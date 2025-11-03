Крупный штраф или арест: россиянам грозит наказание из-за водительских прав

Россиянам грозит штраф и арест в случае отказа снять обложку с водительского удостоверения. Это следует из материалов ГАИ.
Сотрудник полиции имеет право потребовать у водителя права, предварительно освободив от обложки, если возникли сомнения в их подлинности. Отказ расценивается как воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей, может повлечь серьезные последствия:
административный штраф от 2000 до 4000 рублей;
административный арест до 15 суток;
обязательные работы до 120 часов.
Вместе с тем вопрос о привлечении к административной ответственности водителя за данное правонарушение решается в каждом конкретном случае индивидуально.
В России также может появиться список лекарств, за употребление которых водителей будут лишать прав и штрафовать. В перечень должны войти препараты, затрудняющие концентрацию внимания, такие как снотворные и седативные средства.
Одновременно с этим хотят ввести закон, который защитит автовладельцев от необоснованных штрафов. Согласно проекту устанавливается штраф в размере выписанного водителю, но не меньше 5000 рублей, если на кадрах очевидно нет нарушения. Например, когда камера фиксирует чужую машину или автомобиль едет на эвакуаторе.