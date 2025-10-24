НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Ярославле
Погода+7°

пасмурно, без осадков

ощущается как +4

3 м/c,

южн.

 750мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 80,97
EUR 94,08
Оштрафовали владельца «Мёда»
К нам едет «Ревизор»
Умерла 12-летняя
«Умные решения» в недвижимости
Когда пройдет шествие Дедов Морозов
Подготовить авто к холодам
Читайте 76.RU в MAX без интернета
Бизнес по-женски
Что с усадьбой Михалкова в Рыбинске
Продают дом на набережной
Животные «Следы рядом с домами»: у крупного поселка в Ярославской области заметили медведя. Видео

«Следы рядом с домами»: у крупного поселка в Ярославской области заметили медведя. Видео

Жители просят обратить внимание на их соседство с диким зверем

1 105
В Рыбинском районе местные жители бьют тревогу из-за медведя, которого заметили у поселке | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU, Александр БокаревВ Рыбинском районе местные жители бьют тревогу из-за медведя, которого заметили у поселке | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU, Александр Бокарев

В Рыбинском районе местные жители бьют тревогу из-за медведя, которого заметили у поселке

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU, Александр Бокарев

Ярославцы в соцсетях бьют тревогу из-за участившихся случаев выхода медведей в населенные пункты. В частности, на проблему вновь обратили внимание жители деревни Тихменево Рыбинского округа.

«Жители Тихменево этой осенью несколько раз встречали медведей, которые заходят в посёлок со стороны улицы Некрасова. Рядом с домами следы и помёт хищников. Грибники, спасаясь от зверя, залезают на деревья. Один раз удалось снять косолапого на видео, когда он переходил дорогу в 50 метрах от поселка», — рассказал помощник депутата Госдумы РФ Николая Бурляева по работе в Ярославской области Александр Бокарев 23 октября.

Видео с появлением медведя Александру направили обеспокоенные жители.

Жители поселка сняли на видео медведя, который переходил дорогу

Источник:

Александр Бокарев

По словам местных, в районе населенных пунктов Глебовское, Судоверфское и Покровское, Тихменево могут бродить до пяти медведей.

«Наш житель, Иван Митрофанов, грибы собирал. Идет, поднимает голову, а на встречу ему черная лохматая собака. Он приближается, а оказывается — это медвежонок. Для нас молодой, но по размерам уже большенький. <…> Ване пришлось заскочить на дерево и сверху смотреть на его действия. Хорошо, медведь отвернулся и ушел. Ваня вернулся, сел в машину и уехал сразу домой. И перестал собирать грибы. Вот что у нас творится в Тихменево», — просит обратить внимание на проблему местный житель.

Жители поселка записали видеообращение из-за медведей

Источник:

Александр Бокарев

Напомним, в Тихменево уже обращали внимание на опасное соседство в прошлом декабре.

Как сообщили 76.RU в Министерстве лесного хозяйства и природопользования Ярославской области, специалисты в курсе о ситуации, охотинспектор на связи с жителями. В текущий сезон охоты организуют охоту на медведя в данном месте.

Всего по данным на 2024 год, в Рыбинском районе обитает 78 косолапых. Всего в Ярославской области — 1336 медведей.

Кроме того, в соцсетях появилась информация о медведе, который разгуливал в Поречье-Рыбном Ростовского округа.

«На улице Мологская у дома 93 и 103, около 22 часов разгуливал медведь. Жители крайне обеспокоены своей безопасностью. Стоит особняком и вопрос уличного освещения, его толком нет», — указано в посте группы «Жесть Ярославль».

В Министерстве отметили, что егери обследовали территорию лесных массивов, прилагающих к поселку Поречье-Рыбное, но медведя не обнаружили.

«Охотпользователь принимает меры по организации добычи данной особи в рамках текущего сезона охоты. В случае обнаружения медведя в непосредственной близости от населенного пункта или на его территории, необходимо сообщить информацию по единому телефону экстренных служб 112 или ЕДДС района для оперативного принятия мер реагирования», — сообщили 76.RU в Министерстве.

Ранее с аналогичным опасным соседством столкнулись жители Тутаевского округа

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Медведь Дикое животное
Лайк
TYPE_LIKE4
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Спит до обеда и зарабатывает по 500 тысяч в месяц. Ведущая праздников честно рассказала о своих доходах
Анонимный автор
Мнение
«Школа к успеваемости выпускников давно не имеет никакого отношения». Колонка репетитора о крахе системы образования
Катерина Одинцова
Автор мнения
Мнение
Работы много, денег мало. Откровенный рассказ учителя о графике и зарплате
Анна
Мнение
«Работать долго — не значит работать хорошо». HR-директор выступила против роста зарплаты за выслугу
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Все два часа зритель надеется на чудо»: как фильм «Лермонтов» переворачивает представления о великом поэте
Надежда Губарь
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление