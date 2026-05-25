Чем опасно такси на выделенной полосе? Объясняем на примере одной аварии — видео

Момент столкновения машин Источник: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / Vk.com

Во многих крупных городах появилось большое количество выделенных полос для общественного транспорта — автобусов, троллейбусов. Но и аварий на этих полосах происходит достаточно — в основном тогда, когда на выделенки заезжают легковые автомобили, мотоциклы или самокаты. Вот очередная авария — с такси и высокой скоростью.

Улица с односторонним движением, три полосы. Одна из них, правая — выделенка для общественного транспорта, помеченная буквой А. Поток машин плотный, скорость невысока. Вот с прилегающей второстепенной улицы пытается выехать белый седан — его водителю надо пересечь главную улицу. В последний момент в кадре на выделенной полосе появляется стремительный автомобиль такси с характерной желтой полосой по борту, происходит столкновение — смотрите видео.

Авария случилась на выделенной полосе Источник: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / Vk.com

Кто виноват в ДТП? Водитель белого седана Водитель такси на выделенке Не знаю

Вопрос приоритета в движении тут не вызывает особых дискуссий: у водителя белого седана второстепенный выезд, он должен был уступить. Но есть и другие факторы: скорость такси на выделенной полосе, право этого автомобиля ехать по такой полосе. Далеко не все таксисты регистрируются в специальном реестре, чтобы иметь законную возможность пользоваться полосой для общественного транспорта.

— Водитель белого седана должен был предоставить преимущество. Две машины в левом и среднем ряду его просто пропустили. А водитель в крайнем правом ряду физически не мог его видеть. На месте таксиста мог оказаться водитель автобуса — была бы крайне неприятная ситуация, — считает руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.

— Водитель, который двигался по второстепенной дороге, виноват. Если мы рассматриваем вопрос хотя бы частичной вины водителя такси, то это решается экспертом. Он решает, мог ли водитель такси своевременно обнаружить второй автомобиль. Если эксперт отвечает положительно, то обычно суды указывают, что вина лежит на всех участниках. Если же мы рассматриваем, что такси не находится в реестре для выделенных полос, то оно не могло двигаться по этой полосе. То есть не имело права преимущества проезда. В этой ситуации виновным может быть признан водитель такси, — говорит автоюрист Лев Воропаев.

Пункт 13.9 ПДД. На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся по главной, независимо от направления их дальнейшего движения.

Пересекать улицу с выделенной полосой, если вас пропускают остальные ряды, это вещь довольно опасная. Там ведь могут оказаться и автобус, и легальное такси, и водитель-нарушитель обычной легковушки.