Таксист спас бездомную хаски, которую бросили в лесу. И теперь ездит с ней на работу — видео

Хаски по кличке Рика около 4 лет живет у омского таксиста Михаила. Бездомная собака сама вышла к мужчине из леса, оставить ее он не смог. Сейчас, помимо Рики, у него дома пять собак. Их завели жена и дочка, которые увлекаются ездовым спортом.

Новый хозяин сначала подлечил Рику, а затем стал брать ее с собой на работу. Общение с незнакомыми людьми помогает животному социализироваться. Чтобы собаке было удобно во время поездок, в машине оборудован багажник. Он отгорожен от салона сеткой. Сейчас четвероногая катается со своим хозяином не только по городу, но и по России.