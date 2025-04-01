Водителей ждет новый штраф, а стоимость ОСАГО пересчитают: автозаконы апреля

Штрафы начнут получать водители, которые не поменяли права Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU











Апрель зачастую богат на нововведения для автомобилистов. В этом году в середине весны водителей ждут как стандартные изменения, например пересчет стоимости ОСАГО, так и новшества на основе недавно принятых законов. Обо всех из них — в материале.

Стоимость ОСАГО пересчитают

С 1 апреля у всех водитель обновится коэффициент бонус-малус (КБМ). Он является одним из ключевых в формировании итоговой стоимости ОСАГО.

КБМ — показатель, который рассчитывается исходя из страховой истории водителя, то есть из числа ДТП, случившихся по его вине. Каждый безаварийный год снижает коэффициент в страховке, делая его покупку более выгодной. Если же за этот период были аварии, по которым страховая возмещала убытки пострадавшей стороне, КБМ будет увеличиваться, а вместе с ним будет расти и стоимость ОСАГО. Значение минимального коэффициента КБМ — 0,46. Максимальный коэффициент для водителей, часто попадающих в ДТП, достигает 3,92.

Обновление КБМ водителей происходит ежегодно именно 1 апреля. Новый коэффициент начинает действовать с этой даты в течение года. Перерасчет происходит вне зависимости от того, были ли заключены в предыдущем периоде договоры ОСАГО, и их продолжительности.

Но если водители авто могут рассчитывать на снижение цены полиса, то у мотоциклистов стоимость ОСАГО точно вырастет. С 17 апреля при расчете начнут учитывать стаж водителей и мощность мотоцикла. Из-за этого цена для владельцев может вырасти на 20%.

Изменения по факту приравняют водителей мощных мотоциклов к неопытным водителям, так как при покупке ОСАГО их коэффициенты будут аналогично завышены. Минимальный коэффициент, единица, будет у владельцев мотоциклов мощностью до 50 л. с. Максимальный показатель — 1,66 — распространится на те, чья мощность превышает 90 л. с.

Коэффициент возраста-стажа (КВС) будет максимальным для неопытных водителей категорий А и М в возрасте от 16 лет до 21 года. Для них КВС будет зафиксирован на уровне 2,27. Дешевле всего полис будут покупать водители старше 59 лет со стажем свыше 14 лет (коэффициент 0,83).

Появится новый полис

С 23 апреля водители смогут купить единый полис ОСАГО, который будет действовать на территории не только России, но и Белоруссии. Минимальная базовая ставка страхового тарифа по легковым транспортным средствам составит 3400 рублей, максимальная — 3590 рублей.

Водителям придется заменить права

С 1 апреля 2025 года иностранные права перестанут быть действительными в России. Заменить удостоверение на российское придется приезжим, которые получили гражданство или вид на жительство до 1 апреля 2024 года, и тем, кто въехал в страну до этой даты. Исключением являются права, выданные в Белоруссии для граждан этой страны и россиян.

По факту они не обязаны менять свои права, такой нормы в законе нет. Однако обойтись без замены можно только в том случае, если не выезжать на дороги общего пользования. В противном случае сотрудник ГАИ сможет выписать штраф по ч. 1 ст. 12.7 КоАП в размере 5–15 тысяч рублей, так как посчитает человека за рулем нарушителем без прав на управление транспортом. Ранее такого штрафа иностранцы не получали.

Заменить водительское удостоверение придется и гражданам России, у которых оно ранее автоматически продлялось. Такое правило ввели в 2022 году из-за пандемии коронавируса. Оно позволяло людям, срок прав которых заканчивался с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, не менять их. Удостоверение было действительным еще три года.

Это значит, что права, которые автоматически продлились в 2022 году на три года, в этом придется менять из-за истечения срока их действия. Если этого не сделать, можно получить штраф в размере до 15 тысяч рублей.

Взять автокредит будет сложнее

Центральный банк теперь может вводить лимиты для банков и микрофинансовых организаций по кредитам, выдаваемым на покупку автомобиля. Ограничения затронут высокорискованные сделки, к которым относятся кредиты заемщикам, тратящим более половины своих доходов на обслуживание долга и имеющим низкий первоначальный взнос. Речь идет о максимальной допустимой доле отдельных видов кредитов в их общем объеме в течение текущего квартала.

Уклонисты не смогут сесть за руль

С 1 апреля в России стартовал весенний призыв. Впервые в нем будут полноценно использовать не только традиционные бумажные повестки, но и электронные. С даты, когда повестка размещена в Реестре повесток, гражданам, подлежащим призыву на воинскую службу, запрещается выезд из России.