Крупный штраф или арест: россиянам грозит наказание из-за водительских прав

Инспектору лучше не перечить Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Россиянам грозит штраф и арест в случае отказа снять обложку с водительского удостоверения. Это следует из материалов ГАИ.

Сотрудник полиции имеет право потребовать у водителя права, предварительно освободив от обложки, если возникли сомнения в их подлинности. Отказ расценивается как воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей, может повлечь серьезные последствия:

административный штраф от 2000 до 4000 рублей;

административный арест до 15 суток;

обязательные работы до 120 часов.

Вместе с тем вопрос о привлечении к административной ответственности водителя за данное правонарушение решается в каждом конкретном случае индивидуально.

В России также может появиться список лекарств, за употребление которых водителей будут лишать прав и штрафовать. В перечень должны войти препараты, затрудняющие концентрацию внимания, такие как снотворные и седативные средства.