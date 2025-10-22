«Поселились рядом с домами»: в Ярославской области к людям вышли четыре медведя — видео

Жители Тутаева бьют тревогу Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

В ярославских пабликах завирусилось видео с бегущим по дороге медведем. Появление косолапого в Тутаевском районе 76.RU подтвердили в Министерстве лесного хозяйства и природопользования Ярославской области.

«Поселились рядом с жилыми домами!», — подписали пост взволнованные местные жители.

Жители левобережной части Тутаева обратились и в Министерство, и в Тутаевское охотничье хозяйство. На место выехали егерь и охотинспектор.

Жители встретили медведя на дороге Источник: «Ярославль с огоньком» / T.me

«В рамках рассмотрения информации о появлении медведей в районах деревень Летешовка, Филинское, Ивановское в окрестностях данных населенных пунктов специалистами были обнаружены следы медведицы и двух медвежат, также отмечались следы молодого медведя», — уточнили в Министерстве лесного хозяйства и природопользования Ярославской области.

По словам специалистов, медведи могли выйти к людям в поисках еды. Местные могли ставить пищевые отходы, кроме того, в районе много яблонь, которые тоже привлекают зверей.

В район, где видели медведей, после заявки выехали 14 охотников. Они отгоняли животных шумом. Специалисты также пытаются поймать взрослого медведя-одиночку.

Отметим, что по данным за 2025 год в Ярославской области насчитывается 1336 медведей. Министерство рассказало, что делать при встрече с медведем. По данным на 2024 год, в Тутаевском районе обитает 58 косолапых.

«Не нужно пытаться подойти к медведю или отпугнуть его, лучше найти себе безопасное место. От зверя важно отходить медленно, не поворачиваться к нему спиной. После встречи с хищником следует обратиться в полицию или в МЧС», — порекомендовали специалисты.