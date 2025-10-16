НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

облачно, без осадков

ощущается как +1

0 м/c,

 751мм 81%
Подробнее
3 Пробки
USD 79,08
EUR 92,08
Поликлиники без гардероба
На Соколе сдали новый дом
Драка в баре
«Умные решения» в недвижимости
Пожар в многоэтажке
Закрылось грузинское кафе
Новый прожиточный минимум
«Локомотив» разгромил ЦСКА
Чем живет рынок, проданный частнику
Животные Таксист спас бездомную хаски, которую бросили в лесу. И теперь ездит с ней на работу — видео

Таксист спас бездомную хаски, которую бросили в лесу. И теперь ездит с ней на работу — видео

История хаски по кличке Рика

62
Источник:

NGS55.RU

Хаски по кличке Рика около 4 лет живет у омского таксиста Михаила. Бездомная собака сама вышла к мужчине из леса, оставить ее он не смог. Сейчас, помимо Рики, у него дома  пять собак. Их завели жена и дочка, которые увлекаются ездовым спортом.

Новый хозяин сначала подлечил Рику, а затем стал брать ее с собой на работу. Общение с незнакомыми людьми помогает животному социализироваться. Чтобы собаке было удобно во время поездок, в машине оборудован багажник. Он отгорожен от салона сеткой. Сейчас четвероногая катается со своим хозяином не только по городу, но и по России.

Пассажиры, которых подвозит Михаил, на пушистую попутчицу реагируют без негатива. Все только удивляются, когда ее видят. Таксист признается, что очень привязался к Рике. Подробнее о том, как и почему он возит ее с собой, смотрите в милом видео наших коллег из NGS55.RU.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ШрайнерЕкатерина Шрайнер
Екатерина Шрайнер
Корреспондент
Собака Такси История Работа
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Фиктивные объявления и обман с предоплатой. Как безопасно снять квартиру в другом городе — советы риелтора
Никита Волощук
Специалист по недвижимости
Мнение
«Я выгорела, хотя только пришла»: учительница рассказала, почему молодые педагоги бегут из школ
Анна
Мнение
«А у парня-то замах хороший». Почему нужно смотреть спортивную драму «Первый на Олимпе» — рецензия
Надежда Губарь
Мнение
«В номере только кофе „3 в 1“, зато море — кайф»: честный отзыв про отдых на Хайнане — цены, плюсы и минусы
Елизавета Ч.
Мнение
«АВТОВАЗ идет к катастрофе, но это не его вина». Разбираемся, почему завод опять тонет
Артем Краснов
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление