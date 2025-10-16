Таксист спас бездомную хаски, которую бросили в лесу. И теперь ездит с ней на работу — видео

Хаски по кличке Рика около 4 лет живет у омского таксиста Михаила. Бездомная собака сама вышла к мужчине из леса, оставить ее он не смог. Сейчас, помимо Рики, у него дома пять собак. Их завели жена и дочка, которые увлекаются ездовым спортом.
Новый хозяин сначала подлечил Рику, а затем стал брать ее с собой на работу. Общение с незнакомыми людьми помогает животному социализироваться. Чтобы собаке было удобно во время поездок, в машине оборудован багажник. Он отгорожен от салона сеткой. Сейчас четвероногая катается со своим хозяином не только по городу, но и по России.
Пассажиры, которых подвозит Михаил, на пушистую попутчицу реагируют без негатива. Все только удивляются, когда ее видят. Таксист признается, что очень привязался к Рике. Подробнее о том, как и почему он возит ее с собой, смотрите в милом видео наших коллег из NGS55.RU.