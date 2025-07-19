Sportage для бедных? Тестируем кроссовер, который заместит в России «корейцев»

На дизайн явно не поскупились Источник: Артем Краснов

Omoda C7 намекает на идейное родство с Kia Sportage многими деталями, например, длина кроссоверов идентична (4660 мм), а ширина и высота отличаются ровно на 10 мм. Хочется пошутить, что китайцы обмеряли «Спортаж» рулеткой с сантиметровой шкалой, но нет.

Все впечатления от машины — в нашем видео Источник: Артем Краснов

Это еще один автомобиль на собственной платформе Chery T1X, которую делит с целой плеядой похожих кроссоверов (загибайте пальцы): Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 Pro, Omoda C5, Jetour Dashing, Jaecoo J7, Kaiyi X7 Kunlun, Xcite X-Cross 7/8. И это — только продукция самой Chery, а есть еще полдюжины внешних конкурентов, поэтому решение вбить в этот частокол еще один колышек выглядит… кхм… абсурдно. Зачем нужна Omoda C7, если от китайских кроссоверов с турбомоторами и так рябит в глазах? В чем ее смысл? Этот вопрос занимал меня весь день, и к вечеру, кажется, появился ответ.

Удлиненный задок сделан с умыслом: пассажирская часть салона просторна Источник: Артем Краснов

По размерному классу Omoda C7 укладывается в небольшой зазор между Jetour Dashing и Chery Tiggo 8 Pro, при этом бывает строго пятиместной. Силовой агрегат безальтернативный и заимствован у рестайлинговых «Тигго»: турбомотор редкого в Китае объема 1,6 литра дефорсирован до 150 л. с., коробка передач — семиступенчатый преселективный «робот», есть полный привод. Как и Omoda C5, модель получила собственный дизайн со множеством «пасхалок» вроде ячеистых сот радиатора и светящихся «татушек» на переднем бампере.

Кроссоверы на платформе T1X имеют длину 4,4-4,7 метра. Omoda C7 ближе к верхней границе Источник: Артем Краснов

За рулем общее настроение — расслабленность. У Omoda C7 довольно мягкая подвеска, и при быстрой езде по грунтовым дорогам появляется раскачка, зато в городе рельсы и колодезные люки она проезжает безмятежно: хлюпнет широкой шиной, и всё. А еще чувствуется, что китайские компании прислушиваются к критике, потому что в каких-то аспектах Omoda C7 заметно лучше «чайнакаров» даже трехлетней давности, не говоря о десятилетней.

Едет без огонька, но предсказуемо и спокойно Источник: Артем Краснов

Впервые мне понравились настройки китайского «робота» с двумя сцеплениями: он обеспечивает насыщенный подхват с места и не путается в передачах на переходных режимах. Короче, ведет себя как нормальный гидромеханический «автомат».

Но сама динамика скорее седативная: полноприводные С7 разгоняются до сотни за 11,4 секунды. Это не хуже, чем у Kia Sportage с двухлитровыми атмосферниками, но у «корейца» есть версии с 2,5-литровым мотором и 236-сильными турбодвигателями объемом два литра, которые заметно шустрее. А у Omoda силовой агрегат безальтернативен. Для городской езды его достаточно, но на трассе, да на груженой машине, захочется большего. Кстати, у родственного Chery Tiggo 8 Pro этот же двигатель развивает 186 л. с.

Центральную консоль заменил впечатляющий сенсорный дисплей, резкий и быстрый, плюс две беспроводные зарядки для телефонов Источник: Артем Краснов

Поработали и над эргономикой. Посадка за рулем — не придерешься. Широкие диапазоны регулировок, нормальный профиль массивного сиденья, и даже обзорность неплоха, особенно с учетом четкого изображения с камер на экране с разрешением 2,5К.

Изображение с камер детальное: видишь насекомых на асфальте Источник: Артем Краснов

Гуттаперчевые китайские инженеры любят внедрять в машины идеи западных компаний, да не всегда удачно. Нефиксируемые поворотники казались мне неудобными даже в исполнении BMW и Opel, а у Omoda… К концу дня, записывая финальные части видео, я уже орал в полный голос: «Ненавижу эти китайские машины! Я вырву этот поворотник!» Потому что его тиканье не прекращалось и требовало постоянного внимания. Идея такая: его нужно коснуться легонько, тогда он включится на три вспышки, а если нажал сильнее — для отключения нужно снова легонько коснуться, но в обратном направлении. Вот только угадать с усилием мне никак не удавалось, в итоге езда по городу превратилась в неравную схватку с левым подрулевым рычажком. На правом, кстати, селектор «робота», но это довольно удобно.

Управление климатом — только через дисплей. В целом, не так и плохо: экран четкий и чувствительный, а лента температуры прокручивается движением пальцев Источник: Артем Краснов

Еще один момент: при включении задней передачи зеркала опускаются на бордюр, а потом возвращаются в исходную позицию. Но один раз их заклинило в нижнем положении, поэтому я полез искать ручные настройки… И проискал полдня. Всё оказалось просто: нужно смахнуть экран сверху вниз, выбрать кнопку «Регулировка зеркал» и настроить их «бочонками» на руле. Говорили же, читайте инструкцию…

Панель приборов в форме небольшого мониторчика четкая и разборчивая. В топовых версиях есть проекционный дисплей Источник: Артем Краснов

Чувствительность 15-дюймового экрана, его разрешение и логичность меню заслуживают похвалы, как и неплохое качество аудиосистемы. А вот физические кнопки использованы как будто нелогично: включение фар засунули в слепую зону слева от руля, а удобную кнопочную панель под центральным экраном отвели под какую-то ерунду вроде настроек режима движения и регулирования громкости звука (что удобнее делать на руле).

Сиденья неплохо фиксируют спину, имеют электрорегулировки, подогрев, а в топовых версиях вентиляцию. Кожаная отделка на креслах и руле довольно скользкая Источник: Артем Краснов

Мягкие настройки подвески не убили управляемость: мы поскрипели шинами на асфальтовой площадке (пока охрана не выгнала), и хотя кроссовер изрядно кренится и рано уходит в снос, повадки предсказуемы, как много раз пересказанный анекдот. В скольжении он не зависает, на убавление поворота руля реагирует охотно, сюрпризов не подкидывает. Пресно и безопасно. Огонек этого автомобиля — в модной подсветке бампера, а не ездовых повадках. Говорю не в упрек: Omoda C7 в этом смысле однозначна и не прикидывается тем, чем не является. Ее некруглый руль сделан по мотивам игровых геймпадов и таким же ощущается — виртуальным. При обычной городской езде машину это не портит, а что касается скрипа шин, то объехать лося и спасти бобра она может, а для настоящего fun-to-drive нужно искать что-то иное.

Автомобиль кренится и скользит передней осью, но остается предсказуемым Источник: Алексей Журавлев

В грязи — аналогично. Черт нас дернул ехать по лесной дороге после вчерашнего дождя: через две минуты протекторы забились грязью, и машина стала беспомощно елозить по дороге, вставая в колее боком, что в узких прорехах между деревьями выглядит жутковато. От застревания спас полный привод, подталкивающий задок машины, иногда даже чересчур усердно, из-за чего ее повадки стали почти заднеприводными. С хорошей резиной, должно быть, она бы ехала увереннее, но в целом Omoda C7 — это типичный кроссовер с довольно скромным просветом около 180 мм. В зимнем городе, думаю, ее возможности будут в самый раз, а полевые грунтовки нужно штурмовать с учетом сводки гидрометцентра.

По кочкам Omoda C7 идет мягко, а скорость ограничивает даже не ход подвески, а раскачка кузова Источник: Глеб Краснов

Зато с практичностью полный порядок. Места на втором ряду неожиданно много, и сам за собой я сажусь так, что можно даже слегка вытянуть ноги: если не Skoda Superb, то что-то близкое. Сиденья с трехступенчатым подогревом удобны и посадка не вертикальная, как в иных кроссоверах, а вполне расслабленная, седановская.

Для кроссовера такого класса задние места без пяти минут эталонные Источник: Артем Краснов

И впереди, и сзади дверные ручки сделаны вот так. В целом, это удобно, но в сильный ветер нужно придерживать дверь второй рукой, иначе не успеешь перехватить — вырвет с корнем Источник: Артем Краснов

Но еще интереснее, что этот простор достигнут не в ущерб багажнику, объем которого превышает 600 литров, и это — при полноразмерной запаске на литом диске под полом. Очень недурно!

Багажник просторен — 639 литров. По бокам просторные ниши, отделка цепкая, не хватает разве что сеточек для фиксации груза Источник: Артем Краснов

За счет отсутствующего порога на краю можно сидеть. Пятая дверь — с электроприводом Источник: Артем Краснов

В общем, Chery вполне удался этот трюк: вроде бы, еще один «Тигго», а вроде бы, и нет. Если не знать о родстве платформ, явных цитат из других моделей концерна не чувствуется, и Omoda C7 выглядит самодостаточным продуктом, который метит в верхнюю половину Tiggo-шкалы. Ее главный плюс — цельность концепции. Автомобиль не слишком шустрый и слегка онемелый на «змейке», но при этом просторный, хорошо оснащенный, комфортный и по большей части ничем не напрягающий. Ах, да, кроме нефиксируемого поворотника.

Проблема Omoda C7 — обилие конкурентов. Распугивать их она будет своим плотоядным дизайном Источник: Артем Краснов

Но и популярность Omoda C5 новинке как будто не грозит. «Пятерка» вышла в конце 2022 года на опустевшую поляну и сразу стала бестселлером, потому что альтернатив, по большому счету, не было. Но по мере насыщения рынка Omoda C5 столкнулась с конкуренцией, в 2025 году продажи упали, и модель вывалилась из топ-10. В том числе, из-за каннибализма других «дочек» Chery, особенно Jaecoo и Jetour. Новая модель «Омоде» требовалась как воздух, вот только «семерка» выходит на перекормленный брендами рынок, и легкой жизни у нее не будет. Тем более и цену ей назначали люди без комплексов.

Китайские автомобили в основном рисуют известные европейские студии, так что проблем со стилистикой больше нет Источник: Артем Краснов

Базовая стоимость переднеприводных версий начинается от 3,4 миллиона рублей , хотя комплектация сразу богатая: двухзонный климат-контроль, мультимедийная система с экраном 15,6'', фронтальные и боковые подушки безопасности, система стабилизации, подогрев сидений и руля, 18-дюймовые литые колеса, светодиодные фары. Полноприводные автомобили стоят от 3,7 миллиона рублей , а топовые исполнения переваливают за 4 миллиона: в комплектации появляется масса помощников водителю, вентиляция и электрорегулировки сидений, подогрев второго ряда, камера кругового обзора и так далее.

Стоимость от 3,4 миллиона рублей кажется завышенной с учетом обилия конкурентов. Ждем скидок? Источник: Артем Краснов

Ценник немаленький: более крупные Chery Tiggo 8 Pro Max со 186-сильной версией того же мотора стоят от 3 миллионов рублей, Haval F7 тульской сборки — от 2,7 миллиона. Geely Atlas дороже, от 3,5 миллиона, но у него 200-сильный мотор, а в полноприводных версиях — восьмиступенчатый «автомат». Можно упомянуть и младшие «Тигго 7», включая Xcite X-Cross 7: эти сейчас распродают с большими скидками, так что можно найти вариант от 2,2 миллиона рублей.

Omoda позиционирует себя как бренд для горожан. Ну, вот вам городской пейзаж Источник: Артем Краснов

Omoda ставит на дизайн и комфорт, и амбиции ее велики. Дескать, если вам классические «Тигго» кажутся слишком кондовыми и приевшимися, то вот продукт, который вы от тех же корейских автомобилей при первом знакомстве отличите разве что по шильдику.

Кстати, о «корейцах»: Kia Sportage пятого поколения в России вышел в 2022 году и тут же ушел, так и не успев раскочегариться. Сейчас он довольно популярен в форме параллельного импорта из Китая или Южной Кореи и стоит в районе 4–4,8 миллиона рублей (без учета скидок).

К управляемости китайских машин претензий всё меньше. Настоящие «зажигалки» они строят только в электромобильном сегменте, но и бензиновые модели едут теперь убедительно Источник: Алексей Журавлев

В самом Китае Omoda почти неизвестна, потому что молодой бренд заточен исключительно на экспортные рынки. И не только стран третьего мира, но также Великобритании, Испании, Польши, Голландии, Бельгии, Швеции. В общем, планка стоит высоко. Правда, в других странах Omoda пользуется преимуществами низкой цены, например, в Казахстане стоит от 15,5 миллиона тенге (от 2,3 миллиона рублей) , но у нас вечно растущий утилизационный сбор задирает цену до премиальных высот. И вряд ли удастся войти в ту же «Омоду» дважды: успех С5 сегодня не повторить. Спасением могла бы стать российская сборка, и в прессе обсуждаются варианты с производством в Калининграде или Петербурге, но насколько это снизит цену — пока можно только гадать.

В общем, ради статистики продаж нужно что-то попроще. А вот для укрепления репутации бренда такая модель — явное не лишняя. На том и порешим: Omoda C7 — это задел марки на будущее.

Omoda C7: окажется ли она перспективнее «ребер Дубровского»? Источник: Артем Краснов