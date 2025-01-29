«В Европе говорят о полной пересадке автовладельцев на электромобили». Почему россияне не спешат сменить машины

Пока будущее только в мечтах и на выставках Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Российский рынок по итогам 2024 года оказался на четвертом месте в Европе (между французским и итальянским). Продали почти 1,6 миллиона новых легковушек — почти в полтора раза больше, чем было в 2023 году.

Можно было бы, конечно, порадоваться. Но вот что обращает на себя внимание. Лишь каждый сотый автомобиль — электрический. По данным агентства «Автостат», их в прошлом году продали меньше 18 тысяч. Темпы роста продаж электромобилей скромнее, чем всех автомобилей (рост всего на четверть).

Более того, продажи новых электромобилей перестали расти так же бодро, как было еще в 2023 году (тогда их продали почти в 5 раз больше относительно 2022 года).

Второй год подряд лидером по продажам новых электромобилей в России становится китайский бренд Zeekr (43% продаж). Да и то он присутствует на российском рынке неофициально.

На втором месте находится «Москвич» (формально российский автобренд, но по факту тоже китайский), на третьем — Evolute. Неожиданно в пятерку лидеров затесался Volkswagen, который, как и Zeekr, на российском рынке есть неофициально.

Модных во всем мире Tesla и BYD в топе российских продаж электромобилей, конечно, нет. А вот почему в России электрокары не прижились, в отличие от большинства европейских и даже азиатских стран? MSK1.RU поговорил об этом с автоэкспертом, генеральным директором компании «Мой Автопрокат» Дмитрием Матвеевым.

— Цена — самый большой минус электромобиля, и большая часть ее — это стоимость батареи. Взрывной спрос на электрокары будет возможен, как только создадут дешевый аккумулятор, и электромобиль будет стоить не дороже обычного авто, — говорит Матвеев. — В России в большинстве областей холодно, а батарея при низких температурах лишается до 40% своего заряда.

— Ну так ведь холодно и в скандинавских странах, где бензиновых автомобилей почти не осталось, все пересели на электромобили.

— Да, там климатические условия еще суровее. Но там уже в этом году планируют открыть более 3 тысяч км новых дорог, которые будут заряжать электромобили во время движения (под асфальтом расположат медные катушки, которые соединят с электросетью). Такая технология позволит в будущем уменьшить размер аккумулятора почти на 70%, а значит, и сделать его значительно дешевле.

В Европе последние несколько лет говорят о планах по полной пересадке автовладельцев на электромобили в 2035 году из-за проблем с экологией, потому что именно автомобили, а не промышленные предприятия, производят до 80% отходов, которые загрязняют воздух. И этот переход реален, если удастся снизить цены на электрокары.

— А что мешает в России развивать такие же промышленные технологии, чтобы электромобили стали по-настоящему массовыми?

— Есть госпрограмма, в ней предусмотрено, что электромобили в России займут долю минимум в 10% к 2030 году. Но, чтобы реально достичь этой цели за 5 лет, властям уже сегодня следует создать собственное производство аккумуляторных батарей, развитую сеть электрозаправок и развивать специализированные сервисы по ТО электрокаров.

Справиться с ремонтом электрокара смогут лишь в специализированных сервисах. Но не из-за того, что это сложно, а потому что в среднестатистическом СТО нет нужного ПО, оборудования для диагностики и инструментов.

Аккумулятор сам по себе дорогой, поэтому и ремонтировать его трудоемко и недешево. Без специального сканера, который измеряет напряжение во всех модулях АКБ поочередно, вы не получите ответ на самый важный вопрос: сколько еще проработает батарея. И лишь специалист сможет проанализировать данные этого измерения и вынести вердикт, нужен ли ремонт и в какую цену он обойдется.

По развитию аккумуляторного производства планы у правительства есть. Летом 2023 года объявили, что в городе Глазове в Удмуртии построят первый в стране завод, который с 2028 года станет производить для электродвигателей редкоземельные магниты на основе российской минеральной сырьевой базы. Власти надеются, что этот завод простимулирует открытия в области предприятий по производству электродвигателей.

— Хватит ли одного завода? Электрозаправок уже тысячи, а всё равно не хватает.

— Электрозаправки должны быть не только в городах, но и на основных автотрассах, потому что у нас в стране огромные расстояния, и подзарядки необходимо устанавливать не реже чем раз в 100 километров (приблизительно столько пробежит электрокар в России, учитывая холодный климат в большинстве регионов).

В России на сегодня около 7500 электрозаправок, а в идеале их в одной только Москве должно быть 3000 вместо уже существующих 300. И это должны быть как медленные зарядные станции, на которых владелец сможет зарядить свой электрокар в течение ночи, так и быстрые, которые сделают то же самое, но за 30 минут.