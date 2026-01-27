«Провалился в пруд»: в Ярославской области спасают пострадавшего лося

Лось нуждается в помощи Источник: Алла Волкова / Vk.com

В Ярославской области пытаются спасти пострадавшего лося. Животное обнаружили у поселка Октябрь Некоузского округа.

«Лось провалился в пруд, когда переходил через него. Жители вытащили его из воды. Три дня он лежит на снегу. Как могли укутали его люди. Звонили кругом. Никто не решает эту проблему. Лось встать не может», — описала ситуацию в соцсетях ярославский волонтер Алла Волкова.

Люди обращались в различные инстанции. В результате к решению проблемы подключились охотинспекторы и специалисты ветеринарной службы.

«В данный момент в поселке Октябрь работают специалисты ветеринарной службы и государственный охотинспектор. Состояние животного стабильное, но оставлять его в поселке нельзя, так как непривычная для него среда ведет к чрезмерной нагрузке на его нервную систему, а постоянный контакт с людьми может вызвать у животного хронический стресс, который, в том числе, ослабляет иммунитет и не дает самовосстанавливаться», — прокомментировали в Министерстве природопользования Ярославской области.

Лося осмотрели ветеринары Источник: Министерство природопользования Ярославской области / Vk.com

Специалисты констатировали, что реабилитационных центров для лосей в регионе нет. А транспортировка лося на автомобиле на значительное расстояние с высокой долей вероятности приведет к его гибели, вызванной последствиями психофизиологического шока.

«После осмотра специалистом планируется вывоз лося в естественную среду обитания, где для него сделают специальный настил и будут наблюдать, оказывать ветеринарную помощь для восстановления и обеспечивать пищей, пока он не окрепнет», — сообщили в министерстве.

Информацию о состоянии животного обещают публиковать на официальной странице министерства во «ВКонтакте».