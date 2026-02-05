«Skoda Kodiaq после китайских гибридов: хорошо, но прошлый век». Сравниваем 10 несравнимых машин

Все 10 участников теста в одном кадре на борту карьера Кондуки в Тульской области Источник: Артем Краснов

Осенью издание «Авторевю» пригласило меня стать одним из судей рейтинг-теста: ежегодного большого тест-драйва, в котором эксперты журнала сравнивают 10 наиболее ярких новинок. Нынешнее мероприятие мне было интересно вдвойне, потому что, кроме полчища китайских кроссоверов, в нем участвовала новая Lada Iskra, а еще референсный автомобиль — Skoda Kodiaq, один из лучших кроссоверов старой школы. «Кодиак» задавал планку качества, вот только победить ему не удалось… Ниже — мой личный хит-парад в обратном порядке, с десятого места по первое.

Фотограф Дмитрий Питерский выставляет участников тест-драйва для общего снимка в центре Орла Источник: Артем Краснов

Кто участвовал в рейтинг-тесте? Помимо упомянутых Lada Iskra и Skoda Kodiaq был его конкурент Haval H7 , два внедорожника Tank 400 и Tank 700 , электромобиль Avatr 11, три гибридных кроссовера Exlantix ET , Wey 07 , Rox 01 , а также седан с бензоэлектрическим приводом Exlantix ES .

10-е место. Tank 400

На нем я проехал больше всего, вечером первого дня и утром второго. И хотя обычно со свежей головой ты воспринимаешь машину позитивней, Tank 400, как неудобная обувь, продолжал натирать нервы. Мне не нравится в нем ничего, кроме проходимости.

Tank 400 — пятиметровый «рамник» с 2-литровым 245-сильным мотором, 9-ступенчатым автоматом, полным приводом, «понижайкой» и блокировками межколесных дифференциалов. Цена — в районе 6 миллионов рублей Источник: Артем Краснов

Попытка закосить под военный броневичок удалась чересчур явно: Tank 400 действительно смотрится результатом кустарной сварки. И характер такой же угловатый. Во время теста на грунтовке он оказался самым тряским, на асфальте — то задумчивым, то нервным. Сложно было приспособиться и к его рулю, и к педалям, в общем, тут только понять и простить.

Интерьер Tank 400 современен и массивен: для внедорожника самое то Источник: пресс-служба компании Tank

Вообще, он похож на «УАЗ-Патриот» из параллельной реальности, где ульяновцы за 20 лет сумели выпустить новое поколение своего бестселлера. Уазики же тоже состоят из сплошных зазубрин, но фанаты прощают это за беспрецедентное соотношение цены, проходимости и практичности. Так что будь цена Tank 400 этак 2–2,5 миллиона рублей — вопросов бы не возникло, а за 6 миллионов — извините… Даже у самого концерна Great Wall есть более сбалансированные машины, включая Haval H9.

9-е место. Lada Iskra

Оценки мы выставляли без привязки к стоимости, потому что ее учитывали отдельно при финализации баллов. Так что «Искра», самая дешевая модель в тесте, предсказуемо оказалась внизу.

Lada Iskra в таком исполнении стоит 1,737 миллиона (с механической коробкой передач). С вариатором — на 90 тысяч больше Источник: Артем Краснов

В целом она не настолько плоха. В плюсы ей я поставил удачный форм-фактор — небольшой, но вместительный универсал с увеличенным просветом. Седаны, кстати, для своего класса тоже практичны. У «Искры» неплохая, доставшаяся от Renault, эргономика, лишенная при этом французских чудачеств и вполне современная, если брать бюджетный сегмент. А еще она здорово носится по грунтовым дорогам, точнее, упруго и предсказуемо скачет, словно теннисный мячик. Вообще, на ней можно даже повеселиться, но…

Безусловный плюс Lada Iskra, особенно в версии Cross, неплохая проходимость. Полного привода нет, но просвет в 20 см и терпеливая подвеска делают ее королевой грейдированных дорог Источник: Артем Краснов

Мотора по-прежнему не хватает, и даже в бюджетном классе 16-клапанный ветеран выглядит анахронизмом. Его старания хорошо слышны на разгоне, да и автомобиль, в принципе, шумный. Китайская шестиступенчатая механика — тоже словно из 90-х: иногда, неудачно заведя руку, ты просто не можешь включить первую или вторую передачу. Рычаг упирается, дрожит и на место не заскакивает. Я такое у пазиков видел.

Главная проблема «Искры» — это ее близость по всем параметрам к Lada Vesta. И зачем АВТОВАЗу модель, сделанная за немалые деньги, которая достигает уже достигнутый ранее результат? Лесополоса взята дважды. Главное — в штабе отчитаться.

Отделочные материалы недорогие, но подгонка и оформление салона вопросов не вызывают: для автомобиля начального уровня — рабочий интерьер Источник: пресс-служба АВТОВАЗа

В конце теста все искали, кому бы сбагрить «Искру», и сбагрили мне. После китайских гибридов казалось, что из бизнес-класса сел не то что в обычный самолет — в кукурузник. Летишь по Калужскому шоссе, дождь хлещет, машина трясется… Но куда деваться? Стерпится — слюбится. А не слюбится — получите еще одно внеплановое повышение «утиля». Так что цыц.

8-е место. Haval H7

Еще один автомобиль, попавший не в свою весовую категорию, — Haval H7. Он компактнее и дешевле остальных участников, а потому проигрывает им по умолчанию, но это не его вина. Мне он даже по душе: этакий Dargo на вырост с нормальным багажником, неплохой настройкой органов управления и внешностью, кличущей на приключения.

Haval H7 оснащается 2-литровым 192-сильным мотором в паре с семиступенчатым роботом и полным приводом с муфтой. По длине он близок к Skoda Kodiaq — 4705 мм. Цена — от 3,7 миллиона рублей Источник: Артем Краснов

Технически H7 зауряден: это просто бензиновый кроссовер. Но у него есть альтер-эго: он умело косит под настоящий внедорожник, и чего только стоят массивные ручки на передних стойках. Я поставил ему высокий балл за эмоциональность, потому что паркетникам трудно выделиться из общей массы, а Haval H7 удалось совместить рациональное нутро с хулиганской внешностью. Я вижу его целевую аудиторию: бывает, душа просит внедорожник, а разум говорит: «Не надо, тебе и кроссовера за глаза». Бывает ведь? А соседям всегда можно наплести, что купил рамник.

7-е место. Wey 07

Этот конкурсант промелькнул на окраине восприятия, словно его и не было. Прошел ниже линии радара. Почему так?

Wey 07 — последовательно-параллельный гибрид. Он оснащается 1,5-литровым ДВС (150 л. с.), но колеса приводят в основном два электромотора суммарной мощностью 476 л. с. На круизных скоростях ДВС может подключаться к колесам напрямую через двухступенчатый редуктор Источник: Артем Краснов

Формально у Wey всё на месте: это мощный гибрид, шустрый, практичный… Что не так? Не знаю. Он просто скучный, как урок химии. У нас не совпала валентность.

Wey — это суббренд концерна Great Wall, также как Haval и Tank. Цена Wey 07 начинается от 7,2 миллиона рублей (машины 2024 года выпуска дешевле) Источник: Артем Краснов

Вообще удивительно, что при выдающихся ТТХ китайцам удалось создать машину, которая кажется слишком обычной, чтобы запасть в душу. Ни внешность, ни управляемость, ни салон, ни динамика не оставили в душе следа. Говорят, мозг фиксирует отклонения от средней линии, когда что-то расходится с ожиданиями в плюс или в минус. Видимо, Wey 07 угодил в самый центр — этакий мистер Предсказуемость. Может быть, это комплимент?

Мойка в Туле Источник: Артем Краснов

Ну да, был бы он корпоративной машиной, которую тебе выдали за оный счет, вопросов нет. А за свои кровные найдутся варианты поинтереснее.

6-е место. Exlantix ET

«Экслантикс» запоминается легким, как йогурт, интерьером и такой же непринужденностью характера, хотя внешне этого не скажешь. Он как умелый и расторопный сотрудник, которому приятно дать поручение, потому что тот бросится его выполнять без ворчливости, со светодиодным блеском в глазах.

Exlantix ET — пятиметровый последовательный гибрид. 1,5-литровый ДВС развивает 143 л. с., но с колесами не связан. Привод — от двух электромоторов мощностью 469 л. с. Цена — от 7 миллионов рублей Источник: Артем Краснов

Не скажу, что он как-то особенно меня поразил, потому что крупные кроссоверы создаются больше под обывательские ценности — их надо постигать на длинной дистанции. Exlantix ET из той новой формации автомобилей, где они обязаны быть всем сразу: и шустрыми, и комфортными, и экономичными, а еще интерактивными.

У Exlantix ET самый занимательный интерьер. Некруглый руль неудобен, но это прощаешь за ощущение домашней легкости. Будто ты не в дороге, а на диване с пультом от PlayStation Источник: пресс-служба Exlantix

В Китае другое отношение к автомобилю: он всё больше превращается в продолжение дома или офиса. То есть должен не столько вовлекать в процесс вождения, сколько давать возможность отдохнуть, пообщаться или даже поработать (автопилот не за горами). И вот под таким углом зрения ET хорош. Кстати, в «Искру» нас с сыном высадили из него, и да, это был культурный шок.

5-е место. Avatr 11

Это был мой заочный фаворит теста: единственный электромобиль, да к тому же с классным дизайном.

Avatr 11 — электромобиль дочернего бренда Changan. Суммарная мощность электромоторов 578 л. с., разгон до 100 км/час — 4,5 секунды. Цена — от 7 миллионов рублей с батарей на 90 кВт·ч, и от 7,75 миллиона — с более емкой (116 кВт·ч) Источник: Артем Краснов

Но в этом и проблема. Avatr выглядит как спорткупе, этакая реинкарнация Infniti FX (при этом с кузовом седан, как ни странно). Но дерзкая заявка не вполне себя оправдывает: он ощущается более заурядным, чем хочет казаться.

Багажник не столько маленький, сколько не очень удобный Источник: Артем Краснов

На ходу Avatr 11 мягкий, валкий, стерильный. Электромобили в принципе менее назойливы — у них нет переключений передач, рева мотора, харкания огнем через выхлопную трубу при дауншифтах (как и самих дауншифтов). Но Avatr сделали чересчур покладистым: автомобиль-гаджет, доведенный до предела. Зарядил и забыл. А забыл зарядить — нет гаджета.

Интерьер приятен на вид, но на пресс-фото он как будто приукрашен и в жизни не производит впечатление изысканного Источник: avatr-motors.ru

Возвращаемся к мысли, что в Китае машины воспринимают более инструментально, как транспорт, а не объект вожделения или искусства. Но тут переборщили: как может 578-сильный кроссовер ощущаться будто Renault на максималках? Zeekr 001 дарит куда больше эмоций, а характер «Аватра» замотали в поролон. Хоть бы пару колючек оставили.

4-е место. Skoda Kodiaq

Этот автомобиль добавили вне конкурса именно для того, чтобы откалибровать наши сбитые «чайна-карами» прицелы. А то ездим на «китайцах», восторгаемся, а вот сядь в нормальную машину — и впадешь в сахарную кому… Или нет?

Skoda Kodiaq с 2-литровым 190-сильным мотором и 7-ступенчатым роботом везут только параллельным импортом. Цена — примерно 6 миллионов рублей Источник: Артем Краснов

Я сел в «Кодиак» как раз после «Аватра» полный надежд и предвкушений и не ощутил ничего особенного. Небо не упало на землю. В глазах не заискрило. Скорее, было ощущение, что ты вернулся на полшага назад, в предыдущую эпоху автопрома. Хорошо, но прошлый век.

Это уже Kodiaq второго поколения, который вышел в 2024 году Источник: Skoda

Окей, по многим критериям он по-прежнему хорош: лучшая среди всех участников эргономика, внимание к мелочам, управляемость опять же (хотя где ее сегодня использовать?). Как-то «Шкода» устраивала покатушки по извилистой лесной дороге, и там «Кодиак» блеснул: по меркам кроссоверов он точен и азартен. Но в этот раз я смотрел на него с другого угла. Салон скучноват, динамика (после гибридов) пресновата, настройки подвески как будто слишком подробные.

Да, в нюансах он лучше китайских машин — это поймут ценители, привыкшие пробовать вино, причмокивая губами и полузакатив глаза. При реальном выборе я бы скорее остановился именно на «Кодиаке», потому что это понятный, проверенный автомобиль.

Каюсь, на пресс-фото интерьер Kodiaq смотрится хорошо. Но мне он достался ночью, и после гибридов было ощущение дауншифтинга. Хотя эргономика Skoda — лучшая Источник: пресс-служба Skoda

Но хоть убейте, эмоциональная часть склоняется к «китайцам». С ними интереснее. Веселее. Разнообразнее. Им удалось размыть грань между массовым и премиальным сегментами. Если раньше «Шкода» спорила бы с «Тойотой» и «Ниссаном» (и выигрывала), то сейчас тягается с машинами на стероидах электропривода и мощного компьютинга. И разница получается, как между карбюратором и впрыском.

3-е место. Tank 700

Tank 700 по стилистике похож на «четырехсотку», и кто-то примет их за одну масштабированную модель. Как бы не так: Tank 700 — это деталь из той же заготовки, но более отполированная. Он комфортнее, быстрее, просторнее и просто лучше. Садишься в него и чувствуешь зуд пуститься во все тяжкие. Забраться в глушь. Отправиться на Алтай. Сгонять на стрелку.

Tank 700 — рамный внедорожник с понижающей передачей и блокировками дифференциалов, мотором V6 (354 л. с.), девятиступенчатым автоматом и просветом до 325 мм. Цена — от 10 миллионов (на автомобили 2024 года скидка в районе 1 миллиона рублей) Источник: пресс-служба компании Tank

При немалых размерах и почти грузовой массе он ощущается нормальной машиной, на которой не устаешь, даже если дорога дальняя превратилась в дорогу грунтовую или вообще исчезла. Его пещерный дизайн не лишен харизмы боксера с раскуроченным носом и слегка потекшими глазами. За рулем он умело скрывает врожденные минусы внедорожника: другие журналисты критиковали его за управляемость, настройку подвески, раскачку, но мне показалось, что всё это укладывается в жанровые рамки. Такая машина и должна ехать вальяжно: кто понял жизнь, тот не торопится.

Интерьер у Tank 700 отнюдь не спартанский. Отдельно порадовали физические кнопки под сенсорным дисплеем Источник: пресс-служба компании Tank

Ну и проходимость, конечно: центрального дифференциала нет (жесткое подключение муфтой), межколесные блокируются, есть «понижайка», рама, мотор V6 и девятиступенчатый автомат. На фоне прочих участников теста «семисотый» не кажется взрывным на разгоне, но для тех, кому мало его динамики, есть гибридная версия.

В гибридной версии добавляется 163-сильный электромотор, встроенный в трансмиссию, а разгон до 100 км/час сокращается с 8,8 до 5,9 секунды Источник: пресс-служба компании Tank

Главная проблема — цена от 10 миллионов рублей. Впрочем, «Гелендваген» в разы дороже.

2-е место. Exlantix ES

Для меня ES стали фаворитом теста, и на второе место он откатился сугубо из-за низкой практичности: это седан с небольшим багажником и узким проемом, плюс у него весьма неудобное сиденье, так что балл за эргономику тоже снижен. Но в остальном, когда был выбор, я садился в него.

Exlantix ES близок к кроссоверу ET: тот же 1,5-литровый ДВС (143 л. с.) и пара электромотором мощностью 469 л. с. Разгон до 100 м/час почти как у «Аватра», 4,6 секунды. Цена — от 6,17 миллиона рублей Источник: Артем Краснов

До теста о марке Exlantix я особенно не думал. Это очередной суббренд Chery, которая известна полчищем кроссовером-клонов на платформе T1X (семейство Tiggo). Платформа эта заурядна, а в некоторых исполнениях посредственна, хотя есть приятные исключения типа Omoda C7 или Jetour T1. Но Exlantix — это другая ветвь, электрическая, с напористым разгоном и отличным балансом комфорта и управляемости.

Интерьер не такой экзотический, как у ET, и эргономика далека от идеала, но настроение у «Экслантикса» такое же светлое, как обивка Источник: пресс-служба компании Exeed/Exlantix

В ES я каждый раз чувствовал, будто снял зимнюю обувь и помчался босиком. Конечно, после увальней-кроссоверов седан всегда предпочтительней для водителя, но этот еще сделан с душой. Я понимаю, что хотел сказать автор. Он хотел и сказал: кайфуйте от дороги, от жизни, от перспектив. С этой машиной проще всего установить ментальную связь, а потому стал моим № 1 — если не по очкам, то по сути.

1-е место. Rox 01

Производитель пылесосов выпустил первый автомобиль — звучит как анекдот. Я и не ждал много: дизайн «Рокса» приятен, но мало ли сейчас закосов под Land Rover?

Rox 01 — самый крупный из участников теста: длина почти 5,3 метра. Это последовательный гибрид с 1,5-литровым ДВС (152 л. с.) и парой электромоторов мощностью 476 л. с. Цена — от 8,35 миллиона Источник: Артем Краснов

Но, как выяснилось, первое место по баллам он занял не только у меня — это победитель всего рейтинг-теста с учетом полигонной части, где проверялась управляемость, и с корректировкой по цене. А она немаленькая, то есть «Роксу» пришлось попотеть, чтобы компенсировать рублевый гандикап.

Rox 01 не хватало пневмоподвески, но после рестайлинга ее добавили Источник: Артем Краснов

Чем он покоряет? Есть такие ловкие толстяки: идешь с ними скандалить, а перед тобой обаяшка-сангвиник, и ты тут же забываешь предмет спора. Вот и Rox сразу размягчает твою критичность шикарным сиденьем, на котором сидишь точно в ВИП-зале кинотеатра, наблюдая происходящее на панораме лобового стекла. Чувство сюрреализма происходящего — как в кино. Нажал педаль, дорога встает дыбом. Комфортность подвески как у классических Jaguar. Управляемость?.. Даже не знаю. На такой машине не хочется валить в дрифте, но при обычной езде он проворен, учтив, а большего от кроссовера размера XXL и не ждешь.

Интерьер не лишен стиля и комфортен настолько, что возникает чувство оторванности от внешнего мира. Еще бы шумоизоляцию улучшить Источник: пресс-служба компании Rox

Rox 01 лучше других участников теста показывает, как высоко забрались китайцы. И меня поражает, что настолько спелый автомобиль получился у компании-дебютанта. Тут есть нюанс. Китай создал настолько мощный автопром, что у их фирм есть возможность создавать новый автобренд по принципу интернет-магазина: дизайн купим тут, батарею там, сборку закажем этим, доводку тем. Например, выпуск Rox идет на заводах компании BAW, той, что привезла в Россию дальнего родственника уазиков. Такие фирмы, как Rox, скорее интеграторы технологий, чем их создатели. Но результат всё равно впечатляет.