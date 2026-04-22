В Ярославской области ввели карантин из-за опасной инфекции у скота

В Гаврилов-Ямском округе ввели карантин по лейкозу коров Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Ввели карантин по лейкозу крупного рогатого скота на территории Гаврилов-Ямского округа Ярославской области. Об этом говорится в приказе региональной государственной ветеринарной службы.

«Определить неблагополучным пунктом территорию Плотинского сельского округа Гаврилов-Ямского района, включающую деревни Турово, Нарядово, Круглово, Кундринское, село Плещеево», — сообщается в документе, опубликованном 17 апреля 2026 года.

Основанием для введения карантина стал положительный результат после исследования скота. Карантин будет действовать до 15 декабря 2026 года.

На территории очага введен ряд строгих ограничений. В частности, запрещены вывоз животных (за исключением отправки на убой), допуск посторонних лиц, использование биоматериалов для разведения, а также совместно содержать и доить больных и здоровых животных. Кроме того, установлены требования к раздельному содержанию, кормлению и воспроизводству скота.

В неблагополучных населенных пунктах также запретили до конца года ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением животных.

Основные ограничения касаются личного хозяйства, где выявили лейкоз. У всех коров там дважды возьмут кровь на анализ с интервалом в один месяц. Если у животных подтвердится заболевание, их отправят на убой, а полученное молоко уничтожат. Кроме того, запрещено ввозить и вывозить животных с территории хозяйства, а посторонним людям вход туда закрыт.

Приказ вступил в силу с момента подписания.

Что такое лейкоз у коров

Лейкоз крупного рогатого скота — хроническая инфекционная болезнь, характеризующаяся лимфоцитозом или образованием опухолей в кроветворных и других органах и тканях

«Вылечить лейкоз крупного рогатого скота невозможно. При обнаружении вируса — корова подвергается убою. Хозяйство получает статус неблагополучного по лейкозу. Остальное поголовье изолируют и осуществляют забор крови. Если на протяжении полугода заболевание не выявится, ферма приобретает статус благополучной по лейкозу», — объяснили в управлении ветеринарии Ленинградской области.

Данное заболевание передается при прямом контакте с больным животным, а также через слюну, молоко, околоплодные воды, плаценту, кровь и сперму инфицированного быка. Кроме того, вирус могут переносить кровососущие насекомые. Человеку заболевание не передается.