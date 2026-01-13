«Я буквально хотел его вернуть, потому что не справлялся с ним»: как пес Ермак стал звездой, хотя имел скверный характер

Ермак снимался в первом сезоне «Ронина» Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Под Красноярском два года снимали сериал «Ронин» (16+). Роль в нём получил пес Ермак из Красноярска. Корреспондент NGS24.RU Татьяна Зарва поговорила с хозяином собаки и узнала, легко ли было сделать из этого хвостатого хулигана актера.

Обнимался с Дмитрием Паламарчуком

Его погладил каждый из нашей редакции Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Сериал «Ронин» начали снимать еще в 2024 году. Наш герой — немецкая овчарка по кличке Ермак — попал в самую первую серию первого сезона. Вообще, он уже взрослый парень — ему 7 лет — и к камере привык, не раз участвовал в фотосессиях, а еще их с его хозяином Виктором Петровым снимали для Первого канала.

— У нас был детский проект, он назывался «Собака выходного дня», на базе детского центра мы проводили занятия, около полугода эта история происходила. Иногда каких-то других собак приводили, и мы давали детям правильный контакт с животными: показывали, как взаимодействовать, как не бояться. Сначала нас по «Приме» показали, а потом в тот же день Первый канал увидел, и с нами сняли сюжет, — говорит Виктор.

Поэтому, как вспоминает Виктор, проблем со взаимодействием на съемочной площадке у Ермака не возникло. Пес спокойно давал себя погладить или обнять. К слову, на кадрах тоже запечатлели момент некой нежности — почтальон Иван Доронин доставляет посылку получателю, а Ермак его встречает, виляя хвостом, и дает себя погладить.

Источник: «Ронин» / tv3.ru

В жизни Ермак такой же — очень тактильный пес, который требует к себе много внимания, даже от корреспондентов, которых видит впервые. Пока мы его гладим, Виктор Петров рассказывает, как его четвероногий друг попал в кино:

— Меня [съемочной группе] просто посоветовал кто-то уже там «третий». В целом я всегда открыт к такому опыту, мне нравятся съемки. <…> Когда у меня попросили [Ермака], я с удовольствием на это согласился. Плюс это не вызвало у меня каких-то сложностей, потому что сам по себе опыт съемок уже был большой к этому времени, — вспоминает Виктор.

Для начала Виктор и Ермак прошли «смотрины»: они встретились со съемочной группой, чтобы те поняли, подходит ли им собака. Проверяли качество дрессировки пса и его внешние данные. Ермака, разумеется, согласовали сразу (а как отказать, глядя в эти глубокие темные глаза? — Прим. авт.), затем Виктору сообщили дату съемок, которые проходили на Мане. К роли, признаётся хозяин Ермака, особо готовиться не пришлось.

— Никакой специальной подготовки не было. Меня не предупреждали, что там будет, но какого-то, опять же, сильного переживания на эту тему у меня не было. Я понимал, что в среднем [в кино] никогда не происходило чего-то суперсложного, — говорит Виктор.

Виктор охотно соглашается на съемки со своим псом Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Сам Виктор уже 12 лет работает кинологом, поэтому знает, как попросить свою собаку показать какое-то определенное действие. Так и на съемках: Виктору сказали, что нужно делать, и он помог Ермаку выполнить часть его роли.

— То есть в кадре это выглядит так, как будто он бежит к [герою], а за кадром спрятан мячик в кармане, за которым собака бежит. Это вообще такая забавная тема, когда с опытом смотришь все кадры и сцены какие-то с собаками в фильмах. Всегда видно, что собака вроде бы лает на кого-то, а ты видишь, что она лает чуть в сторону, — объясняет Виктор.

Подружился с главным героем Источник: Виктор Петров И съемочной группой Источник: Виктор Петров

Съемки заняли не более двух часов. За это время псу необходимо было смирно лежать, потом подбежать к главному герою сериала и вернуться на место. Ермаку в том числе помогло заранее налаженное взаимодействие со съемочной группой.

— Его спокойное отношение к людям — оно тоже помогало. То есть, когда мы приехали, сама съемочная команда и актер сразу легко с ним нашли какой-то коннект, не пришлось, скажем так, с бубнами плясать, чтобы между ними взаимодействие появилось, — говорит красноярец.

Ермак — звезда не только телевидения, но и личного блога Виктора. Если перейти в его телеграм-канал или Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ), пес будет почти на каждой фотографии или видеозаписи.

Ермак с Волчьего Потока

Кажется, мы его засмущали Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Сейчас Ермак и Виктор уже не могут представить жизни друг без друга, но так было не всегда. Изначально Ермак предполагался как подарок девушке, но при расставании Виктор решил оставить его себе.

— Когда расставались, ей объективно было не совсем комфортно забирать [собаку], потому что так бывает, что не получается. И я понимал, что это моя собака, несмотря на то, что она очень себе хотела и это был подарок для нее, но это оказалась моя собака, — говорит Виктор.

В это время Ермаку было всего полтора года, он спокойно перенес разлуку с бывшей хозяйкой. После расставания Ермак и Виктор остались вдвоем, так и живут по сей день.

До Ермака у Виктора был другой пес — доберман по кличке Рой. Он знал более 60 команд, занимал призовые места и был очень спортивным. Ермак тоже знает немало команд, но, по словам Виктора, это уже не так для него важно.

— Видите, фраза «Знает команды» — она очень растяжимая, потому что у каждой команды есть контекст, и соответственно, он может вот в классическом понимании сделать. Просто каких-то команд там, ну, может быть, десяток наберется, которые как-то называются, но самих действий — их бесконечное количество, в зависимости от контекста, — добавляет Виктор.

Здесь Ермак подал голос Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Во время интервью Ермак показал нам команды «Стыдно», «Зайчик», дал лапу хозяину и даже взбудоражил редакцию своим громким лаем. Кстати, Ермак не просто немецкая овчарка — у него богатая родословная, оттуда и необычный окрас.

— Это называется зонарный окрас, он внук чемпиона мира по дрессировке. В 2013 году его дед стал чемпионом. Его отец из Словакии, бабка его из Чехии. Ермак голубых кровей собака, скажем так, — объясняет Виктор.

Как и положено собаке голубых кровей, к себе он подпускает не каждую дворнягу. За свою небольшую жизнь у Ермака выработался свой круг общения.

— Он не очень любит других собак, я небольшие ошибки в его социализации допустил. У него нет такого суперположительного опыта общения с другими собаками, и соответственно, мы их просто игнорируем. Есть, конечно, собаки, с которыми я его научил играть, — добавляет красноярец.

Играть Ермаку, конечно, хотелось больше, чем давать интервью Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Сам по себе Ермак достаточно большой (на фото он кажется меньше. — Прим. авт.), при этом он может спать с Виктором, но тоже по настроению — иногда может и уйти на диван. Ласковых кличек у Ермака нет, а если нужно поругаться, Виктор говорит следующее:

— Куда ты, скотина, попер? — смеется мужчина.

Виктор объясняет: совсем не важно, что именно вы говорите псу, лучше выбирать правильную интонацию — на нее и реагируют собаки.

К богатой родословной Ермака, оказывается, прилагалось и необычное имя — вряд ли, если нужно будет позвать собаку на улице, Виктор выкрикнет его полностью, но когда он был маленьким щенком, его назвали Ермак с Волчьего Потока.

— Есть название питомника, и есть кличка. Когда в питомнике рождается помет, там есть определенная буква, на какую букву сейчас будут клички. Когда он родился — была буква «Е». И когда я это узнал, сразу понимал, что это будет либо Ермак, либо Егерь. Вторая часть клички — это название питомника. И вот, собственно, он Ермак с Волчьего Потока, — объясняет хозяин собаки.

«Он для многих является эталоном»

Любимая игрушка — та, что в руках у хозяина Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Сам Виктор говорит, что Ермак — местная звезда. На улице люди часто подходят к нему сфотографироваться из-за окраса, который похож на волчий. Виктор и сам не против, поэтому в основном летом они выходят гулять по проспекту Мира и другим центральным улицам.

— Просто брали кофе и шли «красоваться», и очень много людей знакомились, фоткались с ним и невероятное количество раз спрашивали, волк ли это, — говорит Виктор.

Многие фанаты пришли к Ермаку из-за блога Виктора в соцсетях. Красноярец говорит, что некоторые даже считают пса кумиром.

— Не побоюсь этого слова, он для многих является таким определенным эталоном, потому что мы в соцсетях показываем определенную картинку, она красивая и яркая, — объясняет Виктор. — Там, где я живу, там вообще мы во все магазины, везде заходим, постоянно гладят его, к нему спокойно относятся.

Не все красноярцы относятся к собакам с любовью, поэтому иногда во время прогулок Виктор и Ермак сталкиваются с негативом. Но, по наблюдениям Виктора, этого негатива со временем стало меньше.

— Может быть, я стал меньше на этом зацикливаться. Раньше, безусловно, был такой момент, что я замечал всех переживающих людей и на это реагировал. Сейчас я довольно уверенно себя веду, и он ведет себя адекватно, — поясняет мужчина.

В теории, говорит красноярец, Ермак может проявить агрессию, как и любая другая собака, но Виктор это с ним прорабатывал, так как у мужчины есть маленький племянник и он хотел, чтобы Ермак был к нему лоялен.

На малыша он не реагирует Источник: Виктор Петров Ждет своих фанаток Источник: Виктор Петров

Виктор вспоминает, что когда-то сам не справлялся с Ермаком и хотел его вернуть. Даже несмотря на то, что за его плечами был опыт дрессировки добермана.

— Я видел, что что-то вообще не то происходит. Мало кто верит, что я буквально хотел его вернуть, потому что я с ним не справлялся. Прям можно сказать, что жизнь шла немного под откос. Но это не только, конечно, собака влияла, скорее я со своим восприятием мира, но собака в этом тоже участвовала, — говорит Виктор.

Этот кризисный период Виктор пережил, теперь он путешествует с псом и очень его любит. На вопрос, какой Ермак, мужчина ответил следующее:

— Офигенный, шикарный, красивый, классный, нежный, контактный, тактильный, яркий, — перечисляет мужчина.