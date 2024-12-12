«Что мы ждём?»: депутат предупредил о гуляющих медведях в Ярославской области

Депутат поднял вопрос о регулировании численности медведей в Ярославской области Источник: Александр Бокарев / Vk.com











В Ярославской области снова бьют тревогу из-за медведей, который не успели залечь в спячку. На ситуацию обратил внимание депутат совета Рыбинского муниципального района Александр Бокарев вечером 10 декабря.

— Медведи на территории Глебовского, Судоверфского и Покровского поселений, а также рядом с Тихменево. На фотографиях следы, оставленные медведем на деревьях в районе деревни Бараново, — написал Александр на своей странице «Вконтакте».

Он отметил, что косолапые в начале зимы могут быть опасны, он попросил учитывать это при прогулках по лесу.

Если вы заметили дикое животное в населенном пункте, следует обращаться в единую диспетчерскую службу населения либо звонить в экстренную службу по номеру 112.

Александр также поднял вопрос о регулировании численности мишек.

— Вопрос к правительству области, когда начнётся регулирование, снижение в 2-3 раза, численности медведей. Нападение медведя на человека несколько лет назад было в Ярославле. Что мы ждём? Новых трагедий? — добавил он.

По данным Министерства на 2024 год, в Ярославской области насчитали свыше 1400 медведей, больше всего из них обитают в Пошехонском, Первомайском и Любимском районах.

В Министерстве лесного хозяйства и природопользования Ярославской области на запрос портала 76.RU уточнили, что следы на стволе могут быть оставлены не медведем. Однако инспектор все же наведается осмотреть лес вблизи Бараново.

— Информация о нахождении медведя на данной территории в министерство не поступала. В ближайшее время охотиспекторами будет проведено обследование местности в районе деревни Бараново на предмет наличия медведей, не залегших в спячку. На одном из фото следы не медведя, такой след оставляют лоси, когда грызут кору деревьев, — пояснили специалисты нашему порталу.

Специалисты добавили, что данные следы оставил лось Источник: Александр Бокарев / Vk.com

В Министерстве обратили внимание, что в этот период медведи не голодные.

— Но любое дикое животное может быть опасно в любое время года, — подчеркнули специалисты.

Это не первое предупреждение от жителей Рыбинского района. Об активности зверей мы писали в августе. Тогда местные сообщали, что видели диких животных. Однако в Министерство подобных сообщений не поступало.

Отметим, что в этом году медвежонок перепугал жителей поселка Борок Некоузского, бурый зверь вышел в населенный пункт. Местная администрация попросила не оставлять детей одних на время поиска зверя.