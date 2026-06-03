В Ярославской области ввели карантин из-за опасной инфекции у коров

По данным ветеринаров, вылечить лейкоз крупного рогатого скота невозможно.

«При обнаружении вируса — корова подвергается убою. Хозяйство получает статус неблагополучного по лейкозу. Остальное поголовье изолируют и осуществляют забор крови. Если на протяжении полугода заболевание не выявится, ферма приобретает статус благополучной по лейкозу», — объяснили в управлении ветеринарии Ленинградской области.

Данное заболевание передается при прямом контакте с больным животным, а также через слюну, молоко, околоплодные воды, плаценту, кровь и сперму инфицированного быка. Кроме того, вирус могут переносить кровососущие насекомые. Человеку заболевание не передается.