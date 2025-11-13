НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
У крохотной могилки — игрушки и цветы: где ярославцы хоронят домашних животных и почему это незаконно

У крохотной могилки — игрушки и цветы: где ярославцы хоронят домашних животных и почему это незаконно

Разбираемся, что не так с кладбищами для животных

3 284
Ярославцы хоронят домашних любимцев незаконно

Ярославцы хоронят домашних любимцев незаконно

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле есть несколько общеизвестных мест, где горожане хоронят своих питомцев. Одно находится в лесополосе у Толбухинского моста — среди деревьев то тут, то там можно наткнуться на едва заметные могилки. Второе, с помпезными памятниками, — в Брагине, несколько лет назад стихийный погост даже проверяли в прокураторе.

При этом официально в России существует только три официальных кладбища домашних животных: в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. В мэрии Ярославля 76.RU уточнили, что официальных мест для захоронения животных в городе нет.

«Утилизация трупов животных осуществляется путем кремации. Запрещается создание новых скотомогильников», — объяснили в администрации.

В лесополосе у Толбухинского моста в Ярославле — незаконное кладбище домашних животных

В лесополосе у Толбухинского моста в Ярославле — незаконное кладбище домашних животных

Источник:

Екатерина Тарыгина / 76.RU

В мэрии добавили, что официальная организация кладбищ домашних животных противоречит федеральным нормативно-правовым актам. Еще 1 марта 2025 года вступил в силу новый закон о захоронении питомцев. В нем был закреплен запрет на захоронение животных на кладбищах для людей. Кроме того, останки животных стали считаться бытовыми отходами.

«Юридически государство рассматривает труп животного как бытовые отходы — их нельзя захоранивать на кладбищах людей и нужно утилизировать на мусорном полигоне», — писал журналист Иван Голунов в канале «Похоронный траст».

В течение суток после смерти питомца владельцы должны обратиться в ветклинику. По закону, после смерти питомца его тело не принадлежит хозяину. Его необходимо кремировать, иначе владельцу грозит штраф — от 4 до 5 тысяч рублей. Если питомец умер в ветеринарной клинике, организация также обязана кремировать тело. За несоблюдение клинике грозит штраф — от 500 до 700 тысяч рублей.

Прах животного хранится в специальной урне

Прах животного хранится в специальной урне

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

Также в мэрии сообщили, что трупы животных из ярославского зоопарка тоже кремируют. У организации заключен договор с ООО «БИО Утилизация». Так, в 2024 году был кремирован любимец ярославцев — лама Санчо.

Существуют два вида кремации: общая — когда сжигают несколько мертвых животных, и индивидуальная — когда сжигается только один питомец. Кремацией домашних животных в области занимаются ветеринарные клиники и специализированные организации. Услуга платная, цена зависит от веса питомца. На сайте ярославской ветеринарной службы указаны следующие расценки.

Общая кремация

  • до 10 кг — 2000 рублей;

  • 10–20 кг — 3000 рублей;

  • 20–30 кг — 4800 рублей;

  • 30–40 — 6500 рублей;

  • от 40 кг и более — от 8200 рублей.

Индивидуальная кремация

  • до 10 кг — 5000 рублей;

  • 10–20 кг — 6000 рублей;

  • 20–30 кг — 7500 рублей;

  • 30–40 кг — 9500 рублей;

  • от 40 кг и более — от 10 500 рублей.

Заммэра Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Николай Степанов уточнил, что в городе проводятся осмотры несанкционированных кладбищ животных.

При обнаружении трупов животных на территории города необходимо направить заявку в единую дежурно-диспетчерскую службу в сфере ЖКХ по телефону 40-40-40.

Подробнее о кремации животных можно прочитать в нашей статье.

Екатерина Тарыгина
корреспондент
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Кладбище домашних животных Кремация животных
Комментарии
39
Гость
8 часов
Сами они "бытовые отходы"! Нет бы людям помочь с организацией - все равно же за все деньги берете.
Гость
7 часов
Отходы, это те кто творит весь беспредел и бардак во власти. Но по этому вопросу только содрогание воздуха в не реальное принятие решений с учетом востребования обществом.
Читать все комментарии
