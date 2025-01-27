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Двигатель — 14 миллионов, сиденье — 2, колесо — миллион. Сколько стоит Aurus изнутри

Узнали расценки на запчасти для самой дорогой машины

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Aurus для президента

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Быть богатым — это очень дорого. «Фонтанка» убедилась в этом, найдя расценки на запчасти для самой дорогой отечественной машины Aurus. Похоже, только на обслуживание и расходники уходит до 2,6 млн в год. И не дай бог стекло разобьется, помнется крыло или тем более застучит двигатель.

По итогам 2024 года в России официально продан 121 автомобиль марки Aurus всех моделей (пока их три), год назад было 115. Кроме того, активно развивается вторичный рынок. Машина в парках россиян (не всех) — еще с 2017 года, так что уже вполне накопился опыт ее ремонта и обслуживания.

К примеру, принадлежащий петербургскому СПбГБАУ «Смольнинское» Aurus Senat обслуживает московское ООО «Альянс Экспресс», выигравшее соответствующий конкурс. Цена диагностики и техобслуживания — 2,6 млн рублей. ФКУ «ГЦАХиТО МВД России» на свой Aurus в 2023 и 2024 годах тратило по 1,48 миллиона, но у них и машинка попроще — обычный Aurus Senat. А у Смольного всё же Senat Long. Ну и плюс цены на запчасти выросли.

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К слову, и сами автомобили Aurus заметно дорожают. Если в начале своей карьеры в 2018 году, когда он впервые попал в парк президента и только готовился к широкому рынку, Senator оценивался в районе 10 млн рублей, то к 2021 его цена уже была 24 млн рублей, в 2023 году — 39 млн, а сейчас — 48.

Вообще, когда автолюбители жалуются на дороговизну деталей на свои машины, они имеют в виду обычно другое. Не то, что владельцы автомобилей Aurus. Вот, к примеру, расценки из конкурса 2022 года: передний бампер — 342 908,71 рубля. В конкурсной документации 2024 года цена на него уже 578 734,60.

В целом цены кусаются. Самое дорогое в списке деталей — это, как и у любой другой машины, двигатель в сборе. В Aurus он непростой — гибридный, V8, разрабатывался совместно со специалистами Porsche, мощность 598 л. с., объем — 4,4 л, крутящий момент — 880 Н·м. Если покупать такой сейчас, цена — 14 615 194,26 рубля.

Отдельная история с коробкой передач. Она полностью отечественной разработки, по самым современным технологиям, 9 ступеней. Подробнее про нее — тут. Если с вашим автомобилем Aurus сейчас, не приведи бог, что-то случится и придется коробку покупать отдельно, это обойдется в 10 096 656,69 рубля. Причем нельзя сказать, что коробка вообще неубиваемая за такие деньги. Железо есть железо. Например, Автобаза № 2 Управделами президента еще в 2022 году заказывала ее отдельно. Причем обратите внимание на цены — тогда коробку предлагали всего за 6 411 294 рубля. Поставщик — единственный — сам разработчик Aurus, автомобильный институт НАМИ.

Теперь к более простым вещам. Если не весь двигатель менять, а, скажем, только цилиндры. Весь блок цилиндров в сборе — 4 018 799,37 рубля. Но это уже с опорной плитой. Отдельно головка цилиндров первого ряда с крышкой подшипников кулачкового вала — 2 312 021,77 рубля. Второго ряда — 2 405 875,12. Просто крышка головки цилиндров — 495 959,03 рубля. Ну и по мелочам: поршневые кольца (за четыре, а вообще их восемь) — 32 042,91. Прокладка головки — и вовсе 8 042,39. В принципе, уже не страшно.

Во что станет самое обычно ДТП в пробке. Бампер передний, уже говорили, — 578 734,60 рубля. К нему вполне может понадобиться молдинг — 97 418,63 левый и столько же — правый. Вставка — 59 502,11, боковой кронштейн с одной стороны — 57 517,31, балка — 17 655,82, усилитель балки — 14 890,54, наружная вставка — 15 121,99. Еще там есть заглушка — 11 440,68, внутренняя вставка — 11 086,19, к ней усилитель — 5 267,02, решетки бампера по бокам — 4 096,93. Ну и по бамперу, похоже, всё. Это без работ и покраски. Ну, допустим, еще крыло переднее — 127 474,08 рубля. Если не повезет и придется менять фару — 597 603,17 рубля. Отдельно противотуманка — 152 254,13. Если менять всю переднюю дверь целиком — 152 254,13.

Со стеклами не очень понятно. Ветровое стекло целиком (без резинок, но с обогревом) — 337 373,01. А вот заднее уже почему-то в четыре раза дороже — 1 223 214,24. И в дверях стекла очень дорогие: переднее — 1 218 917,54 рубля, задние: одно, которое побольше, — 859 667,05, второе, которое поменьше, — 238 119,76.

Отдельная история — сиденья. Просто переднее левое или правое стоят по 2 144 369,31 рубля. А вот заднее придется собирать: спинка заднего сиденья правая — 1 476 072,16, спинка заднего сиденья левая — еще 1 476 072,16. Подушка заднего сиденья правая — 854 652,60, подушка заднего сиденья левая — 854 652,60. Плюс подголовник заднего сиденья — еще 167 448,10, и их две штуки. Есть еще пластина защиты сиденья заднего — 61 592,09, кронштейн заднего сиденья в сборе — 19 614,01 (сколько их надо — не очень понятно), в дополнение к нему — распорка кронштейна спинки заднего сиденья — плюс еще 12 700,39 — и еще всякие мелочи вроде втулок, направляющих и заглушек. К слову, есть в прейскуранте (и 2022, и 2024 годов) и совершенно загадочный пункт: «Сиденья передние б/у AUDI A8». Что это значит и зачем оно там — неизвестно, но стоит оно 2 144 369,31 рубля.

Если сложить всё вместе, выходит где-то под 10 миллионов. Только сиденья. Это без модуля переключателей заднего пассажира (344 121,41), боковой подушки безопасности заднего пассажира (344 121,41), подставки для ног заднего пассажира (127 630,52) и всяких зеркал заднего пассажира за 61 096,50 и многочисленных кронштейнов, решетки обдува ног и ее каналов, кронштейнов, воздуходувов и обивок пола.

Из того, что попроще и точно придется менять. Колодки тормозные, комплект передних — 96 043,09, задних — столько же. Подойдут ли какие-то другие — надо у мастеров спрашивать. Задний тормозной диск — 412 818,37. Передний — 366 409,24.

Колесо в сборе — 1 184 254,38. К нему еще крышка идет, если помнется — то 34 468,95 рубля. Шины там серьезные стоят — 255/55R20. Зимние предлагаются по 146 188,17 рубля, летние — по 125 285,43. Но, наверное, тут точно можно что-то подешевле посмотреть.

Дворники. Правый — 17 143,43, левый — 13 887,46. Хорошо, что это седан и задних нет. Что еще часто меняется? Воздушный фильтр — 41 947,16. Масляный фильтр — 28 776,63. Если придется поездить по кочкам, наверное, надо заранее стойки стабилизатора посмотреть, они часто выходят из строя по нашим дорогам. Задняя — 17 186,35, передняя — 15 700,88. Но всё же лучше поаккуратнее ездить, потому что вот стойка амортизатора сзади уже стоит 763 901,64 рубля.

Хотя машина импортозамещенная, масло в нее предлагают заливать всё же Mobil 0W-40. По каталогу — 21 206,34 за 4 литра. Но как вариант можно 5W40 Toyota. Но вообще странно, что только 4-литровые канистры предлагаются. Всё же двигатель там здоровенный, 4,4. В BMW такого же объема заливают 8–9 литров. Чтобы уже наверняка, предлагается взять сразу бочку Mobil (208 литров) за 831 049,41 рубля. Менять масло в коробке, наверное, придется нескоро, но подержанных машин на рынке уже много, и вполне возрастных, так что имейте в виду, в Aurus производитель рекомендует лить Fuchs Titan ATF EG D-6, по каталогу это 417 432,98.

Есть и хорошие новости, на чем можно сэкономить при ремонте автомобилей Aurus. В списке запасных частей есть целых 46 пунктов, в которых упоминаются старинные модели ВАЗов. То есть можно предположить, что какие-то запчасти от них идеально подходят для автомобилей Aurus за 48 миллионов. И цены у них. Например: «Прокладка модуля электробензонасоса 2180-1101138 АВТОВАЗ». В прейскуранте она стоит 4 051,56 рубля. Простая проверка этого названия в интернете тут же объясняет: это прокладка от «Нивы» и ВАЗ-2107, и стоит она от 219 рублей.

Или вот еще: «Выключатель стоп-сигнала 21.3720». В каталоге — 1 778,47 рубля. Это такая маленькая пластмассовая деталька для педали электронного тормоза на «Нивах», «Газелях» и «УАЗ-Патриотах». В интернете она продается по цене от 246 рублей.

Или вот еще — «Выключатель концевой 21230371023000». Он изначально от «Калины», «Гранты» и Chevrolet-Niva (2123). В каталоге для владельцев Aurus стоит 547,22 рубля. В интернете — от 282.

Ну а дальше просто раздолье для любителей поковыряться в своей «ласточке»: «Болт приварной М6-6gх20 1/41414/10 таблица ВАЗ 10453», «Шпилька М10х1,25-6gх35 1/35466/21 Таблица ВАЗ 10219», «Заглушка ВАЗ-2101 кузова пола большая 2101-5002090», «Втулка ВАЗ-2106 дистанционного крепления кожуха вентилятора 2103-1308031», «Заглушка ВАЗ-2101-08 пола задка кузова 2101-5002092» и многие другие гайки, шайбы и болты по 100 рублей за стакан.

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Aurus Senat Автомобили Импортозамещение Запчасти для автомобилей Российский авторынок
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Комментарии
7
Гость
1 час
Гуляем за государственный счёт! Скромному пенсионеру хватит лишь на дворник от этого недоразумения.
Гость
1 час
Мэры дотационной Чечни на таких разъезжают по братски
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