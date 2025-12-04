«На рыбалку поехал, вижу: лежат». Охотники заявили о массовой гибели косуль — власти уверяют, что большую часть спасли

В этом году миграция косуль началась раньше обычного и вышла особо массовой Источник: читатель НГС

1 декабря в официальном телеграм-канале Минприроды Новосибирской области опубликовали сообщение о спасении 300 косуль на озере в Карасукском районе. Животных, по данным ведомства, эвакуировали госинспекторы Минприроды и спасатели МЧС, и большую часть поголовья удалось спасти. Но местные жители радоваться не спешат: по их словам, счет попавших в ловушку косуль идет на сотни, далеко не все животные, которых вытащили на берег, выживут, а главное, бедствие сложилось не на одном озере. NGS.RU выслушал охотников, которые уже несколько дней спасают косуль собственными силами, руководителя охотхозяйства и изучил официальную позицию Минприроды. «Вытащить на берег — не значит спасти» Замечать косуль жители Карасукского муниципального округа начали около трех недель назад. Животные шли из Караканского бора в сторону Казахстана. Сначала, говорят местные жители, их были десятки, потом — сотни. «Куда ни заедешь, смотришь на поле, а их сотни стоят, даже белого просвета нет, — рассказала жительница Карасукского округа Юлия (имя изменено). — У нас в Карасукском районе куча озер, болот, и какие-то косули прошли берегом, а другие зашли на лед и не вышли. Они [поскальзываются], ложатся на лед, рвут себе сухожилия, катаются на пузе и в итоге помирают. Лично я видела такую картину на озере Хорошем, на озере Красном, на Топольном в Алтайском крае». Ни девушка, ни опытные охотники из Карасукского района не сомневаются, что многих животных убила оттепель: температура поднялась выше ноля градусов, пошел дождь, и лед на озерах стал гладким, как стекло. Косули с трудом передвигаются даже по насту — тонкой ледяной корочке, намерзшей поверх снежного покрова, — и катки, в которые превратились озёра, оказались для них смертельной ловушкой. «Сегодня одного [самца косули] уже вытащили. Он на льду раскорячился, ноги разъехались, но [на берегу] на ноги встал. Я ему камыша наломал и оставил, чтоб он полежал, — рассказал еще один местный житель Владимир Проценко. — А сейчас мы с Баганской стороны [озера Осолодочное] заехали, там козы [на льду]. Мы протоку по льду перескочили и пойдем сейчас тащить их. Их много, десятки. Мертвых вытаскивать смысла нет, только время терять, но есть и живые».

Охотники уверены, что, если бы мигрирующих косуль подстраховали охотоведы, многие животные бы не погибли. Охотовед уверяет, что это просто невозможно Источник: Антон Дигаев / NGS.RU

Видео с беспомощными копытными, распластанными на льду, Юлия и другие охотники начали рассылать по пабликам. Они писали о сотнях павших животных, называли сложившуюся ситуацию не иначе как бедствием и искренне недоумевали, почему гибель косуль нельзя было предотвратить. С четверга, 27 ноября, охотники начали самостоятельно спасать животных. «Мы специально не собирались, ничего организовано не было, — категорически заявил житель Карасукского округа, пенсионер Виктор (имя изменено). — Я на рыбалку поехал, вижу: лежат косули [на льду]. Позвонил товарищу, он приехал. Сколько там косуль таких, я не считал, но озер у нас масса, и на каждом — под сотню погибших животных». В областном Минприроды с оценками жителей Карасука категорически не согласились. «Распространенная в Сети информация о гибели нескольких сотен особей не соответствует действительности. К сожалению, без потерь не обошлось, но общими усилиями удалось спасти большую часть поголовья», — привели в официальном телеграм-канале ведомства слова начальника управления по охране животного мира Семена Доплера. Специалисты Минприроды, спасатели МЧС и обычные охотники в последние выходные ноября объединились, чтобы эвакуировать со льда замерзшего озера больше трех сотен косуль, заверили в министерстве. Но, во-первых, озеро Хорошее, откуда вывозили на судне на воздушной подушке животных, не единственное, ставшее ловушкой для копытных, заметили охотники. А во-вторых, называть этих косуль спасенными преждевременно. «То, что косуль на берег вытащили, не значит, что их спасли. Они в разном состоянии бывают: одни сразу встают на ноги, а другие не могут. Если косуля лежит, как Христос на кресте, распятая, мне кажется, она уже не поднимется. У меня такие умирали уже. Я ее на берег вытащил, а на следующий день смотрю, а она мертвая лежит», — посетовал Владимир Проценко.

Многие косули погибли на льду, не дождавшись помощи. Сколько именно, не известно: охотники и охотоведы в цифрах расходятся на порядок Источник: читатель НГС Часть животных вытащили на берег живыми, но это не гарантия того, что косуля сможет встать на ноги и продолжить путь Источник: читатель НГС

Вслед за косулями, прямо по их следам, добавила Юлия, следует и другая проблема — волки. «Последние 30 лет про волков здесь никто не слышал, а сейчас возле Краснозерки уже видели стаю», — рассказала девушка. По словам Юлии, косулям угрожают не только лед и волки. На озере Красном, рассказала она, больше двух десятков животных разорвали собаки, живущие при расположенном поблизости стрелковом клубе. Часть охотников решила, что распластанные на льду беззащитные косули — удобная дичь. И Юлия, и другие собеседники NGS.RU уверены, что массовую миграцию можно было предвидеть заранее и не допустить ее перехода в массовую гибель животных. «Почему это заранее не отследили [специалисты] Минприроды, охотоведы, почему не организовали правильно сопровождение миграции? Браконьеры повыскакивали — как же, мясо само пришло, — недоумевает девушка. — Приехала какая-то инспекция, пришла в ужас от количества мертвых косуль, занизила в отчетах их количество и уехала. Почему в соседних районах такого бедствия нет? А там было организовано сопровождение». Еще одна претензия «к властям», как выражаются охотники, — отсутствие толковой организации при спасении животных. Якобы все работали сами по себе, а охотничье хозяйство и представители Минприроды провели одну только операцию — на Хорошем. Не показательную, конечно, но явно недостаточную. «Косули — не автобус с детьми» Охотничьи угодья, на которых располагается озеро Хорошее и другие опасные для косуль водоемы, находятся в ведении охотничьего хозяйства АО «Южноозерное».

По данным сервиса Rusprofile, хозяйство «Южноозерное» было зарегистрировано в 1999 году в Карасукском районе Новосибирской области. Его единственный вид деятельности — охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях. Последние 6 лет им руководит Василий Прокопчук, конечные бенефициары неизвестны в силу организационно-правовой формы юрлица. По состоянию на конец 2024 года «Южноозерное» заработало 1,8 миллиона рублей, его чистая прибыль составила 5 тысяч рублей.

С претензиями охотников Василий Прокопчук категорически не согласился. По его мнению, в массовой гибели косуль именно в Карасукском районе виновата природа: во-первых, пресловутая оттепель, а во-вторых, рельеф района, изобилующего крупными озерами. «Как можно организовать сопровождение миграции на расстояние 400 километров от Новосибирска до Карасука и дальше до Багана, Купина и Татарки? Я охотовед-биолог, окончил институт в 1985 году, и я не знаю, как можно это сделать, — ответил он на претензии жителей Карасука. — Это не автобус с детьми. Косуля идет не одним табунчиком — она идет, как горох, по всей площади района. Косулю не отогнать, не сопроводить, она дикое животное: отбежит от тебя и пойдет, куда ей надо. Невозможно не пустить ее на лед». По словам Василия Прокопчука, множество животных погибло на дорогах под тяжелыми грузовиками, какая-то часть напоролась на колючую проволоку на границе с Казахстаном. Но больше всего косуль действительно погибли на озере Хорошем. Произошло это не случайно: этот водоем — самый большой, 30 километров по периметру или километров 10 напрямик, по льду. Копытным проще преодолеть небольшие озера, а если они оказались там на льду, неорганизованным охотникам-добровольцам проще их оттуда эвакуировать. На Хорошем же жизнями рисковали не только косули, но и люди. «Лед теперь тонкий, на озеро выходить нельзя, люди это на свой страх и риск делали. Чтобы 300 штук [косуль] вытащить, нужно очень много работать. Косуля брыкается, ногами дрыгает — ноги ей надо связать, положить ее в корыто пластмассовое. А его много не нагрузишь: можно провалиться. Три-четыре, самое большое пять [косуль] можно поместить. И вот так с середины озера их на мотособаках вывозили», — рассказал руководитель «Южноозерного». Василий Прокопчук признался, что в сложившейся ситуации даже не мог отдать приказ о начале спасательной операции: собственных подчиненных у него всего пара человек, и отправить их рисковать жизнью в принудительном порядке он не мог. Спасали косуль как раз добровольцы. «Человек 30 у нас работали в пятницу, субботу и воскресенье — кого могли призвать, того и призвали. Мы их, конечно, поощрим, какая-нибудь путевка бесплатная будет или еще что, — заверил он. — Но с одного края мы даже на мотособаке не могли вывезти их, потому что „собака“ не должна проваливаться, а она уже начала уходить под лед. Вертолета у нас нет, судно на воздушной подушке — только у эмчеэсовцев».

Жители Карасука опасаются, что вслед за косулями к озеру Хорошему придут и волки. В последний раз отстреливать хищников в этих местах приходилось 30 лет назад, но недавно волчью стаю заметили под Краснозерским — по прямой до Хорошего оттуда около 50 километров Источник: читатель НГС