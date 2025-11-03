НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Крупный штраф или арест: россиянам грозит наказание из-за водительских прав

Один жест может считаться воспрепятствованием исполнению служебных обязанностей

Инспектору лучше не перечить | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Инспектору лучше не перечить

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Россиянам грозит штраф и арест в случае отказа снять обложку с водительского удостоверения. Это следует из материалов ГАИ. 

Сотрудник полиции имеет право потребовать у водителя права, предварительно освободив от обложки, если возникли сомнения в их подлинности. Отказ расценивается как воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей, может повлечь серьезные последствия:

  • административный штраф от 2000 до 4000 рублей;

  • административный арест до 15 суток;

  • обязательные работы до 120 часов.

Вместе с тем вопрос о привлечении к административной ответственности водителя за данное правонарушение решается в каждом конкретном случае индивидуально. 

В России также может появиться список лекарств, за употребление которых водителей будут лишать прав и штрафовать. В перечень должны войти препараты, затрудняющие концентрацию внимания, такие как снотворные и седативные средства.

Одновременно с этим хотят ввести закон, который защитит автовладельцев от необоснованных штрафов. Согласно проекту устанавливается штраф в размере выписанного водителю, но не меньше 5000 рублей, если на кадрах очевидно нет нарушения. Например, когда камера фиксирует чужую машину или автомобиль едет на эвакуаторе.

Елена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
