песка. Соотношение — 1:2:2:1.

— Заполните посадочную яму на одну треть приготовленной смеси. Добавьте в нее по две столовые ложки суперфосфата и сульфата калия, литровую банку древесной золы и стакан доломитовой муки (если почва кислая). Землю хорошо перемешать. Вбейте в середину посадочной ямы кол высотой 1,5 метра или 1,7 метра, к которому потом привяжите саженец после посадки, чтобы он не сломался от ветра или от тяжести снега зимой, — продолжила Шарыгина.

Посадка саженцев

Посадку желательно проводить вдвоем. Один сажает, а второй засыпает корни землей. Саженец надо установить на грунт так, чтобы корневая шейка находилась на уровне поверхности земли.

— Землю вокруг корней надо постоянно уплотнять руками, чтобы в почве не оставалось пустот. После посадки руками уплотните землю в приствольном круге. Следите, чтобы корневая шейка оказалась строго на уровне поверхности земли. Потом нужно подвязать саженец к колу с помощью мягкой веревки или бинта восьмеркой. Сразу после подвязки хорошо пролейте — 20 литров под каждое дерево. Затем проведите мульчирование приствольных кругов. Можно соломой, сеном или листвой. Слой — 5–6 сантиметров. Этот слой будет препятствовать росту сорняков и поможет сохранить влагу в почве, — уточнила агроном.

Яблони — морозостойкая культура. Они не требуют никаких зимних укрытий. Но в первый год после посадки, тем более осенней, когда растения только начинают осваиваться на новом месте, корни нужно обязательно утеплить. Предварительно в конце октября надо засыпать приствольные круги молодых посадок сухими листьями слоем 3–5 сантиметров или уложить в один слой еловый лапник.