Вместо бойни — любовь и забота. Как ветврач спасает старых и травмированных лошадей — видеоистория

Недалеко от Тюмени, в селе Горьковка, работает центр помощи животным «Рыжий конь». Здесь живут около 80 лошадей — от бывших спортивных и цирковых до настоящих пенсионеров, а также кошки и собаки, которых спасли с улицы или от усыпления. Здесь у каждого животного своя история: кто-то был выкуплен с бойни, кто-то потерял здоровье из-за неправильных нагрузок, а кто-то родился с особенностями, но всё равно живет полной жизнью.
Центр основала ветеринар Светлана Колмогорова — человек, для которого помощь животным давно стала делом жизни.
Как устроен приют, сколько стоит забота о лошадях и почему без волонтеров и благотворителей «Рыжий конь» не смог бы существовать — смотрите в видеоистории выше.
Более подробно о центре 72.RU рассказывает в отдельном тексте.