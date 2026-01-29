Спасенного в Ярославской области лося отправят в реабилитационный центр в Подмосковье

Пострадавшего ярославского лося поместят в реабилитационный центр в Подмосковье Источник: Министерство лесного хозяйства и природопользования

Спасенного в Ярославской области лося (ему дали кличу Октябрь) отправят в реабилитационный центр в Подмосковье «Белый лось». Об этом порталу 76.RU 29 января сообщили в региональном Министерстве лесного хозяйства и природопользования.

«Сейчас готовим документы для транспортировки лося. В реабилитационном центре ему будет обеспечен постоянный уход специалистов», — пояснили в Минприроды.

Напомним, пострадавшего лося обнаружили жители поселка Октябрь Некоузского района. Животное провалилось под лед в пруду недалеко от населенного пункта. Лося удалось вытащить, но оказалось, что животное не может ходить.

Неравнодушные люди сделали сохатому подстилку из сена, укрыли покрывалами, приносили еду и воду. Несколько дней лось лежал около поселка.

Люди обращались в разные инстанции, чтобы добиться помощи для животного. В результате к решению проблемы подключились охотинспекторы и специалисты ветеринарной службы. Они осмотрели животное. Его состояние оценили как стабильное. Было принято решение перевезти лося в лес, так как по мнению ветеринаров, из-за пребывания около населенного пункта сохатый испытывает хронический стресс, что препятствует его восстановлению.

«В данный момент за лосем организован присмотр. Обновляется кормовая база. Вчера сотрудник ветеринарной службы вколол витамины, глюкозу, обезболивающее средство и антибиотики», — рассказали в Минприроды.