«Был настоящей звездой»: умер любимец ярославцев лама Санчо

В Ярославле скончалась 19-летняя лама Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











19 сентября скончался любимец ярославцев — лама Санчо. О гибели животного сообщили в группе Ярославского зоопарка во «ВКонтакте»

— Санчо был настоящей звездой зоопарка, ярким и статным красавцем, способным влюбить в себя каждого посетителя с первого взгляда. Он был одним из первых обитателей зоопарка и прожил долгую и счастливую жизнь, оставив после себя большое потомство, которое сегодня радует посетителей зоопарков по всей России, — говорится в посте.

Как рассказали порталу 76.RU в пресс-службе Ярославского зоопарка, причиной смерти стал возраст. Санчо в этом году исполнилось 19 лет.

Лама — южноамериканское млекопитающее из семейства верблюдовых, одомашненное индейцами Анд. В среднем ламы живут 15–25 лет, а некоторые даже 30 лет. В отличие от верблюдов, ламы не имеют горба, в остальном у них много общих черт, в частности они так же плюются.

В Ярославский зоопарк пушистик переехал 16 лет назад, в год основания.

— В наш зоопарк приехал в 2008 году из Белградского зоопарка [в Сербии], — рассказали 76.RU в пресс-службе.

Санчо со своей семьей Источник: Ярославский зоопарк / Vk.com

Санчо был любимцем многих горожан, об этом говорят комментарии в группе.

— Мальчонка ушел на радугу к своим друзьям, надоели мы ему здесь, спасибо, что был с нами и радовал нас, — пишет под постом Ольга Герасимова.

— Как тяжело терять любимых питомцев. Беги по радуге, красавчик Санчо. Слава Богу, что оставил после себя большое потомство, — написала Татьяна Толмачёва.

В зоопарке сообщили, что тело будет передано для кремации компании ООО «БИО Утилизация».

По данным сервиса «Контур.Фокус», ярославская компания «БИО Утилизация» образована в 2016 году, ее учредитель — Андрей Серов. По данным на конец 2022 года, компания заработала два миллиона рублей. Фирма находится в санитарно-защитной зоне в отдаленном районе Заволжского района. На предприятии, как рассказал сам владелец, занимаются утилизацией, в том числе переносчиков опасных заражений и животных из Ярославского зоопарка.