«Никто любить твое животное не обязан». За что покупатели ненавидят культуру «пет-френдли», которая захватила магазины

А вы замечаете собак в магазинах? Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

В последнее время культура «пет-френдли» набрала обороты: всё больше магазинов, ресторанов и общественных пространств открывают свои двери для четвероногих любимцев. И если для одних такой прогресс в радость — наконец-то ваш пушистый друг сможет посещать такие же места, что и вы, — то других это нововведение заставляет чувствовать себя дискомфортно. Подробнее о том, почему не все рады собакам в магазинах, рассказал в своей колонке PR-специалист и колумнист E1.RU Глеб Чёрный.

Пет-френдли культура — это философия отношения к домашним животным как к полноправным членам семьи, предусматривающая создание комфортной и доступной среды для них в общественных местах. Она включает возможность посещать кафе, магазины, отели и офисы вместе с питомцами, что снижает стресс у людей и помогает животным социализироваться

Глеб Чёрный Автор мнения

Мне кажется, культура «пет-френдли» сошла с ума. Очень здорово, что к животным стали относиться гораздо более ответственно, чем раньше. Но, как у нас часто бывает, теперь пошел перекос в другую сторону.

Я бы поставил вот такое разделение: ты, как хозяин домашнего питомца, обязан за ним ухаживать, любить и нести за него ответственность. Всё по заветам Экзюпери. Никто другой любить твое животное не обязан — это важнейшее уточнение. Если ты со своим четвероногим другом доставляешь дискомфорт окружающим, то это твоя вина, и никаких оправданий тебе быть не может.

Я обращаюсь ко всем: пожалуйста, помогите несмышленому парню, ответьте на вопрос, зачем в «ЖизньМарте» нужны собаки? Зачем они в «Магните»? В «ЖМ» висит табличка: «Пускаем даже с алабаями». Вы что, с ума сошли? Зачем алабай в небольшом тесном магазине, набитом продуктами?

Проблема не в том, что кто-то не любит собак. Она в том, что они просто не везде уместны. Они ходят, облизываются на еду, подходят к людям, их шерсть и микробы оказываются по всему магазину. Вы что-нибудь слышали про аллергиков? Ни один хозяин не может до конца контролировать своего питомца. А уж когда в одном помещении оказываются две незнакомые собаки — тушите свет, начинается лай и хаос.

И возникает еще два вопроса. Первый — к хозяевам: зачем вы тащите их в магазины? Почему нельзя привязать их на пять минут где-то недалеко от входа или, о ужас, оставить дома? Ваш эгоизм доставляет неудобство всем окружающим, даже тем, кто очень-очень пет-френдли. Второй вопрос к хозяевам магазинов: вы уверены, что ваша попытка быть дружелюбным и гостеприимным не приводит к обратному эффекту, когда люди просто начнут обходить стороной ваше заведение, зная, что там можно наткнуться на целого алабая и его владельца-раздолбая, который одной рукой держит поводок, а другой пытается пробить себе кофе, достать из кошелька карточку и найти в телефоне скидочный купон?

Пожалуй, меня, как покупателя, эти магазины потеряли.

