«Следы рядом с домами»: у крупного поселка в Ярославской области заметили медведя. Видео

В Рыбинском районе местные жители бьют тревогу из-за медведя, которого заметили у поселке Источник: Александра Мамонтова / 76.RU, Александр Бокарев

Ярославцы в соцсетях бьют тревогу из-за участившихся случаев выхода медведей в населенные пункты. В частности, на проблему вновь обратили внимание жители деревни Тихменево Рыбинского округа.

«Жители Тихменево этой осенью несколько раз встречали медведей, которые заходят в посёлок со стороны улицы Некрасова. Рядом с домами следы и помёт хищников. Грибники, спасаясь от зверя, залезают на деревья. Один раз удалось снять косолапого на видео, когда он переходил дорогу в 50 метрах от поселка», — рассказал помощник депутата Госдумы РФ Николая Бурляева по работе в Ярославской области Александр Бокарев 23 октября.

Видео с появлением медведя Александру направили обеспокоенные жители.

Жители поселка сняли на видео медведя, который переходил дорогу Источник: Александр Бокарев

По словам местных, в районе населенных пунктов Глебовское, Судоверфское и Покровское, Тихменево могут бродить до пяти медведей.

«Наш житель, Иван Митрофанов, грибы собирал. Идет, поднимает голову, а на встречу ему черная лохматая собака. Он приближается, а оказывается — это медвежонок. Для нас молодой, но по размерам уже большенький. <…> Ване пришлось заскочить на дерево и сверху смотреть на его действия. Хорошо, медведь отвернулся и ушел. Ваня вернулся, сел в машину и уехал сразу домой. И перестал собирать грибы. Вот что у нас творится в Тихменево», — просит обратить внимание на проблему местный житель.

Жители поселка записали видеообращение из-за медведей Источник: Александр Бокарев

Напомним, в Тихменево уже обращали внимание на опасное соседство в прошлом декабре.

Как сообщили 76.RU в Министерстве лесного хозяйства и природопользования Ярославской области, специалисты в курсе о ситуации, охотинспектор на связи с жителями. В текущий сезон охоты организуют охоту на медведя в данном месте.

Всего по данным на 2024 год, в Рыбинском районе обитает 78 косолапых. Всего в Ярославской области — 1336 медведей.

Кроме того, в соцсетях появилась информация о медведе, который разгуливал в Поречье-Рыбном Ростовского округа.

«На улице Мологская у дома 93 и 103, около 22 часов разгуливал медведь. Жители крайне обеспокоены своей безопасностью. Стоит особняком и вопрос уличного освещения, его толком нет», — указано в посте группы «Жесть Ярославль».

В Министерстве отметили, что егери обследовали территорию лесных массивов, прилагающих к поселку Поречье-Рыбное, но медведя не обнаружили.

«Охотпользователь принимает меры по организации добычи данной особи в рамках текущего сезона охоты. В случае обнаружения медведя в непосредственной близости от населенного пункта или на его территории, необходимо сообщить информацию по единому телефону экстренных служб 112 или ЕДДС района для оперативного принятия мер реагирования», — сообщили 76.RU в Министерстве.