НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Ярославле
Погода-3°

пасмурно, без осадков

ощущается как -8

0 м/c,

 743мм 74%
Подробнее
4 Пробки
USD 103,27
EUR 108,56
«Желтый» уровень погодной опасности
Кто строит новую Россию
Вырастет МРОТ
Сколько стоят квартиры
Детей кормили некачественной едой
Перекроют шоссе
Правила благоустройства Ярославля
Саша Петров сделает подарок детдомовцам
Продают заброшку
Животные «Что мы ждём?»: депутат предупредил о гуляющих медведях в Ярославской области

«Что мы ждём?»: депутат предупредил о гуляющих медведях в Ярославской области

Александр Бокарев считает, что в регионе нужно ввести регулирование численности

742
5 комментариев

Депутат поднял вопрос о регулировании численности медведей в Ярославской области

Источник:

В Ярославской области снова бьют тревогу из-за медведей, который не успели залечь в спячку. На ситуацию обратил внимание депутат совета Рыбинского муниципального района Александр Бокарев вечером 10 декабря.

— Медведи на территории Глебовского, Судоверфского и Покровского поселений, а также рядом с Тихменево. На фотографиях следы, оставленные медведем на деревьях в районе деревни Бараново, — написал Александр на своей странице «Вконтакте».

Он отметил, что косолапые в начале зимы могут быть опасны, он попросил учитывать это при прогулках по лесу.

Если вы заметили дикое животное в населенном пункте, следует обращаться в единую диспетчерскую службу населения либо звонить в экстренную службу по номеру 112.

Александр также поднял вопрос о регулировании численности мишек.

— Вопрос к правительству области, когда начнётся регулирование, снижение в 2-3 раза, численности медведей. Нападение медведя на человека несколько лет назад было в Ярославле. Что мы ждём? Новых трагедий? — добавил он.

По данным Министерства на 2024 год, в Ярославской области насчитали свыше 1400 медведей, больше всего из них обитают в Пошехонском, Первомайском и Любимском районах.

В Министерстве лесного хозяйства и природопользования Ярославской области на запрос портала 76.RU уточнили, что следы на стволе могут быть оставлены не медведем. Однако инспектор все же наведается осмотреть лес вблизи Бараново.

— Информация о нахождении медведя на данной территории в министерство не поступала. В ближайшее время охотиспекторами будет проведено обследование местности в районе деревни Бараново на предмет наличия медведей, не залегших в спячку. На одном из фото следы не медведя, такой след оставляют лоси, когда грызут кору деревьев, — пояснили специалисты нашему порталу.

Специалисты добавили, что данные следы оставил лось

Источник:

В Министерстве обратили внимание, что в этот период медведи не голодные.

— Но любое дикое животное может быть опасно в любое время года, — подчеркнули специалисты.

Это не первое предупреждение от жителей Рыбинского района. Об активности зверей мы писали в августе. Тогда местные сообщали, что видели диких животных. Однако в Министерство подобных сообщений не поступало.

Отметим, что в этом году медвежонок перепугал жителей поселка Борок Некоузского, бурый зверь вышел в населенный пункт. Местная администрация попросила не оставлять детей одних на время поиска зверя.

Его нашли на дереве за больницей с помощью охотничьих собак, а после обнаружения вернули в естественную среду обитания.

ПО ТЕМЕ
Дикие животные Медведь След Лес Рыбинский район
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
2 часа
Вот и по городу разгулялись без учета общественного мнения. Надо что-то делать!
Гость
1 час
Давно пора. Страшно...
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Стильные люди и толпы бездомных. Блогер провела неделю во Франции и Испании — что ее поразило
Анонимное мнение
Мнение
Россияне съездили в страну гор и вина — Армению — и почувствовали себя дома: плюсы и минусы отдыха
Анонимное мнение
Мнение
«Зачем из Раскольникова делать идиота?»: мнение школьной учительницы о новом «Преступлении и наказании»
Мария Носенко
Корреспондент
Мнение
«Даем друг другу в долг»: как раздельный бюджет помогает не грызться с женой. Откровенный монолог мужа
Анонимное мнение
Мнение
«Черные унитазы и протухшая посуда». Журналистка ушла в клинеры и рассказывает о секретах и ужасах новой работы
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление