Спит дольше, чем вы мечтали: как африканский лев в Сибири овладел искусством отдыха в причудливых позах

Источник: Мария Зарукина, Никита Шайхутдинов / NGS24.RU

Видео со спящим в самых немыслимых позах африканским львом Елисеем из красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» набирает просмотры в Сети. И неудивительно: взрослые львы могут спать до 20 часов в сутки, и Елисей явно освоил это мастерство в совершенстве.

Лев родился в Барнауле и уже второй год зимует в Сибири. В морозы он остается в теплом зимнем вольере, а при температуре выше –10 градусов выходит погулять по снегу и полежать на подогреваемой полке — кажется, ему нравится эта «сибирская жизнь» без забот.

Чтобы хищник не терял охотничьих навыков, сотрудники прячут мясо — в мешках, коробках и дальних уголках, превращая кормление в игру. В рационе льва только мясо: перепелка, говядина и другие нежирные сорта, около 3–4 килограммов в день, то есть почти 100 килограммов в месяц.

Недавно Елисей переехал в обновленный комплекс для теплолюбивых кошек с панорамными окнами и «квартирами» площадью более 100 квадратных метров. Пока он живет один, но сотрудники уже ищут львицу, чтобы царь зверей смог создать собственный прайд.