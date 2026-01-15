Вместо бойни — любовь и забота. Как ветврач спасает старых и травмированных лошадей — видеоистория

Недалеко от Тюмени, в селе Горьковка, работает центр помощи животным «Рыжий конь». Здесь живут около 80 лошадей — от бывших спортивных и цирковых до настоящих пенсионеров, а также кошки и собаки, которых спасли с улицы или от усыпления. Здесь у каждого животного своя история: кто-то был выкуплен с бойни, кто-то потерял здоровье из-за неправильных нагрузок, а кто-то родился с особенностями, но всё равно живет полной жизнью.