НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+29°C

Сейчас в Ярославле
Погода+29°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +28

3 м/c,

вос.

 756мм 29%
Подробнее
6 Пробки
USD 71,29
EUR 82,79
Сбили БПЛА
Здоровье под контролем
Когда включат горячую воду
Как отметить свадьбу в Ярославле
БПЛА попал в предприятие
Когда достроят поликлинику
Почему пустеют ТЦ
Из-за БПЛА выбило окна
Авто Группа разбора Проблема «Впечатление, что тебя разводят». Как легкое ДТП привело к необъяснимому долгу

«Впечатление, что тебя разводят». Как легкое ДТП привело к необъяснимому долгу

Пострадавший получил выплату по ОСАГО, виновник успокоился, и тут вмешались юристы…

1 805
Последствия ДТП: у Renault Megane&nbsp;— вмятина на двери | Источник: читатель 74.RUПоследствия ДТП: у Renault Megane&nbsp;— вмятина на двери | Источник: читатель 74.RU

Последствия ДТП: у Renault Megane — вмятина на двери

Источник:

читатель 74.RU

В конце августа 2025 года во дворе жилого дома произошло мелкое ДТП: молодой водитель, сдавая назад на ВАЗ-2115, помял заднюю дверь стоящего Renault Megane. Виновник имел полис ОСАГО, аварию оформили, и владелец «Лады» забыл про инцидент. Но в конце 2025 года ему пришел вызов в суд: некая юридическая компания потребовала доплатить в районе 130 тысяч рублей в качестве компенсации за то ДТП.

В нашу редакцию обратился отец водителя, Павел. Ситуация вызвала у него массу вопросов: во-первых, почему компенсацию взыскивает непонятная фирма, во-вторых, для чего нужно ОСАГО, если новые претензии превышают сумму выплат в несколько раз? Мы разобрали этот случай с практикующим юристом.

Сколько насчитала страховая

Ущерб для Renault, рассчитанный страховой компанией по единой методике РСА, составил 100,6 тысяч рублей. Поскольку Megane выпущен в 2014 году, страховая применила минимальный коэффициент износа 50%, снизив выплату вдвое до 50,3 тысячи рублей. По оценкам Павла, суммы вполне достаточно, чтобы выправить дверь и заменить молдинг.

У пострадавшей в ДТП стороны всегда остается возможность взыскать разницу между реальным ущербом и суммой страховой компенсации с виновника, что и произошло в данном случае.

Что такое цессия

Юридическая компания возникала в деле, потому что владелица Renault переуступила им право требования по договору цессии. Это распространенная и в целом законная практика, при которой можно «перепродать долг» цессионарию, получив сразу часть суммы и предоставив последнему право взыскать полную стоимость с должника.

В материалах дела есть заключение эксперта о характере повреждений и стоимости ремонта | Источник: материалы делаВ материалах дела есть заключение эксперта о характере повреждений и стоимости ремонта | Источник: материалы дела

В материалах дела есть заключение эксперта о характере повреждений и стоимости ремонта

Источник:

материалы дела

Юридическая компания направила сначала досудебную претензию владельцу ВАЗ-2115, которую тот пропустил, а затем уже исковое заявление в суд. К нему прилагалось заключение о стоимости ремонта, согласно которому дверь Renault Megane заменили, оценив деталь в 107,6 тысяч рублей. Для сравнения, по каталогу РСА, которым пользуются при расчете ущерба по ОСАГО, средняя стоимость такой двери 61,6 тысяч рублей, а с коэффициентом износа получается в районе 30 тысяч.

Помимо стоимости двери в калькуляцию включены молдинг (17 тысяч), работы (12 тысяч) и окраска (15 тысяч). Итого — около 155 тысяч рублей, из которых 50 тысяч уже заплатила страховая. Также к иску добавлена стоимость экспертизы (10 тысяч рублей) и юридических услуг (10 тысяч рублей), госпошлина (4 тысячи) и мелкие расходы. Итого к доплате — около 130 тысяч рублей.

«А зачем мы тогда покупаем ОСАГО»?

Павла в первую очередь возмущает, что при дороговизне ОСАГО в его случае оно оказалось, по сути, бесполезно. Он говорит, что поскольку сын прописан в области, полис обошелся в 22 тысячи рублей, а если бы использовались коэффициенты для города — 36 тысяч. Со следующего года стоимость увеличится в полтора раза из-за ДТП.

«Получается, мы платим такие деньги в обязательном порядке, а для чего? Чтобы потом юридические компании взыскивали с нас еще по 130 тысяч?», — задается вопросом он.

Также он сомневается в том, что дверь Renault Megane была заменена новой.

«Они заявляют ценник, как на оригинальную дверь, — говорит он. — Я узнавал, привезти ее сейчас в Россию почти нереально, где они ее взяли — вопрос, у меня подозрение, что нас просто разводят», — говорит Павел.

То есть он не исключает, что весь ремонт существует только на бумаге, и что юридическая фирма просто хочет выжать из ситуации максимум.

«Цена этому Renault — 400 тысяч, но, по их мнению, одна только помятая дверь тянет на 150 тысяч?», — удивляется он.

Мнение юриста

Глава юридической компании «Форлекс» Николай Попов считает, что в целом ситуация не выглядит экстраординарной: практика взыскания ущерба по рыночным расценкам, равно как переуступка требований по договору цессии — распространенная и законная.

«Страховая компания считает ущерб по собственной методике и с коэффициентом износа, — объясняет он. — Если в действиях страховой были нарушения, например, вместо направления на ремонт, которое просил пострадавший, она выплатила компенсацию деньгами, клиент вправе обратиться в суд: в этом случае он сможет претендовать на выплату уже без коэффициента износа. До лимита в 400 тысяч расчет все равно будет вестись по единой методике, но разница сверх 400 тысяч может рассчитываться и по рыночным ценам».

Мы уже писали о ситуациях, при которой в рамках ОСАГО клиентам удавалось отсудить свыше лимита в 400 тысяч.

Но если страховая сделала все по закону, у пострадавшего остается право обратиться к виновнику ДТП и потребовать компенсацию разницы между реальным ущербом и выплатой по ОСАГО.

«При этом калькуляция должна производиться по рыночной стоимости без учёта износа деталей, то есть без учета единой методики РСА, и пострадавший вправе предоставить суду документы, подтверждающие его реальные расходы, — объясняет Николай Попов. — Равно как у ответчика остается право ходатайствовать, например, о проведении судебной экспертизы, чтобы выяснить, соответствуют ли требования реальному ущербу».

Разве цессия — не сомнительная практика?

Отдельный вопрос связан с перепродажей долга: нет ли тут простора для манипуляций? Например, Павел подозревает, что дверь в реальности не менялась на новую, и что указанные цифры существуют только на бумаге. Не бывает ли в таких практиках элемента подлога? Кстати, в рассматриваемом случае, согласно договору цессии, юридическая контора забирает себе 40% от суммы, которую удастся отсудить в пользу владелицы Renaul.То есть фирма заинтересована в максимизации «прибыли».

«Что касается чистоплотности юридических компаний, работающих по договорам цессии, то я бы не стал грести всех под одну гребенку: есть те, кто работает строго в рамках закона, есть наверняка и те, кто занимаются какими-то махинациями», — говорит Николай Попов.

А будет ли суд разбираться в том, менялась ли дверь или нет?

«Думаю, что основным вопросом, который поставят перед экспертом, будет соответствие заявленной стоимости ремонта и реального ущерба», — считает Николай Попов.

Заложники цессии

Получается, что как и при суброгации, ответчик не участвует в процессе оценки машины и не может точно знать, была ли произведен заявленный ремонт. Николай Попов говорит, что чего-то незаконного в таких подходах нет, и ответчик в любом случае не является экспертом, чтобы оценивать методы ремонта и размер ущерба (ответчик всегда хочет снизить их до минимума). Остается вопрос доверия к данной юридической компании и нанятому ей экспертному центру, но если брать сами подходы, то они, по словам Николая Попова, соответствуют духу и букве закона.

При этом проблема нечистоплотности цессионариев существует, и в конце 2025 года на нее обратил внимание Верховный суд РФ, ужесточив некоторые практики: например, он указал на ответственность цедента (владельца долга) за передачу прав на несуществующие требования и возложил соответствующие риски на цессионария. Проще говоря, если в рамках суда выясняется, что заявленный долг в силу каких-то причин отсутствовал, ответчик освобождается от ответственности, а разбираться между собой должны уже цедент и цессионарий. Вероятно, данное решение идет в рамках общей борьбы с мошенничеством и потребительским экстремизмом, как и недавно принятые поправки к закону «О защите прав потребителей».

Однако в случае ДТП важно иметь в виду эти риски: если страховая выплата окажется значительно ниже реального ущерба, есть вероятность, что пострадавший обратится с претензией к виновнику, а в случае отказа — в суд, либо же перепродаст право требования концессионеру. И размер этих требований нередко шокирует виновника.

«Мы постоянно с этим сталкиваемся: в ДТП пострадала какая-нибудь старая японская машина ценой 400 тысяч, а за пару помятых деталей с виновника пытаются взыскать лимит ОСАГО, то есть те же 400 тысяч. И у человека вопрос: как так, на эти деньги можно же купить такую машину целиком? — говорит Николай Попов. — Но тут не надо смешивать стоимости машины и стоимости ремонта: да, иногда последняя оказывается непропорционально высокой».

Кстати, этой особенностью часто пользуются автоподставщики на праворульных машинах. Последнее время они не особенно скрываются.

На ваш взгляд, идет ли в данном случае речь о «разводе» или взыскиваемая сумма соответствует ущербу?

Соответствует
Нет, явная попытка нажиться

В случае, если машина пострадавшего застрахована по каско, есть риск получить требование по суброгации. Сумма может оказаться особенно большой, если страховая решит «затоталить» машину.

ПО ТЕМЕ
Артём КрасновАртём Краснов
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Автоликбез Автозакон ДТП Страховка
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
11 февраля, 18:24
Есть такой закон природы кроликов разводить.
Гость
11 февраля, 18:05
Как можно объяснить, что сумма претензии в несколько раз превышает выплаты по ОСАГО?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Выживут сильнейшие»: владелица салона красоты — о ситуации в бьюти-индустрии
Анастасия Кулачковская
Мнение
«Сокращения отвратительные, незаконные, наглые, рассчитанные на незнание». HR-директор — об увольнении 200 тысяч сотрудников в стране
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Красота дорогая и суровая: туристка рассказала, что посмотреть во Владивостоке и сколько стоит путешествие
Анастасия Микула
Мнение
Школьники впали в панику перед экзаменами. Что с этим делать
Оксана Лунегова
Психотерапевт, детский психолог
Мнение
«Ушли отеки, уменьшился нос». Как журналист лечила акне системными ретиноидами — честно о побочках и результатах
Назифа Нурмухаметова
Рекомендуем