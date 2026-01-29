НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас-14°C

Сейчас в Ярославле
Погода-14°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -20

0 м/c,

 750мм 85%
Подробнее
4 Пробки
USD 76,27
EUR 91,30
Пробки в Ярославле
ПСБ: главные события года
Зарезал мать на глазах у сына
Выделили землю под садик или школу
Где отдохнуть зимой по-русски
Духота в автобусах
Летучая в Бразилии
Коммунальное ЧП в области
Поиск новых перевозчиков
Животные Спасенного в Ярославской области лося отправят в реабилитационный центр в Подмосковье

Спасенного в Ярославской области лося отправят в реабилитационный центр в Подмосковье

Что известно о судьбе животного

114
Пострадавшего ярославского лося поместят в реабилитационный центр в Подмосковье | Источник: Министерство лесного хозяйства и природопользованияПострадавшего ярославского лося поместят в реабилитационный центр в Подмосковье | Источник: Министерство лесного хозяйства и природопользования

Пострадавшего ярославского лося поместят в реабилитационный центр в Подмосковье

Источник:

Министерство лесного хозяйства и природопользования

Спасенного в Ярославской области лося (ему дали кличу Октябрь) отправят в реабилитационный центр в Подмосковье «Белый лось». Об этом порталу 76.RU 29 января сообщили в региональном Министерстве лесного хозяйства и природопользования.

«Сейчас готовим документы для транспортировки лося. В реабилитационном центре ему будет обеспечен постоянный уход специалистов», — пояснили в Минприроды.

Напомним, пострадавшего лося обнаружили жители поселка Октябрь Некоузского района. Животное провалилось под лед в пруду недалеко от населенного пункта. Лося удалось вытащить, но оказалось, что животное не может ходить.

Неравнодушные люди сделали сохатому подстилку из сена, укрыли покрывалами, приносили еду и воду. Несколько дней лось лежал около поселка.

Люди обращались в разные инстанции, чтобы добиться помощи для животного. В результате к решению проблемы подключились охотинспекторы и специалисты ветеринарной службы. Они осмотрели животное. Его состояние оценили как стабильное. Было принято решение перевезти лося в лес, так как по мнению ветеринаров, из-за пребывания около населенного пункта сохатый испытывает хронический стресс, что препятствует его восстановлению.

«В данный момент за лосем организован присмотр. Обновляется кормовая база. Вчера сотрудник ветеринарной службы вколол витамины, глюкозу, обезболивающее средство и антибиотики», — рассказали в Минприроды.

Однако оставлять в лесу лося, который не может ходить, неравнодушные люди не захотели. Был организован сбор средств на перевозку животного в Подмосковье и сопровождение сохатого ветеринаром.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Лось
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
2 минуты
Очень человечно! Вот бы с людьми так.
Гость
17 минут
здесь всем кроме нас хорошо от животных до чужих? и всё за наши налоги?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Я хотела не похудеть, а измениться». Как сбросить 19 кг, если любишь булки и ненавидишь спорт, — личный опыт
Мария Мишукова
Мнение
Ярославна приготовила пельмени в аэрогриле: что из этого вышло
Ксения Ткаченко
Мнение
Ловушка для зрителя. Как режиссер комедий снял жуткий глянец, от которого тошнит, — честный отзыв о «Горничной» с Сидни Суини
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
«Из всех стран Россия — самая дорогая». Пара не выдержала морозов и сбежала на Восток, взяв только рюкзаки
Виталий Костыгин
Мнение
Турист собрал пятёрку самых депрессивных городов России — почему оттуда хочется уехать
Андрей Бирюков
Корреспондент UFA1.RU
Рекомендуем