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Животные «Грызут уши, губы, веки, никогда не спят и ломают технику»: россиян посреди морозной зимы атаковали черные тараканы

«Грызут уши, губы, веки, никогда не спят и ломают технику»: россиян посреди морозной зимы атаковали черные тараканы

Эксперт рассказал, почему тараканы нападают на людей, откуда берутся экзотические виды и чем они все опасны

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Что такое двадцатиградусный мороз для переживших атомный взрыв тараканов? | Источник: Мария Романова / Городские медиаЧто такое двадцатиградусный мороз для переживших атомный взрыв тараканов? | Источник: Мария Романова / Городские медиа

Что такое двадцатиградусный мороз для переживших атомный взрыв тараканов?

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

После сильнейших морозов многие россияне начали находить у себя в квартирах огромных черных тараканов. Отблескивающие мощным панцирем насекомые лезут из всех щелей, а порой даже из раковин и канализации. Энтомологи уверяют, что эти создания никогда не впадают в спячку и готовы круглый год активно хозяйничать в квартирах горожан. V1.RU рассказывает, какие тараканы поселились в наших домах и чем они опасны.

«В Россию их привозят вместе с овощами и фруктами»

Тараканы-иммигранты держат россиян в особом страхе | Источник: Бикунова ЕвгенияТараканы-иммигранты держат россиян в особом страхе | Источник: Бикунова Евгения

Тараканы-иммигранты держат россиян в особом страхе

Источник:

Бикунова Евгения

Тараканы, по словам энтомолога Центра гигиены и эпидемиологии Волгоградской области Галины Федоровой, — одна из древнейших групп насекомых, связанных с человеком. В современной фауне этих не очень очаровательных насекомых насчитывается более 4000 видов, а около 60 видов из них в той или иной степени связаны с жилищем человека.

— На территории России зарегистрировано восемь видов тараканов. Это наиболее широко распространенные и часто встречающиеся в постройках человека виды: рыжий таракан — германский таракан, прусак; черный восточный таракан; американский; коричнево-полосатый таракан; пепельный; восточно-азиатский (австралийский) таракан; коричневый таракан; дымчатый; туркестанский (татарский таракан), — говорит Галина Федорова.

Эти виды, по словам энтомолога, встречаются на территории страны чаще всего; такого вида, как «русский таракан», среди них, к сожалению и к счастью, не выделяется.

Экзотические виды плохо приспособлены к самостоятельной жизни в условиях полной свободы в наших квартирах. По заверению специалиста, некоторые тараканы-нелегалы попадают в нашу страну, беспрепятственно проходя таможню в ящиках с экзотическими фруктами, овощами и текстилем.

— К примеру, китайские крупные. В Китае их используют в косметологии, фармакологии, ресторанном бизнесе. Этих тараканов используют для лечения СПИДа, рака, облысения. Но не исключено, что они тоже могут передавать инфекции, — говорит Галина Федорова. — На родине их выращивают на фермах частные предприниматели. Американский таракан крупный, их разводят в домашних условиях как экзотическое домашнее животное, но в России встречаются и как домашние вредители. В Москве они часто попадаются в гостиницах.

Размножаются тысячами и никогда не спят

Как уверяет энтомолог, тараканы ведут свое вредоносное существование в квартирах круглогодично, вопреки расхожему предубеждению о сезонности их жизни и вредительской активности. Эти невероятные создания умело скрываются во мраке ванных комнат, кухонных тумб, темных и пыльных поддиванных пространствах, сооружая там гнезда.

 — Тараканы — это очень живучие, стойкие к неблагоприятным условиям насекомые, которые приспособлены к выживанию даже в экстремальных условиях, — говорит Галина Федорова. — А человек создал им максимально комфортные условия в своем жилище. У этих насекомых высокая плотность заселенности, очень высокая рождаемость, высокая циркуляция рождаемости наблюдается в течение всего года, и у них нет диапаузы, то есть периода спячки.

На широкое распространение тараканов, по словам Галины Федоровой, влияют способность личинок и имаго — взрослых особей — довольно быстро и успешно мигрировать внутри построек, помещений, зданий, образование стабильных локальных групп-популяций и отсутствие биологических врагов.

— Оплодотворенная самка таракана откладывает от 28–56 яиц в особый кокон — оотеку. Всего за свою жизнь самка откладывает до четырех таких оотек, — рассказывает энтомолог. — Самка рыжего таракана носит капсулу с собой 15–40 дней и откладывает ее тогда, когда личинки готовы к вылуплению. Самка черного таракана оотеки откладывает в места с определенной температурой и влажностью. Личинки растут очень медленно — от девяти месяцев до четырех лет. Продолжительность жизни зависит от вида таракана, у рыжего это 128–180 дней, черного — 120–160 дней, а американского — 520–720 дней.

Любят лакомиться нежной кожей и не только

Тараканы способны искусать человека, заживо сжирая его кожу | Источник: Бикунова ЕвгенияТараканы способны искусать человека, заживо сжирая его кожу | Источник: Бикунова Евгения

Тараканы способны искусать человека, заживо сжирая его кожу

Источник:

Бикунова Евгения

Как говорит специалист, тараканы одинаково активны и зимой, и летом. Отсутствие пищи их тоже не пугает: тараканы могут голодать 30–40 дней. Рацион у вездесущих насекомых весьма разнообразен и питателен:

— Тараканы — это полифаги, они едят всё — от древесины до резины, кожи и пластмассы. Тараканы даже могут покусать не очень чистоплотных людей и маленьких детей. Ночью во время сна человека тараканы могут частично или полностью скусывать эпидермис на губах, локтях, шее, пальцах, веках и других местах. Рыжий таракан способен заползать в наружный слуховой проход, вызывая поражение барабанной перепонки, для его удаления требуется медицинское вмешательство, — говорит энтомолог.

Как рассказывает Галина Федорова, тараканы часто проникают внутрь электрических приборов, телевизоров, компьютеров и другой техники, замыкая своими телами контакты плат и оголенные провода. Известны также случаи повреждения насекомыми пластиковой изоляции проводов и возникновения вследствие этого короткого замыкания, отмечает эксперт.

Тараканы очень любят лакомиться биологическими выделениями и отходами жизнедеятельности людей и животных, что, по словам специалиста, сделало их разносчиками смертельных болезней.

— Синантропные, то есть неразрывно связанные с человеком, тараканы являются механическими переносчиками множества инфекций, способны сравнительно длительное время сохранять внутри и на поверхности своего тела и затем выделять патогенные микроорганизмы (вирусы, бактерии и прочее), а также цисты простейших и яйца глистов, — говорит Галина Федорова.

Заболеть какой-нибудь заразой благодаря стараниям домашних вредителей проще простого | Источник: Бикунова ЕвгенияЗаболеть какой-нибудь заразой благодаря стараниям домашних вредителей проще простого | Источник: Бикунова Евгения

Заболеть какой-нибудь заразой благодаря стараниям домашних вредителей проще простого

Источник:

Бикунова Евгения

По словам энтомолога, сами тараканы не страдают от инфекционных заболеваний, но могут быть их переносчиками. Как говорит Галина Федорова, на поверхности тела тараканов и в их пищеварительной системе патогенные микроорганизмы сохраняют свою жизнеспособность в течение несколько дней и даже недель, например, возбудитель брюшного тифа выделяется с испражнениями насекомых в течение 48 часов, а возбудители дизентерии, паратифов и брюшного тифа жизнеспособны в течении 3–7 суток.

— 16 видов тараканов, встречающихся в помещениях разных стран, могут считаться переносчиками 40 возбудителей инфекций людей и животных, — заверяет специалист. — Это сальмонеллы, шигеллы, стафилококк, псевдомотоды, микобактерии лепры, возбудителя чумы, ящура, Коксаки, полиомиелита, яйца глистов человека и животных. Тараканы могут вызвать аллергию вплоть до астмы у людей, контактирующих с этими насекомыми и продуктами их жизнедеятельности.

По словам энтомолога, зараженные самки тараканов могут передавать своему потомству возбудителей инфекций даже через оболочку яйца, в котором живут личинки.

Летать большинство распространенных на территории России видов тараканов не умеет. Они обладают парой плохо развитых крылышек, которыми, однако, очень любят шевелить, приводя в ужас случайных свидетелей их весьма насыщенной жизнедеятельности. Как объясняет специалист, тараканы могут парить с помощью крыльев, подпрыгивая и задерживаясь в воздухе, перемещаться на незначительные расстояния.

Напомним, тараканы — далеко не единственные существа, которые делят с человеком кров и стол. Знаменитый волгоградский биолог и научный сотрудник ВолГУ Николай Онистратенко рассказывал, кто всегда находится рядом с человеком, даже не спрашивая, хочет он этого или нет. И почему всегда, в любой, даже самый интимный момент, за вами наблюдают чьи-то глаза.

ПО ТЕМЕ
Ирина ЯковлеваИрина Яковлева
Ирина Яковлева
Корреспондент
Таракан Инфекция Насекомое в еде Энтомолог Нашествие тараканов
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Комментарии
23
Гость
6 февраля, 13:52
Это у колхозников водятся, у ярославцев
Гость
4 февраля, 12:44
Как только Россия переориентировалась на Восток и Африку ( вместо Запада), полезли китайские и туркестанские тараканы, появилась африканская оспа обезьян, индийский вирус нипах... Может, вернемся к Европе...
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Гость
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