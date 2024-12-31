Праворульные BMW и микрокары Toyota. Что останется на рынке подержанных автомобилей в 2025 году

Рынок занимают китайские авто Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Параллельный импорт автомобилей, который 2 года назад не дал авторынку рухнуть практически до самого нуля, в 2024-м сдал свои позиции. Тут и давление официальных дилеров китайских марок, у которых стало всё отлажено, и повышение утилизационного сбора, и рост валютных курсов, и запретительные меры автоконцернов, которые борются с серым импортом. Что будет дальше в 2025 году — пересядем окончательно на «Жигули» с «Чанганами» или еще поездим на «японцах» и «европейцах» — далее в материале.

Под конец 2024 года авторынок РФ чувствует себя в целом лучше, чем можно было ожидать. Сложилась новая схема работы официальных дилеров (в основном, конечно, с китайскими марками), АВТОВАЗ неплохо себя ощущает благодаря поддержке государства — это что касается новых машин. На вторичном же рынке наши перепроданные машины делят место со вновь ввезенными из-за границы пробежными авто (так называемый серый импорт).

По параллельному импорту ввозятся и новые авто без пробега, которые нельзя купить у официалов, но гайки на этот счет всё больше закручиваются. Вон недавно концерн BMW сообщил, что пресек канал поставки в РФ более 100 авто по серой схеме, а ранее китайские производителе блокировали программное обеспечение своих электрокаров, параллельно завезенных в нашу страну.

Объем продаж на вторичке, по данным агентства «Автостат», растет на 15% и за месяц достигает 520 тысяч машин. По новым машинам в декабре отмечался рост спроса на 5–10%, что связывают с предновогодними скидками, стремлением дилеров выполнить годовые планы и ожиданием роста цен далее в 2025 году. А цены, как не сомневаются эксперты, обязательно повысятся — тут влияет и падение рубля, и увеличение утилизационного сбора.

— Конечно, все меры правительства направлены на то, чтобы снизить импорт автомобилей в РФ для того, чтобы поддержать отечественного производителя. Но с учетом прогнозируемого подорожания автомобилей я не думаю, что как-то существенно будет снижаться рынок импортных автомобилей, ввозимых из Японии, Кореи и Китая. Прогнозируется существенное подорожание китайских автомобилей, которые представлены на нашем рынке, — говорит эксперт, автоюрист Лев Воропаев.

О ценах можно судить по статистике — только в декабре 2024 года дилеры 12 марок подняли стоимость новых авто кто на 20, кто на 40, а кто и на 120 тысяч рублей. По пробежным машинам сильно бьет утилизационный сбор (вид таможенного сбора), который уже был повышен с 1 октября, а теперь еще раз повышается с 1 января. К примеру, для машин в возрасте старше 3 лет с мотором до 1 литра ранее сбор составлял 207 200 рублей, с октября стал 383 400 рублей, а с января — 460 000 рублей. Хорошая динамика, не так ли?

— Я думаю с учетом повышения утилизационного сбора с 1 января снизится немного на какой-то период количество автомобилей, которые ввозят через границу РФ. Но потом этот рынок выровняется и подорожание авто, которе произойдет, всё это нивелирует, выйдут плюс-минус на те же показатели, — отмечает Лев Воропаев.

— На самом деле точно никто не знает, что будет с рынком в следующем году. Но рынок переживал разные времена, мы только за 18 лет пережили поднятие пошлин и сокращение «проходных» годов, введение ГЛОНАСС и утильсбор, отсутствие бланков ПТС и введение электронных ПТС, полное затишье и полный завал. Пока отечественный автопром не может удовлетворить разные потребности разных людей, ввозить автомобили из-за границы будут не смотря ни на что, «собака лает, караван идет», как говорится, — считает директор компании «Сибирь-Япония» Алена Гулина.

Многие авто нельзя купить официально в РФ Источник: Дмитрий Косенко

Для обычных потребителей сохраняется возможность заказывать авто из-за рубежа по льготному тарифу утильсбора, ведь указанные выше ставки — это коммерческий утиль для тех, кто покупает машины для перепродажи. Статус «для личного пользования» предполагает сбор в размере всего 3–5 тысяч рублей, правда вот ввезенную машину нельзя в течение одного года перепродавать (отчуждать).

— Что касается частного импорта, люди как возили автомобили для личного потребления, так и будут возить. Да, с использованием посреднических услуг. Людям находят машину на иностранном рынке, фирма или физическое лицо предоставляют услуги по ввозу на границу РФ, таможенный брокер оформляет все документы на конечного покупателя, чтобы не платить повышенный утилизационный сбор. Либо некоторые посредники закупают автомобили, «морозят» их, держат в течение года, чтобы не платить повышенный утильсбор. Но это несущественный процент ввоза, — рассказывает Лев Воропаев.

К примеру, люди, предпочитающие немецкие авто, заказывают такие из Японии с правым расположением руля. Ну а что, сборка и качество на уровне, только руль с другой стороны, а цена ниже. Вот из недавно ввезенных — небольшая праворульная легковушка BMW 1 Series 2016 года за 1,2 млн рублей.

BMW с правым рулем за 1,2 млн рублей Источник: Дмитрий Косенко











— Импорт не загнется, пока если уж совсем что-то непопулярное не сделают наши правители, типа полного запрета. Но таможня собирает огромные деньги и как-то неразумно совсем перекрывать этот источник дохода. Поклонники корейских машин тоже есть, поэтому и из Кореи будут возить автомобили. Из Японии выгодно брать с мотором до 1,5 литра включительно, они же и самые популярные. А так же берут с моторами 0,7–1,8 литра, — объясняет Алена Гулина.

Почему люди покупают всякие пробежные «Тойоты» и «Киа» из-за рубежа, нет бы просто брать новые «Лады» и «китайцев»? Но вкусы у потребителей разные, и ожидания от авто разные, поэтому и стремятся к более престижным и качественным моделям, хоть и с пробегом.

— Люди стараются ввозить те марки, которые на сегодня не представлены официально на российском рынке. Все-таки многие, кто ввозят, они гонятся даже не за ценой, а за качеством либо немецкого производителя, либо корейского. Потому что, судя по данным тех же самых китайских производителей, качество китайских авто, мягко говоря, уступает другим. Поэтому люди нацелены привезти машины, которые в РФ купить невозможно, — заключает Лев Воропаев.