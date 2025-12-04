«На рыбалку поехал, вижу: лежат». Охотники заявили о массовой гибели косуль — власти уверяют, что большую часть спасли

1 декабря в официальном телеграм-канале Минприроды Новосибирской области опубликовали сообщение о спасении 300 косуль на озере в Карасукском районе. Животных, по данным ведомства, эвакуировали госинспекторы Минприроды и спасатели МЧС, и большую часть поголовья удалось спасти. Но местные жители радоваться не спешат: по их словам, счет попавших в ловушку косуль идет на сотни, далеко не все животные, которых вытащили на берег, выживут, а главное, бедствие сложилось не на одном озере. NGS.RU выслушал охотников, которые уже несколько дней спасают косуль собственными силами, руководителя охотхозяйства и изучил официальную позицию Минприроды.
«Вытащить на берег — не значит спасти»
Замечать косуль жители Карасукского муниципального округа начали около трех недель назад. Животные шли из Караканского бора в сторону Казахстана. Сначала, говорят местные жители, их были десятки, потом — сотни.
«Куда ни заедешь, смотришь на поле, а их сотни стоят, даже белого просвета нет, — рассказала жительница Карасукского округа Юлия (имя изменено). — У нас в Карасукском районе куча озер, болот, и какие-то косули прошли берегом, а другие зашли на лед и не вышли. Они [поскальзываются], ложатся на лед, рвут себе сухожилия, катаются на пузе и в итоге помирают. Лично я видела такую картину на озере Хорошем, на озере Красном, на Топольном в Алтайском крае».
Ни девушка, ни опытные охотники из Карасукского района не сомневаются, что многих животных убила оттепель: температура поднялась выше ноля градусов, пошел дождь, и лед на озерах стал гладким, как стекло. Косули с трудом передвигаются даже по насту — тонкой ледяной корочке, намерзшей поверх снежного покрова, — и катки, в которые превратились озёра, оказались для них смертельной ловушкой.
«Сегодня одного [самца косули] уже вытащили. Он на льду раскорячился, ноги разъехались, но [на берегу] на ноги встал. Я ему камыша наломал и оставил, чтоб он полежал, — рассказал еще один местный житель Владимир Проценко. — А сейчас мы с Баганской стороны [озера Осолодочное] заехали, там козы [на льду]. Мы протоку по льду перескочили и пойдем сейчас тащить их. Их много, десятки. Мертвых вытаскивать смысла нет, только время терять, но есть и живые».
Видео с беспомощными копытными, распластанными на льду, Юлия и другие охотники начали рассылать по пабликам. Они писали о сотнях павших животных, называли сложившуюся ситуацию не иначе как бедствием и искренне недоумевали, почему гибель косуль нельзя было предотвратить. С четверга, 27 ноября, охотники начали самостоятельно спасать животных.
«Мы специально не собирались, ничего организовано не было, — категорически заявил житель Карасукского округа, пенсионер Виктор (имя изменено). — Я на рыбалку поехал, вижу: лежат косули [на льду]. Позвонил товарищу, он приехал. Сколько там косуль таких, я не считал, но озер у нас масса, и на каждом — под сотню погибших животных».
В областном Минприроды с оценками жителей Карасука категорически не согласились.
«Распространенная в Сети информация о гибели нескольких сотен особей не соответствует действительности. К сожалению, без потерь не обошлось, но общими усилиями удалось спасти большую часть поголовья», — привели в официальном телеграм-канале ведомства слова начальника управления по охране животного мира Семена Доплера.
Специалисты Минприроды, спасатели МЧС и обычные охотники в последние выходные ноября объединились, чтобы эвакуировать со льда замерзшего озера больше трех сотен косуль, заверили в министерстве.
Но, во-первых, озеро Хорошее, откуда вывозили на судне на воздушной подушке животных, не единственное, ставшее ловушкой для копытных, заметили охотники. А во-вторых, называть этих косуль спасенными преждевременно.
«То, что косуль на берег вытащили, не значит, что их спасли. Они в разном состоянии бывают: одни сразу встают на ноги, а другие не могут. Если косуля лежит, как Христос на кресте, распятая, мне кажется, она уже не поднимется. У меня такие умирали уже. Я ее на берег вытащил, а на следующий день смотрю, а она мертвая лежит», — посетовал Владимир Проценко.
Вслед за косулями, прямо по их следам, добавила Юлия, следует и другая проблема — волки.
«Последние 30 лет про волков здесь никто не слышал, а сейчас возле Краснозерки уже видели стаю», — рассказала девушка.
По словам Юлии, косулям угрожают не только лед и волки. На озере Красном, рассказала она, больше двух десятков животных разорвали собаки, живущие при расположенном поблизости стрелковом клубе. Часть охотников решила, что распластанные на льду беззащитные косули — удобная дичь. И Юлия, и другие собеседники NGS.RU уверены, что массовую миграцию можно было предвидеть заранее и не допустить ее перехода в массовую гибель животных.
«Почему это заранее не отследили [специалисты] Минприроды, охотоведы, почему не организовали правильно сопровождение миграции? Браконьеры повыскакивали — как же, мясо само пришло, — недоумевает девушка. — Приехала какая-то инспекция, пришла в ужас от количества мертвых косуль, занизила в отчетах их количество и уехала. Почему в соседних районах такого бедствия нет? А там было организовано сопровождение».
Еще одна претензия «к властям», как выражаются охотники, — отсутствие толковой организации при спасении животных. Якобы все работали сами по себе, а охотничье хозяйство и представители Минприроды провели одну только операцию — на Хорошем. Не показательную, конечно, но явно недостаточную.
«Косули — не автобус с детьми»
Охотничьи угодья, на которых располагается озеро Хорошее и другие опасные для косуль водоемы, находятся в ведении охотничьего хозяйства АО «Южноозерное».
По данным сервиса Rusprofile, хозяйство «Южноозерное» было зарегистрировано в 1999 году в Карасукском районе Новосибирской области. Его единственный вид деятельности — охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях. Последние 6 лет им руководит Василий Прокопчук, конечные бенефициары неизвестны в силу организационно-правовой формы юрлица. По состоянию на конец 2024 года «Южноозерное» заработало 1,8 миллиона рублей, его чистая прибыль составила 5 тысяч рублей.
С претензиями охотников Василий Прокопчук категорически не согласился. По его мнению, в массовой гибели косуль именно в Карасукском районе виновата природа: во-первых, пресловутая оттепель, а во-вторых, рельеф района, изобилующего крупными озерами.
«Как можно организовать сопровождение миграции на расстояние 400 километров от Новосибирска до Карасука и дальше до Багана, Купина и Татарки? Я охотовед-биолог, окончил институт в 1985 году, и я не знаю, как можно это сделать, — ответил он на претензии жителей Карасука. — Это не автобус с детьми. Косуля идет не одним табунчиком — она идет, как горох, по всей площади района. Косулю не отогнать, не сопроводить, она дикое животное: отбежит от тебя и пойдет, куда ей надо. Невозможно не пустить ее на лед».
По словам Василия Прокопчука, множество животных погибло на дорогах под тяжелыми грузовиками, какая-то часть напоролась на колючую проволоку на границе с Казахстаном. Но больше всего косуль действительно погибли на озере Хорошем.
Произошло это не случайно: этот водоем — самый большой, 30 километров по периметру или километров 10 напрямик, по льду. Копытным проще преодолеть небольшие озера, а если они оказались там на льду, неорганизованным охотникам-добровольцам проще их оттуда эвакуировать. На Хорошем же жизнями рисковали не только косули, но и люди.
«Лед теперь тонкий, на озеро выходить нельзя, люди это на свой страх и риск делали. Чтобы 300 штук [косуль] вытащить, нужно очень много работать. Косуля брыкается, ногами дрыгает — ноги ей надо связать, положить ее в корыто пластмассовое. А его много не нагрузишь: можно провалиться. Три-четыре, самое большое пять [косуль] можно поместить. И вот так с середины озера их на мотособаках вывозили», — рассказал руководитель «Южноозерного».
Василий Прокопчук признался, что в сложившейся ситуации даже не мог отдать приказ о начале спасательной операции: собственных подчиненных у него всего пара человек, и отправить их рисковать жизнью в принудительном порядке он не мог. Спасали косуль как раз добровольцы.
«Человек 30 у нас работали в пятницу, субботу и воскресенье — кого могли призвать, того и призвали. Мы их, конечно, поощрим, какая-нибудь путевка бесплатная будет или еще что, — заверил он. — Но с одного края мы даже на мотособаке не могли вывезти их, потому что „собака“ не должна проваливаться, а она уже начала уходить под лед. Вертолета у нас нет, судно на воздушной подушке — только у эмчеэсовцев».
Куда больше Василия Прокопчука волнуют слабосоленые озёра, в которых вода замерзает при значительно более низких температурах. Косули, застрявшие на них, фактически обречены, потому что льда, способного выдержать технику, на их поверхности еще нет.
Ответы на вопрос, что будет дальше, у охотников и охотоведов такие же разные, как и мнения по ситуации и оценка количества погибших животных.
Жители Карасука ждут, что новые волны миграции косуль попадут в ту же ловушку, что и предыдущие. По мнению охотоведа, такого же страшного потепления бояться уже не стоит, и прямо на его глазах новые табуны косуль спокойно переходили замерзшее и засыпанное снегом Хорошее озеро после того, как ударил мороз.
По данным сервиса «Яндекс Погода», в ночь на вторник, 2 декабря, температура в Карасуке поднялась до +1 градуса. Весь день столбик термометра будет оставаться на нулевой отметке.
NGS.RU направил запрос в Минприроды Новосибирской области, чтобы уточнить ряд вопросов по спасательной операции на озере Хорошем, а также узнать, можно ли было предсказать масштабы миграции косуль заранее и как-то направить поток животных. Кроме того, попросил рассказать, усилили ли специалисты меры по борьбе с браконьерами.
Городские медиа не первый раз обращаются к проблеме массовой гибели косуль. Как говорят эксперты, в целом в стране ежегодно гибнет от 30 до 50 процентов молодняка. Причем причина даже не в хорошей или плохой погоде или охоте, это биологическая особенность вида, иначе косули заполонили бы весь земной шар, считают ученые.