В Ярославской области ввели карантин из-за опасной инфекции у коров

В Пошехонском округе Ярославской области ввели карантин по лейкозу крупного рогатого скота. Он будет действовать до 27 января 2027 года.
«Определить неблагополучным пунктом территорию Ленинского сельского округа Пошехонского района, включающую деревни Шульгино, Аркино, Новленское, Петрино, Плешкино, Торопово, Яковлевское», — говорится в приказе региональной государственной ветеринарной службы.
Лейкоз крупного рогатого скота — хроническая инфекционная болезнь, характеризующаяся лимфоцитозом или образованием опухолей в кроветворных и других органах и тканях.
Очаг лейкоза выявили в личном подворье в пошехонской деревне Шульгино. Эпизоотическим очагом признано животноводческое строение в личном подсобном хозяйстве.
В Ленинском сельском округе запретили проводить сельскохозяйственные ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением животных. Кроме того, в очаге заболевания запрещены вывоз скота, совместный выпас больных и здоровых животных, использование быков-производителей для случки, а также сбор молока от инфицированных и здоровых животных в общую емкость.
Как будут ликвидировать очаг лейкоза
Во время карантина всё поголовье старше шести месяцев будут регулярно проверять на лейкоз. Животных с подтвержденным заболеванием или признаками инфекции должны изолировать и отправить на убой в течение 15 дней.
«Будет проведена дезинфекция помещений для содержания восприимчивых животных и других объектов, с которыми контактировали инфицированные и больные восприимчивые животные, убойных пунктов, других сооружений и имеющегося в них оборудования, транспортных средств, одежды и обуви, инвентаря и предметов ухода за восприимчивыми животными», — говорится в плане мероприятий ветеринарной службы по ликвидации эпизоотического очага лейкоза.
Чем опасен лейкоз у коров
По данным ветеринаров, вылечить лейкоз крупного рогатого скота невозможно.
«При обнаружении вируса — корова подвергается убою. Хозяйство получает статус неблагополучного по лейкозу. Остальное поголовье изолируют и осуществляют забор крови. Если на протяжении полугода заболевание не выявится, ферма приобретает статус благополучной по лейкозу», — объяснили в управлении ветеринарии Ленинградской области.
Данное заболевание передается при прямом контакте с больным животным, а также через слюну, молоко, околоплодные воды, плаценту, кровь и сперму инфицированного быка. Кроме того, вирус могут переносить кровососущие насекомые. Человеку заболевание не передается.
Молоко от больных животных подлежит уничтожению. Продукцию от инфицированного скота разрешено использовать только после термической обработки или отправки на переработку. Владельцам также предписано не допускать появления на территории животных без хозяев.
Напомним, что в апреле 2026 года на территории Гаврилов-Ямского округа также вводили карантин по лейкозу коров. Он действует до конца года.