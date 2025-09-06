«Умудрилась выпрыгнуть»: ярославец обнаружил на даче странную рептилию. Кто это

Ярославец поймал необычную рептилию Источник: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com

Житель Ярославля обнаружил у себя на даче необычную рептилию. Фотографией животного он поделился в группе «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!» во «Вконтакте». Дачник предположил, что это может быть змея медянка.

«Медянка или веретеница? Брюхо черное. Других фоток нет. Она умудрилась выпрыгнуть из банки и убежать. Вчера на даче выползла погреться на бетонную плиту», — рассказал ярославец.

На опубликованном фото видно, что рептилия покрыта чешуей цвета молочного шоколада. Дачник поместил ее в стеклянную банку.

Энтомолог Дмитрий Власов в беседе с 76.RU рассказал, что на фото вовсе не змея, а редкая ящерица.

«Это — веретеница, занесена в Красную книгу области», — рассказал специалист.

По данным национального парка «Куршская коса», веретеница медлительна, а потому она не может поймать быстро движущуюся добычу. Питается она дождевыми червями, слизнями, улитками, мокрицами и даже жуками. Кстати, у этой ящерицы нет ног.

Веретеница предпочитает влажные места. А потому встретить ее можно в лиственных и смешанных лесах с кустарниками. Эта ящерица укрывается в лесной подстилке, в пнях и кучах хвороста.