Авто Власти взялись за борьбу с проблемными электросамокатами: что теперь будет

Правительство уже утвердило план по безопасности движения

83
Теперь самокаты будут иметь номера

Олег Фёдоров / CHITA.RU

МВД и Минтранс к 2028 году внедрят государственную регистрацию средств индивидуальной мобильности (СИМ) с установкой номерных знаков. Об этом говорится в плане мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения, который утвердило правительство.

«К 2028 году МВД и Минтранс обеспечат государственную регистрацию СИМ с установкой номерных знаков. Помимо этого, к 2030 году должен быть решен вопрос об обязательной маркировке средств индивидуальной мобильности, подтверждающей их соответствие установленным требованиям безопасности», — отмечается в документе.

План также включает строительство инфраструктуры для пользователей электросамокатов, электровелосипедов и других СИМ. Уже в этом году Минтранс и региональные власти обязаны утвердить стратегию развития инфраструктуры для СИМ и их интеграции в городские транспортные системы.

21 мая правительство РФ утвердило план мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения на период до 2030 года (с перспективой до 2036 года). Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Один из главных разделов плана посвящен обновлению дорожной инфраструктуры. В 2026–2028 годах устройствами разделения встречных потоков оснастят четырехполосные дороги независимо от их категории. Всего до 2030 года такими устройствами оборудуют 250 километров трасс, а также построят 40 надземных пешеходных переходов.

Елена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Электросамокат Минтранс Правила дорожного движения Правительство Номер
JayroslavMudryi

7 минут
а что раньше делали? город распродавали
Гость
14 минут
Разъездились свободными себя ощутили, налогов не платят в казну Его Превосходительства, бензин не покупают, за проезд по раздолбанным дорогам тоже не платят теперь только строем и с песней
