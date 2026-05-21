Власти взялись за борьбу с проблемными электросамокатами: что теперь будет

Теперь самокаты будут иметь номера Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

МВД и Минтранс к 2028 году внедрят государственную регистрацию средств индивидуальной мобильности (СИМ) с установкой номерных знаков. Об этом говорится в плане мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения, который утвердило правительство.

«К 2028 году МВД и Минтранс обеспечат государственную регистрацию СИМ с установкой номерных знаков. Помимо этого, к 2030 году должен быть решен вопрос об обязательной маркировке средств индивидуальной мобильности, подтверждающей их соответствие установленным требованиям безопасности», — отмечается в документе.

План также включает строительство инфраструктуры для пользователей электросамокатов, электровелосипедов и других СИМ. Уже в этом году Минтранс и региональные власти обязаны утвердить стратегию развития инфраструктуры для СИМ и их интеграции в городские транспортные системы.

21 мая правительство РФ утвердило план мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения на период до 2030 года (с перспективой до 2036 года). Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.