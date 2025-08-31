«Инспектор ошибся, с кем не бывает». Сотни автовладельцев получили миллионные долги за утильсбор: что происходит?

На юге России у автовладельцев проблемы с таможней из-за расчетов за утильсбор Источник: Kandinsky by Sber AI

На российском юге сотни автовладельцев попали в странную ситуацию. Собственникам машин пришли платежки, которые иногда достигают миллионов рублей. И в каждом городе в таможне отвечают, что при первоначальном расчете инспектор ошибся, поэтому теперь автовладельцу нужно доплатить больше, чем стоит его автомобиль. Журналистка 93.RU поговорила с водителями, юристом и таможней и разобралась в том, что происходит.

Андрей из Краснодара воспитывает шестерых детей, в 2019 году он купил автомобиль Volkswagen Golf 2005 года выпуска. Желая сэкономить, отец семейства поехал за машиной в Армению — на всё вместе с дорогой он потратил 300 000 рублей. Спустя несколько лет Андрей решил переоформить автомобиль, подал необходимые документы в таможенную службу и оплатил утилизационный сбор в 5200 рублей. Бумаги проверили и приняли, машину оформили. А в 2025 году ФТС решила пересчитать сбор и прислала Андрею требование заплатить еще более 700 тысяч рублей, включая 200 тысяч рублей пеней.

И таких историй — тысячи.

Исполнил детскую мечту и «попал» почти на два миллиона

Сергей из Краснодара давно мечтал о BMW купе. Когда молодому человеку исполнилось 25 лет, он решил, что пора исполнить детскую мечту. Искал подходящие варианты на местном рынке, но, так как машина довольно популярная и даже редкая, найти то, что нужно, и так, чтобы уложиться в бюджет, не получилось. Тогда Сергей решил купить машину в Армении, предварительно проконсультировавшись с юристами.

На авторынке в Ереване Сергей нашел подходящий вариант за 6500 долларов, или около 600 тысяч рублей по курсу 2024 года.

— Что там она так стоит, что здесь она стоит примерно те же деньги. За неимением автомобиля в таком состоянии здесь было принято решение купить его там, сюда привезти и здесь сделать. По сути, там я купил просто запчасти, которые уже здесь приводил в нормальный технический вид, — рассказывает Сергей.

Многие покупали машины на авторынке в Ереване, чтобы сэкономить Источник: Kandinsky by Sber AI

Машина была растаможена в Армении на физическое лицо, Сергей сам приехал на ней домой и привел ее в порядок. Затем решил оформить электронный ПТС, собрал пакет документов и приехал в таможню. Там бумаги проверили и приняли, еще через несколько дней активировали ПТС, и Сергей смог поставить машину на учет.

— На таможне приняли документы, при этом проверили их, посмотрели. Сказали, что всё хорошо, дали реквизиты для оплаты утильсбора на 5200 рублей. Оплатил, привез квитанцию. На таможне снова сказали, что всё хорошо, нужно зайти на сайт и ждать обновления информации. На сайте электронный ПТС появился активный. И вот с этого момента я просто поехал поставил авто на себя на учет, — вспоминает Сергей.

В июне 2025 года по почте пришло письмо от Краснодарской таможни. В нем говорилось, что с Сергея требуют взыскать задолженность по уплате утилизационного сбора и пеней в размере 1,7 миллиона рублей, в том числе 432 тысячи рублей пени. В тексте письма сказано, что в результате проверки установлено, что не соблюдены условия, позволяющие отнести транспортное средство к средствам для личного использования.

Утилизационный сбор (утильсбор) — это обязательный платеж, который взимается при ввозе автомобиля в Россию или при его производстве внутри страны. Он нужен, чтобы компенсировать будущие экологические издержки, связанные с утилизацией, когда автомобиль выработает свой ресурс. Его платят все: производители автомобилей в России, а также физические или юридические лица, которые привозят машины из-за рубежа.

Идет полный беспредел со стороны таможни

В похожей ситуации оказался Георгий из Ростова-на-Дону, который в 2019 году купил в Армении Nissan Fuga 2004 года выпуска. Автомобиль вместе с дорогой в Ереван и обратно обошелся ему в 300 тысяч рублей. В 2024-м Георгий решил оформить машину, подал все документы в таможенный пункт в Волгодонске.

— Девушки в форме, то есть не просто какие-то непонятные сотрудники, а официальные представители ФТС, приняли документы и сказали, что им надо связаться с Ростовом-на-Дону и уточнить детали. Около двух часов они уточняли, потом сообщили, что машина подходит под льготный утильсбор — это 5200 рублей. В то время как коммерческий составлял около 1,3 миллиона, — вспоминает Георгий.

Таможенники уточнили все детали, после чего приняли документы Источник: Kandinsky by Sber AI

После уточнения всех нюансов со стороны ФТС Георгий написал заявление с просьбой списать утильсбор по льготным ставкам, так как это его единственная машина, которую он купил для личного пользования и даже сам пригнал. Бумаги проверили и приняли. Позже ему, как и Сергею из Краснодара, активировали электронный ПТС — то есть вся процедура была законной. В марте 2024 года Георгий получил российские номера, и первое время всё было нормально.

В январе 2025 года Георгию позвонили из таможни Ростова-на-Дону и начали задавать вопросы по машине. Сотрудники спросили, предоставлял ли он свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС).

СБКТС — это документ, который удостоверяет соответствие транспортного средства действующим в странах Таможенного союза требованиям по безопасности и экологическим стандартам.

Этого документа у Георгия не было, но он отметил, что этот вопрос обсуждали и при первоначальной подаче документов. Дело в том, что на его машину невозможно оформить СБКТС, с чем во время оформления согласились сотрудники таможни. Георгий сразу связался с юристом и ответил ФТС на эту претензию. Однако службу ответ не устроил, и ему пришел перерасчет.

Теперь Георгий суммарно должен заплатить почти 2,3 миллиона рублей: 1 273 000 рублей утилизационного сбора и более 900 000 рублей — пени. Автовладелец обратился в районный суд, который проиграл.

— Районный суд я проиграл, они полностью встали на сторону таможни. Было ощущение, как будто я столкнулся с конторой на рынке, у которой нет никакой ответственности. Я спрашиваю в суде, как так получилось, у вас есть 5 дней на проверку, вы же всё проверили. Они мне отвечают, что плательщик должен сам рассчитать свой утильсбор, — возмущается Георгий.

Георгий не знает, откуда взять деньги, он единственный кормилец в семье Источник: Kandinsky by Sber AI

Автовладелец настаивает на том, что сотрудники таможни ввели его в заблуждение, сказав, что все документы оформлены правильно. По закону ФТС в течение пяти дней может проверять бумаги и вынести отказ, но этого не было сделано.

— Идет полный беспредел со стороны таможни. Если мы были не правы, зачем приняли документы? Почему мне не отказали? Дайте мне возможность вывезти машину назад в Армению, разобрать на чермет, у меня ребенок, жена не работает, мама — инвалид, где я возьму эти деньги? Они мне сказали: «Ну, наш сотрудник ошибся, мы его наказали, с кем не бывает», — возмущается Георгий.

Редакции известны аналогичные случаи. К нам обратились владельцы машин из Краснодара, Ростова-на-Дону, Волгограда, Ставрополя, Майкопа и других городов. Истории идентичны, различаются только цены автомобилей и суммы перерасчетов.

Учитывая динамично меняющееся законодательство — платите

Редакция 93.RU направила запрос в Южное таможенное управление, в котором попросила рассказать, что происходит. Во-первых, мы попросили объяснить, на каком основании произвели перерасчет утильсбора спустя продолжительное время. В управлении ответили, что таможенные органы вправе в течение трех лет с момента ввоза машины проводить проверку, чтобы «установить факты неуплаты или неполной уплаты утилизационного взноса».

— На этом основании, учитывая динамично меняющееся законодательство РФ, регулирующее рассматриваемые правоотношения, а также многочисленные случаи осуществления мошеннических действий, связанных с уплатой утилизационного сбора, управлением, а также таможнями региона в настоящее время активизирована работа по проведению проверочных мероприятий в части полноты уплаты утилизационного сбора, — сказано в ответе.

В итоге таможня проверила тех, кто оплачивал утильсбор по льготной ставке. Чаще всего среди нарушений были:

уплата таможенных пошлин и налогов на территории Армении в порядке, отличном от установленного правом ЕАЭС в отношении машин для личного пользования;

непредоставление физлицами свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), выданного до 21 декабря 2023 года.

При подаче документов людям не отказывали, указывая на ошибки Источник: Kandinsky by Sber AI

Еще один вопрос касался огромных пеней, так как их начислили со дня регистрации машины, а не со дня проверки. Получился юридический казус, при котором владельцы машин добросовестно подали все документы, прошли проверку и оплатили сбор. Но теперь оказались «злостными неплательщиками». Оказалось, что этот вопрос регулирует Постановление № 1291 — если при проверке обнаруживается неполная уплата утильсбора, то «возникает обязанность по уплате пени за просрочку уплаты, какие-либо основания для освобождения плательщика от уплаты пени Постановлением не предусмотрены».

Что сказано в Постановлении № 1291? Узнать Пункт 15(1) Постановления № 1291 говорит о том, что, если в течение трех лет с момента ввоза транспорта в РФ после уплаты утилизационного сбора установлен факт неуплаты или неполной уплаты утилизационного сбора, таможенные органы в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня обнаружения указанного факта, информируют плательщика о необходимости уплаты утилизационного сбора и сумме неуплаченного утилизационного сбора (а также пени за просрочку уплаты) с указанием оснований для его доначисления. То есть в тексте не указано, с какого именно момента начисляются пени — с момента проверки и получения уведомления собственником или с момента уплаты якобы неполного сбора. При этом в п. 11 говорится о том, как начисляют пени в случае неуплаты утильсбора. Там нет речи о неполной уплате. Герои нашей статьи оплатили утильсбор, просто, по мнению таможни, в неполном размере. Само Постановление разделяет эти понятия: в тексте в разных пунктах говорится о санкциях за «неуплату» или «неполную уплату».

Есть еще один интересный нюанс. Один из собственников машины обратился в транспортную прокуратуру с требованием проверить действия таможни. Оттуда пришел ответ, в котором сказано: «Учитывая допущенные должностными лицами таможенного органа нарушения при первоначальном необоснованном списании утилизационного сбора начальнику Ростовской таможни вынесено представление». Отсюда возникает вопрос: если даже прокуратура признала ошибку таможни, должны ли за нее платить люди?

На это в таможне ответили, что, согласно постановлению Правительства, плательщики утилизационного сбора должны самостоятельно рассчитать сумму. Управления только «осуществляют проверку правильности расчета плательщиком утилизационного сбора с учетом представленных документов». Но эта проверка никак не освобождает от ответственности в случае нарушения.

— Данные факты не освобождают плательщиков от соответствующей ответственности за несоблюдение ими Правил и Перечня при применении соответствующих коэффициентов, непредставление в таможенный орган надлежащим образом оформленных документов, — считают в управлении.

Что касается ошибок таможенников, то это объяснили «динамично меняющимся законодательством РФ, регулирующим рассматриваемые правоотношения, а также значительными объемами транспортных средств, ввозимых на территорию РФ в регионе деятельности управления». Получается, таможня признаёт, что не успевает за изменениями в законе — но, видимо, обычные граждане должны успевать.

Таможенные органы считают, что владельцы машин должны заплатить Источник: Kandinsky by Sber AI

В отношении сотрудников, которые допустили нарушения, проводят служебные проверки, а также их привлекают к дисциплинарной и материальной ответственности. Какой именно — не уточняется.

— Дополнительно считаем необходимым в очередной раз обратить внимание физических лиц на то, что факты совершения должностными лицами таможенных органов ошибок/нарушений в ходе проверки правильности расчета утилизационного сбора при его первичной уплате не освобождают плательщиков от обязанности соблюдения законодательства РФ, определяющего порядок, размеры и сроки уплаты утилизационного сбора, — сказано в ответе.

На вопрос о том, что теперь необходимо делать людям, попавшим в эту ситуацию, в ФТС ответили коротко: платить. Что касается других возможных вариантов решения проблемы, то, по мнению таможни, сделать больше ничего нельзя. Даже если собственники вывезут автомобили обратно в Армению, продадут или распилят на запчасти, их долг никуда не исчезнет.

При этом в управлении сразу уточнили, что у них нет данных о том, сколько людей с начала 2025 года получили подобные перерасчеты.

— Согласно статьям законодательства, таможня должна была рассмотреть заявление гражданина путем проверки комплекта документов и правильности предоставленного плательщиком расчета утильсбора, на основании проведенной проверки и при несоответствии данных для списания утилизационного сбора в размере для личного пользования вернуть пакет документов и отказать заявителю в его списании, с объяснением причин возврата заявления. Как это и происходило на других таможенных постах в соответствии с законом по этим же причинам. Ошибался не один или два инспектора таможни, ошибались все, — отмечает член координационного совета Общероссийского общественного движения «Авто Союза» Сергей Шубин.

Если уж виноваты, наказывайте таможню

Юрист из Владикавказа Лилия Дондина, которая занимается этим вопросом, объясняет, что по закону у таможни есть пять дней для проверки документов. В случае если чего-то не хватает, ФТС обязана вернуть заявителю пакет документов с указанием причины. Например, отсутствие СБКТС, которое затребовали только после проверки, является причиной для отказа. Но этого сделано не было.

По словам Дондиной, пока такой прецедент возник только в Южном таможенном управлении.

— Здесь уже вопрос к таможенному органу. Когда вы проверяли документы, то есть если это ваша ошибка, и вы еще неправильно их посмотрели, то почему сейчас люди должны доплачивать? Если бы им вернули пакет документов, они бы могли транспортное средство вернуть в Армению, допустим, продать его там и уже не иметь здесь никаких головных болей. Зачастую сумма утилизационного сбора в разы больше, чем стоимость самого автомобиля. И эти люди просто не в состоянии ее оплатить, — возмущается автоюрист.

Теперь автовладельцев ждут суды и разбирательства Источник: Kandinsky by Sber AI

Чаще всего ФТС ссылается на отсутствие у людей СБКТС. Вот только в законе сказано, что этот документ собственник обязан предоставить «при наличии». По словам Дондиной, на многие машины это свидетельство вовсе не выдается, и сотрудники таможни об этом знают. Еще один нюанс: формулировки в постановлении постоянно меняются. Это признают даже в ФТС. Но вопрос остается открытым: если дело в изменениях закона и ошибках таможенников, почему платить должны обычные люди.

— Почему вы его требуете? Действия таможни абсолютно незаконны. Действия таможни не в рамках правового поля даже находятся. Потому что есть какие-то оговорки [в законе], которые они просто не хотят видеть. Помимо того, что есть постановление об утилизационном сборе, есть еще ряд нормативных правовых документов, которые регламентируют то же самое, но уже говорят о том, что СБКТС не требуется. Почему вы его требуете? На основании чего? Ощущение, что им дали команду проверить. И они без разбора проверяют: что видят, то и пишут. Вникать в суть они не хотят, — говорит Дондина.

Юрист отмечает массовость проблемы. По ее мнению, невозможно столько раз «ошибиться» по одной и той же теме в разных городах страны. Она считает, это свидетельствует о том, что документы на самом деле не требовались по закону, просто сейчас ФТС и суды не хотят разбираться в этом вопросе.

Для людей, попавших в эту ситуацию, есть несколько путей развития событий. Во-первых, многие объединились и обратились к уполномоченным по правам человека в своем городе. Люди пишут коллективные обращения в Москву, в прокуратуру. Во-вторых, нужно самостоятельно оспаривать решение таможни, направлять возражения и обращаться в суд и вышестоящие органы.