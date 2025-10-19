Переплатить за машину придется миллионы: кого не затронут новые правила утильсбора

Сбор может вырасти на 25–50% Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Импортеры, которые уже успели оплатить утилизационный сбор до вступления в силу новой нормы, не будут обязаны следовать новым правилам расчета. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга.

Утилизационный сбор (утильсбор) в России — это обязательный платеж, который покрывает затраты на утилизацию транспортных средств. Он нужен для того, чтобы финансировать инфраструктуру утилизации и минимизация вредного воздействия на окружающую среду.



Сбор взимается один раз за весь жизненный цикл автомобиля. Если он уже был уплачен одним из предыдущих собственников, то новым владельцам платить не нужно.



Утилизационный сбор оплачивают: производитель — для автомобилей, выпущенных в России;

лицо (или организация), ввозящее транспорт, — для импортных автомобилей, сбор взимается при растаможке;

покупатель или текущий собственник автомобиля — при условии, что ранее за ТС не платили утильсбор.

Ранее появилась информация о том, что отсрочка по новому механизму расчета утильсбора предоставляется только тем, кто внес платеж до 12 сентября 2025 года. Однако в Минпромторге ее опровергли, там будут учитывать временные рамки оплаты и поставки автомобилей, приобретенных в различных странах, при разработке предложений по отсрочке.

«В соответствии с поручением первого вице-премьера Дениса Мантурова прорабатывается возможность отсрочки вступления в силу всех положений проекта акта, размещенного на портале regulation.gov.ru в сентябре. Напомним, что предлагаемые изменения не затронут именно тех импортеров, которые оплатили утильсбор до вступления в силу новой нормы», — рассказали в министерстве.

Формулу расчета утильсбора не изменят: размер платежа будет зависеть от возраста автомобиля, объема и мощности его двигателя. Льготы предложили оставить только для физлиц, ввозящих для себя иномарки до 160 л. с. Для остальных сбор может вырасти на 25–50%.

Стоимость сбора в России и так планово повышают каждый год, но Минпромторг решил добавить новое правило, из-за которого налог подорожает для физических лиц в сотни раз. По замыслу министерства, рассчитывать стоимость теперь будут не только по возрасту машины и объему двигателя, но и по его мощности. По расчетам экспертов подорожает весь транспорт, но в разной степени.

Эксперты рассказали нашим коллегам из MSK1.RU, что повышение утильсбора прежде всего ограничит параллельный импорт через физлица, а это самый массовый способ ввоза машин.

По расчету за новые автомобили разной мощности придется заплатить такие цены:

Skoda Superb (186 л. с.) — 750 000 рублей;

Haval H5 (200 л. с.) — 794 000 рублей;

BMW X5 (249 л. с.) — 2 002 000 рублей;

Tesla Model Y (534 л. с.) — 3 040 000 рублей.

В Минпромторге считают, что это не сильно повлияет на рынок. Люди по-прежнему смогут приобретать много разных машин без переплат, а те, кто хочет мощные машины, могут выбрать отечественные или локализованные иномарки.

На сегодняшний день размер утилизационного сбора для физических лиц зависит от возраста автомобиля: за машины до трех лет с объемом двигателя до трех литров платят 3400 рублей, а за автомобили старше трех лет — 5200 рублей.

Согласно данным оператора электронных паспортов, эти типы автомобилей являются самыми популярными. В Минпромторге отметили, что за последние пять лет на них приходится около 88% всех новых регистраций в России.