Стадо лосей выскочило на трассу под Ярославлем. Видео

Пять лосей выскочили на трассу под Ярославлем

Ярославцев предупредили о стаде лосей, устроивших забег на трассе в направлении Москвы.

«Сразу после НПЗ в сторону Москвы обнаружено перебегающее стадо лосей. Будьте осторожны на дороге!» — предупредил автомобилист.

Ранее в Госавтоинспекции публиковали правила, как избежать ДТП со зверем:

дикие животные наиболее активны на рассвете и закате. В сумерках и темноте нужно быть предельно внимательными и не превышать безопасную скорость. При медленном движении у автомобилиста будет больше времени на принятие решения;

в ГАИ уверяют: чем выше скорость, тем тяжелее последствия от встречи с животным;

если вы увидели, что животное на дороге, необходимо снизить скорость. Помните, многие животные мигрируют группами;

автомобилистам не рекомендуют использовать звуковой сигнал при обнаружении животных на обочине. Лучше проехать мимо, снизив скорость.

Напомним, за ДТП с диким животным в России придется заплатить. В частности такса за сбитого лося будет составлять 80 тысяч рублей.

Ярославец снял на видео стадо лосей на трассе

По последним данным Министерства лесного хозяйства и природопользования, в Ярославской области обитает свыше 43 тысяч лосей.

В случае обнаружения диких животных в населенном пункте или на его территории необходимо сообщить информацию по единому телефону экстренных служб — 112.