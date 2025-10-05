Автолюбительница купила праворульную Honda на аукционе в Японии — сколько это стоило и какие минусы

Тюменка покупкой довольна Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

На место европейских и корейских авто пришли китайские бренды, а те, кто не готов платить за них, ищут способы самостоятельно привезти машину из-за рубежа.

Как раз второй вариант выбрала тюменка Варвара. Свою первую машину она купила на аукционе в Японии. О том, сколько это стоит, как проходит покупка и довольна ли она результатом, девушка рассказала нашим коллегам из 72.RU

Варвара Ю.

Почему «японец»?

Я не так давно получила права и решила, что готова решиться на первый автомобиль. Искала варианты в России, но всё оказалось очень дорого, таких денег у меня не было, а потому присмотрелась к покупке автомобиля из-за рубежа.

Признаюсь: на такую покупку меня надоумил папа. Он и сам похожим образом приобрел автомобиль в США, а потому порекомендовал так же поступить и мне. Он это объяснил тем, что на нашем рынке нет поступления практически новых автомобилей европейского и японского производства, только «китайцы». Дескать, найти авто, на которые падает глаз, простые и надежные, в частности японские, — большая проблема в России. Скручивают пробеги, машины битые, шпаклеванные, зачастую уже ржавые.

Источник: Варвара Ю.

А в Японии, как он считает, всего этого нет. «В Японии не принято обманывать. У них в голове даже не укладывается, как можно разбавлять бензин, сматывать пробег или продавать битый автомобиль. Всё очень строго протоколируется, поэтому всё прозрачно», — так он мне сказал.

И действительно, насколько я слышала, там очень строгие ТО, более качественный бензин, хорошие дороги и относительно небольшие пробеги. И все нюансы по машине, забегая вперед, описывают в чек-листе и при покупке кладут в бардачок.

Аукцион и доставка

Сначала мы смотрели на Volkswagen Golf, на разные седаны, но они по стоимости всё равно были выше миллиона. Я всё же ориентировалась на 800 тысяч. Всё-таки первая машина. Поэтому остановилась на Honda Fit.

Покупка проходила следующим образом. Мы через блоги на YouTube нашли людей, которые занимаются покупкой и передачей авто до заказчика. Мы написали, какую машину хотим, пробег, цвет — в общем, все характеристики, а также сумму, за которую готовы ее купить.

Источник: Варвара Ю.

Потом начался аукцион. Машина выставляется на лот: кто ставит больше, тот забирает ее. Мы участвовали примерно шесть раз, и вот смогли выкупить. Все разы модель была одна и та же, только цвет иной. Это заняло две недели.

Выкуп машины происходит через банк переводом: мы пришли в отделение, заплатили, и там рубли автоматически конвертировались в иены. Это всё прошло быстро. Дольше всего ждали растаможку: она шла около месяца. После этого автомобиль приехал из Владивостока в Новосибирск, а оттуда я забрала его сама и приехала своим ходом.

Источник: Варвара Ю.

Сколько стоило авто?

Мы выкупили Honda Fit 2013 года с мощностью 100 л. с., на автомате, из функций — климат-контроль, запуск по кнопке, штатная музыка, даже немножко есть мультируль. В комплекте набор зимней резины — «липучки». Итоговая стоимость — 750 тысяч рублей, из них 110 тысяч ушло на доставку до Новосибирска.

В целом покупкой я довольна. Машина пришла без каких-либо повреждений, царапин, ничего не надо менять, ремонтировать. Сел и поехал. Салон, правда, был немного грязноват. Ну и пробег немалый — 150 тысяч. Правда, только по Японии.

Источник: Варвара Ю.

У меня правый руль, но я привыкла быстро, буквально за два дня. А если сравнить по цене, то на российском рынке такую же машину можно купить за 1–1,2 миллиона рублей. Нам же она досталась за 750 тысяч. Согласитесь, разница приличная.

