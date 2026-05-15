Животные Стадо лосей выскочило на трассу под Ярославлем. Видео

В ГАИ напомнили, как избежать ДТП с животными

Ярославцев предупредили о стаде лосей, устроивших забег на трассе в направлении Москвы.

«Сразу после НПЗ в сторону Москвы обнаружено перебегающее стадо лосей. Будьте осторожны на дороге!» — предупредил автомобилист.

Ранее в Госавтоинспекции публиковали правила, как избежать ДТП со зверем:

  • дикие животные наиболее активны на рассвете и закате. В сумерках и темноте нужно быть предельно внимательными и не превышать безопасную скорость. При медленном движении у автомобилиста будет больше времени на принятие решения;

  • в ГАИ уверяют: чем выше скорость, тем тяжелее последствия от встречи с животным;

  • если вы увидели, что животное на дороге, необходимо снизить скорость. Помните, многие животные мигрируют группами;

  • автомобилистам не рекомендуют использовать звуковой сигнал при обнаружении животных на обочине. Лучше проехать мимо, снизив скорость.

Напомним, за ДТП с диким животным в России придется заплатить. В частности такса за сбитого лося будет составлять 80 тысяч рублей.

По последним данным Министерства лесного хозяйства и природопользования, в Ярославской области обитает свыше 43 тысяч лосей.

В случае обнаружения диких животных в населенном пункте или на его территории необходимо сообщить информацию по единому телефону экстренных служб — 112.

Днем ранее в Дзержинском районе у школьного забора нашли мертвым гигантского сохатого. Как рассказали в региональном Министерстве лесного хозяйства и природопользования, судя по записям с камер, лось прибежал, упал и умер.

Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Комментарии
11
Гость
15 мая, 12:03
Лось — это государственное имущество... За его действия государство ответственности не несет, мер для сохранности этого имущества не применяет, а вот пострадавших от их действий штрафует...
Гость
15 мая, 12:27
Чего то я по этому поводу не согласен с ГАИ, да и закон тоже. Почему ГИБДД не вынесло предписание? Федеральные трассы находятся в ведении Федерального дорожного агентства (Росавтодор).
