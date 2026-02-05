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Авто Тест-драйв «Skoda Kodiaq после китайских гибридов: хорошо, но прошлый век». Сравниваем 10 несравнимых машин

«Skoda Kodiaq после китайских гибридов: хорошо, но прошлый век». Сравниваем 10 несравнимых машин

Выбираем лидера по совокупности качеств: эмоции, практичность, управляемость, комфорт

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Все 10 участников теста в одном кадре на борту карьера Кондуки в Тульской области | Источник: Артем КрасновВсе 10 участников теста в одном кадре на борту карьера Кондуки в Тульской области | Источник: Артем Краснов

Все 10 участников теста в одном кадре на борту карьера Кондуки в Тульской области

Источник:

Артем Краснов

Осенью издание «Авторевю» пригласило меня стать одним из судей рейтинг-теста: ежегодного большого тест-драйва, в котором эксперты журнала сравнивают 10 наиболее ярких новинок. Нынешнее мероприятие мне было интересно вдвойне, потому что, кроме полчища китайских кроссоверов, в нем участвовала новая Lada Iskra, а еще референсный автомобиль — Skoda Kodiaq, один из лучших кроссоверов старой школы. «Кодиак» задавал планку качества, вот только победить ему не удалось… Ниже — мой личный хит-парад в обратном порядке, с десятого места по первое.

Фотограф Дмитрий Питерский выставляет участников тест-драйва для общего снимка в центре Орла | Источник: Артем КрасновФотограф Дмитрий Питерский выставляет участников тест-драйва для общего снимка в центре Орла | Источник: Артем Краснов

Фотограф Дмитрий Питерский выставляет участников тест-драйва для общего снимка в центре Орла

Источник:

Артем Краснов

Кто участвовал в рейтинг-тесте? Помимо упомянутых Lada Iskra и Skoda Kodiaq был его конкурент Haval H7, два внедорожника Tank 400 и Tank 700, электромобиль Avatr 11, три гибридных кроссовера Exlantix ET, Wey 07, Rox 01, а также седан с бензоэлектрическим приводом Exlantix ES.

10-е место. Tank 400

На нем я проехал больше всего, вечером первого дня и утром второго. И хотя обычно со свежей головой ты воспринимаешь машину позитивней, Tank 400, как неудобная обувь, продолжал натирать нервы. Мне не нравится в нем ничего, кроме проходимости.

Tank 400&nbsp;— пятиметровый «рамник» с 2-литровым 245-сильным мотором, 9-ступенчатым автоматом, полным приводом, «понижайкой» и блокировками межколесных дифференциалов. Цена&nbsp;— в районе 6&nbsp;миллионов рублей | Источник: Артем КрасновTank 400&nbsp;— пятиметровый «рамник» с 2-литровым 245-сильным мотором, 9-ступенчатым автоматом, полным приводом, «понижайкой» и блокировками межколесных дифференциалов. Цена&nbsp;— в районе 6&nbsp;миллионов рублей | Источник: Артем Краснов

Tank 400 — пятиметровый «рамник» с 2-литровым 245-сильным мотором, 9-ступенчатым автоматом, полным приводом, «понижайкой» и блокировками межколесных дифференциалов. Цена — в районе 6 миллионов рублей

Источник:

Артем Краснов

Попытка закосить под военный броневичок удалась чересчур явно: Tank 400 действительно смотрится результатом кустарной сварки. И характер такой же угловатый. Во время теста на грунтовке он оказался самым тряским, на асфальте — то задумчивым, то нервным. Сложно было приспособиться и к его рулю, и к педалям, в общем, тут только понять и простить.

Интерьер Tank 400 современен и массивен: для внедорожника самое то | Источник: пресс-служба компании TankИнтерьер Tank 400 современен и массивен: для внедорожника самое то | Источник: пресс-служба компании Tank

Интерьер Tank 400 современен и массивен: для внедорожника самое то

Источник:

пресс-служба компании Tank

Вообще, он похож на «УАЗ-Патриот» из параллельной реальности, где ульяновцы за 20 лет сумели выпустить новое поколение своего бестселлера. Уазики же тоже состоят из сплошных зазубрин, но фанаты прощают это за беспрецедентное соотношение цены, проходимости и практичности. Так что будь цена Tank 400 этак 2–2,5 миллиона рублей — вопросов бы не возникло, а за 6 миллионов — извините… Даже у самого концерна Great Wall есть более сбалансированные машины, включая Haval H9.

9-е место. Lada Iskra

Оценки мы выставляли без привязки к стоимости, потому что ее учитывали отдельно при финализации баллов. Так что «Искра», самая дешевая модель в тесте, предсказуемо оказалась внизу.

Lada Iskra в таком исполнении стоит 1,737&nbsp;миллиона (с механической коробкой передач). С вариатором&nbsp;— на 90 тысяч больше | Источник: Артем КрасновLada Iskra в таком исполнении стоит 1,737&nbsp;миллиона (с механической коробкой передач). С вариатором&nbsp;— на 90 тысяч больше | Источник: Артем Краснов

Lada Iskra в таком исполнении стоит 1,737 миллиона (с механической коробкой передач). С вариатором — на 90 тысяч больше

Источник:

Артем Краснов

В целом она не настолько плоха. В плюсы ей я поставил удачный форм-фактор — небольшой, но вместительный универсал с увеличенным просветом. Седаны, кстати, для своего класса тоже практичны. У «Искры» неплохая, доставшаяся от Renault, эргономика, лишенная при этом французских чудачеств и вполне современная, если брать бюджетный сегмент. А еще она здорово носится по грунтовым дорогам, точнее, упруго и предсказуемо скачет, словно теннисный мячик. Вообще, на ней можно даже повеселиться, но…

Безусловный плюс Lada Iskra, особенно в версии Cross,&nbsp;неплохая проходимость. Полного привода нет, но просвет в 20&nbsp;см и терпеливая подвеска делают ее королевой грейдированных дорог | Источник: Артем КрасновБезусловный плюс Lada Iskra, особенно в версии Cross,&nbsp;неплохая проходимость. Полного привода нет, но просвет в 20&nbsp;см и терпеливая подвеска делают ее королевой грейдированных дорог | Источник: Артем Краснов

Безусловный плюс Lada Iskra, особенно в версии Cross, неплохая проходимость. Полного привода нет, но просвет в 20 см и терпеливая подвеска делают ее королевой грейдированных дорог

Источник:

Артем Краснов

Мотора по-прежнему не хватает, и даже в бюджетном классе 16-клапанный ветеран выглядит анахронизмом. Его старания хорошо слышны на разгоне, да и автомобиль, в принципе, шумный. Китайская шестиступенчатая механика — тоже словно из 90-х: иногда, неудачно заведя руку, ты просто не можешь включить первую или вторую передачу. Рычаг упирается, дрожит и на место не заскакивает. Я такое у пазиков видел.

Главная проблема «Искры» — это ее близость по всем параметрам к Lada Vesta. И зачем АВТОВАЗу модель, сделанная за немалые деньги, которая достигает уже достигнутый ранее результат? Лесополоса взята дважды. Главное — в штабе отчитаться.

Отделочные материалы недорогие, но подгонка и оформление салона вопросов не вызывают: для автомобиля начального уровня&nbsp;— рабочий интерьер | Источник: пресс-служба АВТОВАЗаОтделочные материалы недорогие, но подгонка и оформление салона вопросов не вызывают: для автомобиля начального уровня&nbsp;— рабочий интерьер | Источник: пресс-служба АВТОВАЗа

Отделочные материалы недорогие, но подгонка и оформление салона вопросов не вызывают: для автомобиля начального уровня — рабочий интерьер

Источник:

пресс-служба АВТОВАЗа

В конце теста все искали, кому бы сбагрить «Искру», и сбагрили мне. После китайских гибридов казалось, что из бизнес-класса сел не то что в обычный самолет — в кукурузник. Летишь по Калужскому шоссе, дождь хлещет, машина трясется… Но куда деваться? Стерпится — слюбится. А не слюбится — получите еще одно внеплановое повышение «утиля». Так что цыц.

8-е место. Haval H7

Еще один автомобиль, попавший не в свою весовую категорию, — Haval H7. Он компактнее и дешевле остальных участников, а потому проигрывает им по умолчанию, но это не его вина. Мне он даже по душе: этакий Dargo на вырост с нормальным багажником, неплохой настройкой органов управления и внешностью, кличущей на приключения.

Haval H7 оснащается 2-литровым 192-сильным мотором в паре с семиступенчатым роботом и полным приводом с муфтой. По длине он близок к Skoda Kodiaq&nbsp;— 4705&nbsp;мм. Цена&nbsp;— от 3,7&nbsp;миллиона рублей | Источник: Артем КрасновHaval H7 оснащается 2-литровым 192-сильным мотором в паре с семиступенчатым роботом и полным приводом с муфтой. По длине он близок к Skoda Kodiaq&nbsp;— 4705&nbsp;мм. Цена&nbsp;— от 3,7&nbsp;миллиона рублей | Источник: Артем Краснов

Haval H7 оснащается 2-литровым 192-сильным мотором в паре с семиступенчатым роботом и полным приводом с муфтой. По длине он близок к Skoda Kodiaq — 4705 мм. Цена — от 3,7 миллиона рублей

Источник:

Артем Краснов

Технически H7 зауряден: это просто бензиновый кроссовер. Но у него есть альтер-эго: он умело косит под настоящий внедорожник, и чего только стоят массивные ручки на передних стойках. Я поставил ему высокий балл за эмоциональность, потому что паркетникам трудно выделиться из общей массы, а Haval H7 удалось совместить рациональное нутро с хулиганской внешностью. Я вижу его целевую аудиторию: бывает, душа просит внедорожник, а разум говорит: «Не надо, тебе и кроссовера за глаза». Бывает ведь? А соседям всегда можно наплести, что купил рамник.

7-е место. Wey 07

Этот конкурсант промелькнул на окраине восприятия, словно его и не было. Прошел ниже линии радара. Почему так?

Wey 07&nbsp;— последовательно-параллельный гибрид. Он оснащается 1,5-литровым ДВС (150&nbsp;л.&nbsp;с.), но колеса приводят в основном два электромотора суммарной мощностью 476&nbsp;л.&nbsp;с. На круизных скоростях ДВС может подключаться к колесам напрямую через двухступенчатый редуктор | Источник: Артем КрасновWey 07&nbsp;— последовательно-параллельный гибрид. Он оснащается 1,5-литровым ДВС (150&nbsp;л.&nbsp;с.), но колеса приводят в основном два электромотора суммарной мощностью 476&nbsp;л.&nbsp;с. На круизных скоростях ДВС может подключаться к колесам напрямую через двухступенчатый редуктор | Источник: Артем Краснов

Wey 07 — последовательно-параллельный гибрид. Он оснащается 1,5-литровым ДВС (150 л. с.), но колеса приводят в основном два электромотора суммарной мощностью 476 л. с. На круизных скоростях ДВС может подключаться к колесам напрямую через двухступенчатый редуктор

Источник:

Артем Краснов

Формально у Wey всё на месте: это мощный гибрид, шустрый, практичный… Что не так? Не знаю. Он просто скучный, как урок химии. У нас не совпала валентность.

Wey&nbsp;— это суббренд концерна Great Wall, также как Haval и Tank. Цена Wey 07 начинается от 7,2&nbsp;миллиона рублей (машины 2024 года выпуска дешевле) | Источник: Артем КрасновWey&nbsp;— это суббренд концерна Great Wall, также как Haval и Tank. Цена Wey 07 начинается от 7,2&nbsp;миллиона рублей (машины 2024 года выпуска дешевле) | Источник: Артем Краснов

Wey — это суббренд концерна Great Wall, также как Haval и Tank. Цена Wey 07 начинается от 7,2 миллиона рублей (машины 2024 года выпуска дешевле)

Источник:

Артем Краснов

Вообще удивительно, что при выдающихся ТТХ китайцам удалось создать машину, которая кажется слишком обычной, чтобы запасть в душу. Ни внешность, ни управляемость, ни салон, ни динамика не оставили в душе следа. Говорят, мозг фиксирует отклонения от средней линии, когда что-то расходится с ожиданиями в плюс или в минус. Видимо, Wey 07 угодил в самый центр — этакий мистер Предсказуемость. Может быть, это комплимент?

Мойка в Туле | Источник: Артем КрасновМойка в Туле | Источник: Артем Краснов

Мойка в Туле

Источник:

Артем Краснов

Ну да, был бы он корпоративной машиной, которую тебе выдали за оный счет, вопросов нет. А за свои кровные найдутся варианты поинтереснее.

6-е место. Exlantix ET

«Экслантикс» запоминается легким, как йогурт, интерьером и такой же непринужденностью характера, хотя внешне этого не скажешь. Он как умелый и расторопный сотрудник, которому приятно дать поручение, потому что тот бросится его выполнять без ворчливости, со светодиодным блеском в глазах.

Exlantix ET&nbsp;— пятиметровый последовательный гибрид. 1,5-литровый ДВС развивает 143&nbsp;л.&nbsp;с., но с колесами не связан. Привод&nbsp;— от двух электромоторов мощностью 469&nbsp;л.&nbsp;с. Цена&nbsp;— от 7&nbsp;миллионов рублей | Источник: Артем КрасновExlantix ET&nbsp;— пятиметровый последовательный гибрид. 1,5-литровый ДВС развивает 143&nbsp;л.&nbsp;с., но с колесами не связан. Привод&nbsp;— от двух электромоторов мощностью 469&nbsp;л.&nbsp;с. Цена&nbsp;— от 7&nbsp;миллионов рублей | Источник: Артем Краснов

Exlantix ET — пятиметровый последовательный гибрид. 1,5-литровый ДВС развивает 143 л. с., но с колесами не связан. Привод — от двух электромоторов мощностью 469 л. с. Цена — от 7 миллионов рублей

Источник:

Артем Краснов

Не скажу, что он как-то особенно меня поразил, потому что крупные кроссоверы создаются больше под обывательские ценности — их надо постигать на длинной дистанции. Exlantix ET из той новой формации автомобилей, где они обязаны быть всем сразу: и шустрыми, и комфортными, и экономичными, а еще интерактивными.

У Exlantix ET самый занимательный интерьер. Некруглый руль неудобен, но это прощаешь за ощущение домашней легкости. Будто ты не в дороге, а на диване с пультом от PlayStation | Источник: пресс-служба ExlantixУ Exlantix ET самый занимательный интерьер. Некруглый руль неудобен, но это прощаешь за ощущение домашней легкости. Будто ты не в дороге, а на диване с пультом от PlayStation | Источник: пресс-служба Exlantix

У Exlantix ET самый занимательный интерьер. Некруглый руль неудобен, но это прощаешь за ощущение домашней легкости. Будто ты не в дороге, а на диване с пультом от PlayStation

Источник:

пресс-служба Exlantix

В Китае другое отношение к автомобилю: он всё больше превращается в продолжение дома или офиса. То есть должен не столько вовлекать в процесс вождения, сколько давать возможность отдохнуть, пообщаться или даже поработать (автопилот не за горами). И вот под таким углом зрения ET хорош. Кстати, в «Искру» нас с сыном высадили из него, и да, это был культурный шок.

5-е место. Avatr 11

Это был мой заочный фаворит теста: единственный электромобиль, да к тому же с классным дизайном.

Avatr 11&nbsp;— электромобиль дочернего бренда Changan. Суммарная мощность электромоторов 578&nbsp;л.&nbsp;с., разгон до 100&nbsp;км/час&nbsp;— 4,5 секунды. Цена&nbsp;— от 7&nbsp;миллионов рублей с батарей на 90 кВт·ч, и от 7,75&nbsp;миллиона&nbsp;— с более емкой (116 кВт·ч) | Источник: Артем КрасновAvatr 11&nbsp;— электромобиль дочернего бренда Changan. Суммарная мощность электромоторов 578&nbsp;л.&nbsp;с., разгон до 100&nbsp;км/час&nbsp;— 4,5 секунды. Цена&nbsp;— от 7&nbsp;миллионов рублей с батарей на 90 кВт·ч, и от 7,75&nbsp;миллиона&nbsp;— с более емкой (116 кВт·ч) | Источник: Артем Краснов

Avatr 11 — электромобиль дочернего бренда Changan. Суммарная мощность электромоторов 578 л. с., разгон до 100 км/час — 4,5 секунды. Цена — от 7 миллионов рублей с батарей на 90 кВт·ч, и от 7,75 миллиона — с более емкой (116 кВт·ч)

Источник:

Артем Краснов

Но в этом и проблема. Avatr выглядит как спорткупе, этакая реинкарнация Infniti FX (при этом с кузовом седан, как ни странно). Но дерзкая заявка не вполне себя оправдывает: он ощущается более заурядным, чем хочет казаться.

Багажник не столько маленький, сколько не очень удобный | Источник: Артем КрасновБагажник не столько маленький, сколько не очень удобный | Источник: Артем Краснов

Багажник не столько маленький, сколько не очень удобный

Источник:

Артем Краснов

На ходу Avatr 11 мягкий, валкий, стерильный. Электромобили в принципе менее назойливы — у них нет переключений передач, рева мотора, харкания огнем через выхлопную трубу при дауншифтах (как и самих дауншифтов). Но Avatr сделали чересчур покладистым: автомобиль-гаджет, доведенный до предела. Зарядил и забыл. А забыл зарядить — нет гаджета.

Интерьер приятен на вид, но на пресс-фото он как будто приукрашен и в жизни не производит впечатление изысканного | Источник: avatr-motors.ruИнтерьер приятен на вид, но на пресс-фото он как будто приукрашен и в жизни не производит впечатление изысканного | Источник: avatr-motors.ru

Интерьер приятен на вид, но на пресс-фото он как будто приукрашен и в жизни не производит впечатление изысканного

Источник:

avatr-motors.ru

Возвращаемся к мысли, что в Китае машины воспринимают более инструментально, как транспорт, а не объект вожделения или искусства. Но тут переборщили: как может 578-сильный кроссовер ощущаться будто Renault на максималках? Zeekr 001 дарит куда больше эмоций, а характер «Аватра» замотали в поролон. Хоть бы пару колючек оставили.

4-е место. Skoda Kodiaq

Этот автомобиль добавили вне конкурса именно для того, чтобы откалибровать наши сбитые «чайна-карами» прицелы. А то ездим на «китайцах», восторгаемся, а вот сядь в нормальную машину — и впадешь в сахарную кому… Или нет?

Skoda Kodiaq с 2-литровым 190-сильным мотором и 7-ступенчатым роботом везут только параллельным импортом. Цена&nbsp;— примерно 6 миллионов рублей | Источник: Артем КрасновSkoda Kodiaq с 2-литровым 190-сильным мотором и 7-ступенчатым роботом везут только параллельным импортом. Цена&nbsp;— примерно 6 миллионов рублей | Источник: Артем Краснов

Skoda Kodiaq с 2-литровым 190-сильным мотором и 7-ступенчатым роботом везут только параллельным импортом. Цена — примерно 6 миллионов рублей

Источник:

Артем Краснов

Я сел в «Кодиак» как раз после «Аватра» полный надежд и предвкушений и не ощутил ничего особенного. Небо не упало на землю. В глазах не заискрило. Скорее, было ощущение, что ты вернулся на полшага назад, в предыдущую эпоху автопрома. Хорошо, но прошлый век.

Это уже Kodiaq второго поколения, который вышел в 2024 году | Источник: SkodaЭто уже Kodiaq второго поколения, который вышел в 2024 году | Источник: Skoda

Это уже Kodiaq второго поколения, который вышел в 2024 году

Источник:

Skoda

Окей, по многим критериям он по-прежнему хорош: лучшая среди всех участников эргономика, внимание к мелочам, управляемость опять же (хотя где ее сегодня использовать?). Как-то «Шкода» устраивала покатушки по извилистой лесной дороге, и там «Кодиак» блеснул: по меркам кроссоверов он точен и азартен. Но в этот раз я смотрел на него с другого угла. Салон скучноват, динамика (после гибридов) пресновата, настройки подвески как будто слишком подробные.

Да, в нюансах он лучше китайских машин — это поймут ценители, привыкшие пробовать вино, причмокивая губами и полузакатив глаза. При реальном выборе я бы скорее остановился именно на «Кодиаке», потому что это понятный, проверенный автомобиль.

Каюсь, на пресс-фото интерьер Kodiaq смотрится хорошо. Но мне он достался ночью, и после гибридов было ощущение дауншифтинга. Хотя эргономика Skoda&nbsp;— лучшая | Источник: пресс-служба SkodaКаюсь, на пресс-фото интерьер Kodiaq смотрится хорошо. Но мне он достался ночью, и после гибридов было ощущение дауншифтинга. Хотя эргономика Skoda&nbsp;— лучшая | Источник: пресс-служба Skoda

Каюсь, на пресс-фото интерьер Kodiaq смотрится хорошо. Но мне он достался ночью, и после гибридов было ощущение дауншифтинга. Хотя эргономика Skoda — лучшая

Источник:

пресс-служба Skoda

Но хоть убейте, эмоциональная часть склоняется к «китайцам». С ними интереснее. Веселее. Разнообразнее. Им удалось размыть грань между массовым и премиальным сегментами. Если раньше «Шкода» спорила бы с «Тойотой» и «Ниссаном» (и выигрывала), то сейчас тягается с машинами на стероидах электропривода и мощного компьютинга. И разница получается, как между карбюратором и впрыском.

3-е место. Tank 700

Tank 700 по стилистике похож на «четырехсотку», и кто-то примет их за одну масштабированную модель. Как бы не так: Tank 700 — это деталь из той же заготовки, но более отполированная. Он комфортнее, быстрее, просторнее и просто лучше. Садишься в него и чувствуешь зуд пуститься во все тяжкие. Забраться в глушь. Отправиться на Алтай. Сгонять на стрелку.

Tank 700&nbsp;— рамный внедорожник с понижающей передачей и блокировками дифференциалов, мотором V6 (354&nbsp;л.&nbsp;с.), девятиступенчатым автоматом и просветом до 325&nbsp;мм. Цена&nbsp;— от 10&nbsp;миллионов (на автомобили 2024 года скидка в районе 1 миллиона рублей) | Источник: пресс-служба компании TankTank 700&nbsp;— рамный внедорожник с понижающей передачей и блокировками дифференциалов, мотором V6 (354&nbsp;л.&nbsp;с.), девятиступенчатым автоматом и просветом до 325&nbsp;мм. Цена&nbsp;— от 10&nbsp;миллионов (на автомобили 2024 года скидка в районе 1 миллиона рублей) | Источник: пресс-служба компании Tank

Tank 700 — рамный внедорожник с понижающей передачей и блокировками дифференциалов, мотором V6 (354 л. с.), девятиступенчатым автоматом и просветом до 325 мм. Цена — от 10 миллионов (на автомобили 2024 года скидка в районе 1 миллиона рублей)

Источник:

пресс-служба компании Tank

При немалых размерах и почти грузовой массе он ощущается нормальной машиной, на которой не устаешь, даже если дорога дальняя превратилась в дорогу грунтовую или вообще исчезла. Его пещерный дизайн не лишен харизмы боксера с раскуроченным носом и слегка потекшими глазами. За рулем он умело скрывает врожденные минусы внедорожника: другие журналисты критиковали его за управляемость, настройку подвески, раскачку, но мне показалось, что всё это укладывается в жанровые рамки. Такая машина и должна ехать вальяжно: кто понял жизнь, тот не торопится.

Интерьер у Tank 700 отнюдь не спартанский. Отдельно порадовали физические кнопки под сенсорным дисплеем | Источник: пресс-служба компании TankИнтерьер у Tank 700 отнюдь не спартанский. Отдельно порадовали физические кнопки под сенсорным дисплеем | Источник: пресс-служба компании Tank

Интерьер у Tank 700 отнюдь не спартанский. Отдельно порадовали физические кнопки под сенсорным дисплеем

Источник:

пресс-служба компании Tank

Ну и проходимость, конечно: центрального дифференциала нет (жесткое подключение муфтой), межколесные блокируются, есть «понижайка», рама, мотор V6 и девятиступенчатый автомат. На фоне прочих участников теста «семисотый» не кажется взрывным на разгоне, но для тех, кому мало его динамики, есть гибридная версия.

В гибридной версии добавляется 163-сильный электромотор, встроенный в трансмиссию, а разгон до 100&nbsp;км/час сокращается с 8,8 до 5,9 секунды | Источник: пресс-служба компании TankВ гибридной версии добавляется 163-сильный электромотор, встроенный в трансмиссию, а разгон до 100&nbsp;км/час сокращается с 8,8 до 5,9 секунды | Источник: пресс-служба компании Tank

В гибридной версии добавляется 163-сильный электромотор, встроенный в трансмиссию, а разгон до 100 км/час сокращается с 8,8 до 5,9 секунды

Источник:

пресс-служба компании Tank

Главная проблема — цена от 10 миллионов рублей. Впрочем, «Гелендваген» в разы дороже.

2-е место. Exlantix ES

Для меня ES стали фаворитом теста, и на второе место он откатился сугубо из-за низкой практичности: это седан с небольшим багажником и узким проемом, плюс у него весьма неудобное сиденье, так что балл за эргономику тоже снижен. Но в остальном, когда был выбор, я садился в него.

Exlantix ES&nbsp;близок к кроссоверу ET: тот же 1,5-литровый ДВС (143&nbsp;л.&nbsp;с.) и пара электромотором мощностью 469&nbsp;л.&nbsp;с. Разгон до 100 м/час почти как у «Аватра», 4,6 секунды. Цена&nbsp;— от 6,17&nbsp;миллиона рублей | Источник: Артем КрасновExlantix ES&nbsp;близок к кроссоверу ET: тот же 1,5-литровый ДВС (143&nbsp;л.&nbsp;с.) и пара электромотором мощностью 469&nbsp;л.&nbsp;с. Разгон до 100 м/час почти как у «Аватра», 4,6 секунды. Цена&nbsp;— от 6,17&nbsp;миллиона рублей | Источник: Артем Краснов

Exlantix ES близок к кроссоверу ET: тот же 1,5-литровый ДВС (143 л. с.) и пара электромотором мощностью 469 л. с. Разгон до 100 м/час почти как у «Аватра», 4,6 секунды. Цена — от 6,17 миллиона рублей

Источник:

Артем Краснов

До теста о марке Exlantix я особенно не думал. Это очередной суббренд Chery, которая известна полчищем кроссовером-клонов на платформе T1X (семейство Tiggo). Платформа эта заурядна, а в некоторых исполнениях посредственна, хотя есть приятные исключения типа Omoda C7 или Jetour T1. Но Exlantix — это другая ветвь, электрическая, с напористым разгоном и отличным балансом комфорта и управляемости.

Интерьер не такой экзотический, как у ET, и эргономика далека от идеала, но настроение у «Экслантикса» такое же светлое, как обивка | Источник: пресс-служба компании Exeed/ExlantixИнтерьер не такой экзотический, как у ET, и эргономика далека от идеала, но настроение у «Экслантикса» такое же светлое, как обивка | Источник: пресс-служба компании Exeed/Exlantix

Интерьер не такой экзотический, как у ET, и эргономика далека от идеала, но настроение у «Экслантикса» такое же светлое, как обивка

Источник:

пресс-служба компании Exeed/Exlantix

В ES я каждый раз чувствовал, будто снял зимнюю обувь и помчался босиком. Конечно, после увальней-кроссоверов седан всегда предпочтительней для водителя, но этот еще сделан с душой. Я понимаю, что хотел сказать автор. Он хотел и сказал: кайфуйте от дороги, от жизни, от перспектив. С этой машиной проще всего установить ментальную связь, а потому стал моим № 1 — если не по очкам, то по сути.

1-е место. Rox 01

Производитель пылесосов выпустил первый автомобиль — звучит как анекдот. Я и не ждал много: дизайн «Рокса» приятен, но мало ли сейчас закосов под Land Rover?

Rox 01&nbsp;— самый крупный из участников теста: длина почти 5,3 метра. Это последовательный гибрид с 1,5-литровым ДВС (152&nbsp;л.&nbsp;с.) и парой электромоторов мощностью 476&nbsp;л.&nbsp;с. Цена&nbsp;— от 8,35 миллиона | Источник: Артем КрасновRox 01&nbsp;— самый крупный из участников теста: длина почти 5,3 метра. Это последовательный гибрид с 1,5-литровым ДВС (152&nbsp;л.&nbsp;с.) и парой электромоторов мощностью 476&nbsp;л.&nbsp;с. Цена&nbsp;— от 8,35 миллиона | Источник: Артем Краснов

Rox 01 — самый крупный из участников теста: длина почти 5,3 метра. Это последовательный гибрид с 1,5-литровым ДВС (152 л. с.) и парой электромоторов мощностью 476 л. с. Цена — от 8,35 миллиона

Источник:

Артем Краснов

Но, как выяснилось, первое место по баллам он занял не только у меня — это победитель всего рейтинг-теста с учетом полигонной части, где проверялась управляемость, и с корректировкой по цене. А она немаленькая, то есть «Роксу» пришлось попотеть, чтобы компенсировать рублевый гандикап.

Rox 01 не хватало пневмоподвески, но после рестайлинга ее добавили | Источник: Артем КрасновRox 01 не хватало пневмоподвески, но после рестайлинга ее добавили | Источник: Артем Краснов

Rox 01 не хватало пневмоподвески, но после рестайлинга ее добавили

Источник:

Артем Краснов

Чем он покоряет? Есть такие ловкие толстяки: идешь с ними скандалить, а перед тобой обаяшка-сангвиник, и ты тут же забываешь предмет спора. Вот и Rox сразу размягчает твою критичность шикарным сиденьем, на котором сидишь точно в ВИП-зале кинотеатра, наблюдая происходящее на панораме лобового стекла. Чувство сюрреализма происходящего — как в кино. Нажал педаль, дорога встает дыбом. Комфортность подвески как у классических Jaguar. Управляемость?.. Даже не знаю. На такой машине не хочется валить в дрифте, но при обычной езде он проворен, учтив, а большего от кроссовера размера XXL и не ждешь.

Интерьер не лишен стиля и комфортен настолько, что возникает чувство оторванности от внешнего мира. Еще бы шумоизоляцию улучшить | Источник: пресс-служба компании RoxИнтерьер не лишен стиля и комфортен настолько, что возникает чувство оторванности от внешнего мира. Еще бы шумоизоляцию улучшить | Источник: пресс-служба компании Rox

Интерьер не лишен стиля и комфортен настолько, что возникает чувство оторванности от внешнего мира. Еще бы шумоизоляцию улучшить

Источник:

пресс-служба компании Rox

Rox 01 лучше других участников теста показывает, как высоко забрались китайцы. И меня поражает, что настолько спелый автомобиль получился у компании-дебютанта. Тут есть нюанс. Китай создал настолько мощный автопром, что у их фирм есть возможность создавать новый автобренд по принципу интернет-магазина: дизайн купим тут, батарею там, сборку закажем этим, доводку тем. Например, выпуск Rox идет на заводах компании BAW, той, что привезла в Россию дальнего родственника уазиков. Такие фирмы, как Rox, скорее интеграторы технологий, чем их создатели. Но результат всё равно впечатляет.

Один из первых реальных владельцев Rox рассказал нам, зачем купил его. Причем этот автомобиль ввезен серым импортом | Источник: Артем КрасновОдин из первых реальных владельцев Rox рассказал нам, зачем купил его. Причем этот автомобиль ввезен серым импортом | Источник: Артем Краснов

Один из первых реальных владельцев Rox рассказал нам, зачем купил его. Причем этот автомобиль ввезен серым импортом

Источник:

Артем Краснов

Об опыте владения Rox 01 мы рассказывали отдельно. А вот еще один «межнациональный» тест — Toyota RAV4 против GAC GS4.

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Артём КрасновАртём Краснов
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
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Комментарии
6
Гость
5 февраля, 20:40
Вот эти широченные туннели между сиденьями и квадратные рули - оно зачем? Я понимаю, что дизайнерам хотелось выпендриться, но ведь автомобиль он в первую очередь для "ездить", а не для любования дизайнерскими выкрутасами. Вообще - вот этот выпад автора статьи про Кодиак, мол "прошлый век" слегка раздражает. Может быть я старомоден и консервативен, но на мой взгляд - автомобиль не должен быть "телефоном на колесах" и вот этих всех сенсорных кнопок и LED дисплеев в современных автомобилях слишком много. Физические кнопки и крутилки гораздо удобнее и эргономичнее многочисленных меню на сенсорных дисплеях. Я уж не говорю про надёжность.
Гость
5 февраля, 17:17
какой смысл таких тестов - сравнить ладу искру за 1,5 млн, китайцев за 7-8, и европейцев за 5. шкода за 5 скучнее, чем кроссовер за 8, а искра - все тот же уровень логана 20 летней давности. ну да, спасибо за обзор, забыли только сказать, что лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным, и что мы за все хорошее и против всего плохого.
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Гость
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