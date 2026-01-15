НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Животные Вместо бойни — любовь и забота. Как ветврач спасает старых и травмированных лошадей — видеоистория

Вместо бойни — любовь и забота. Как ветврач спасает старых и травмированных лошадей — видеоистория

Она помогает не только лошадям, но и собакам, и котам

213
Источник:

Илья Чикотин / 72.RU

Недалеко от Тюмени, в селе Горьковка, работает центр помощи животным «Рыжий конь». Здесь живут около 80 лошадей — от бывших спортивных и цирковых до настоящих пенсионеров, а также кошки и собаки, которых спасли с улицы или от усыпления. Здесь у каждого животного своя история: кто-то был выкуплен с бойни, кто-то потерял здоровье из-за неправильных нагрузок, а кто-то родился с особенностями, но всё равно живет полной жизнью.

Центр основала ветеринар Светлана Колмогорова — человек, для которого помощь животным давно стала делом жизни.

Как устроен приют, сколько стоит забота о лошадях и почему без волонтеров и благотворителей «Рыжий конь» не смог бы существовать — смотрите в видеоистории выше.

Более подробно о центре 72.RU рассказывает в отдельном тексте.

Дарья МакееваДарья Макеева
Дарья Макеева
журналист 72.RU
Гость
1 час
Светлане здоровья, терпения, а главное помощи от неравнодушных людей! Спасибо за вашу заботу о братьях наших меньших!
Гость
52 минуты
Хорошо, что есть такие Люди! Низкий поклон и уважение! Успехов Вам во всех делах и начинаниях! 🤝
