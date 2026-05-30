Шестерка с плюсом. В России начали выпускать кроссовер с необычным дизайном

Первая модель Tenet Plus внешне не отличаются от Lepas L6

В России появился еще один автобренд — Tenet Plus, принадлежащий той же компании «АГР Холдинг», что и сам Tenet. Автомобили новой марки будут собирать на одном из заводов холдинга — в Калуге или Санкт-Петербурге. Компания не раскрыла модельный ряд, но опубликовала тизер первой модели, которую несложно опознать. Рассказываем, что это за зверь.

На опубликованном слайде автомобиль, внешне идентичный Lepas L6 — кроссоверу длиной 4570 мм, который является перелицованной версией Chery Fulwin T7. Это одна из разновидностей Chery Tiggo 7 с увеличенной на 30 мм базой (до 2700 мм) и собственным дизайном.

«АГР Холдинг» уже выпускает автомобили концерна Chery на завода в Калуге и Питере под брендами Tenet, Jeland и Esteo, и добавление моделей Lepas является развитием этой тенденции.

Lepas является одним из многочисленных отпрысков Chery, презентованный публике в прошлом году. По замыслу, марка должна занять нишу между массовыми брендами (Chery, Jaecoo, Omoda) и более дорогим Exeed. Технически все три модели Lepas L4, L6, L8 строятся на той же платформе T1X, что и остальные кроссоверы семейства Tiggo.

Lepas L4 на базе Chery Tiggo 4 имеет дизайн, отдаленно напоминающий Jaguar F-Pace Источник: Lepas

Chery и «АГР Холдинг» плодят бренды с такой кроличьей скоростью, что вполне публиковать краткий справочник, какая марка что означает. Поскольку холдинг превращается в главного производителя иномарок в России, жить нам с этими названиями, видимо, долго:

Tenet — бренд, под которым на заводе в Калуге выпускают кроссоверы Chery Tiggo 4, Chery Tiggo 7L, Chery Tiggo 8 Plus. Готовится запуск крупного кроссовера Tiggo 9 и седана (вероятно, Arrizo 8);

Jeland — автомобили Jaecoo, которые собирают на бывшем заводе GM в Питере, кроссоверы J6, J7, J8;

Omoda — собирается в Калуге параллельно с Tenet. Вероятно, переименовали марку Onives (официально не подтверждено);

Esteo — автомобили Exeed. Первой моделью стал кроссовер Exeed MX, технически близкий к известному у нас TXL. Не исключен выпуск гибридов Exlantix под маркой Esteo;

Jetour — сохраняет марку в РФ, производством моделей Dashing, X70 Plus, T1, T2 занимается калининградский «Автотор»;

Soueast — малоизвестный суббренд Chery, сборку двух моделей которого, S06 и S07, ведет «Автотор».

Сама Chery резко сократила активность в России и дистанцируется от проектов «АГР Холдинга»: партнером с китайской стороны стала неизвестная компания Defetoo.

Чтобы добавить запутанности, «АГР Холдинг» презентует модификации уже существующих моделей: на заводе в Калуге стартовал выпуск Tenet T4L — удлиненной на 186 мм версии «четверки» с багажником 475 литров. При длине 4506 мм габариты автомобиля почти идентичны таковым у Jaecoo J6, но колесная база на 40 мм больше (у «Джейку» она равна таковой у Tenet T4). Цены пока не объявлены, но можно ожидать прайс-листа от 2,3–2,4 млн рублей.

Tenet T4L — версия Tenet T4, увеличенная в длину (+186 мм) и высоту (+50 мм)