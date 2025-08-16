Змеи еще активны: когда и где можно с ними столкнуться в Ярославской области

Змеи активны примерно до середины осени Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

В Ярославле в разгаре грибной сезон. Многие ходят в леса. Одна из главных опасностей, которая подстерегает жителей региона в дикой природе — змеи.

Когда активны змеи

Старший преподаватель кафедры экологии и зоологии ЯрГУ им. П. Г. Демидова Александр Русинов рассказал, что эти пресмыкающиеся активны до конца сентября — середины октября в зависимости от погоды.

«Суточная активность змей также зависит от температуры воздуха. Если прохладно, то вероятность встретить пресмыкающихся выше днем. Если же на улице жарко — в вечернее или ночное время. Наиболее часто их можно обнаружить в солнечную нежаркую погоду в начале дня, когда они вылезают погреться под солнечными лучами», — уточнил Александр Русинов.

Как себя вести при встрече со змеей

При этом эксперт подчеркнул, что змеи не преследуют людей и не нападают первыми.

«Почти все укусы спровоцированы: кто-то пытается змею поймать, кто-то прогнать. Если такая встреча состоялась, да еще и змея оказалась на расстоянии броска от незащищенной части тела (это примерно 20-30 см), то необходимо тихо, не делая резких движений, отодвинуться. А затем, желательно развернуться и уйти от этого места. В таком случае она не поползет за вами», — посоветовал зоолог.

Также, по словам Александра Русинова, можно потопать ногами, чтобы напугать пресмыкающихся колебаниями почвы. Перед тем, как что-то взять с земли руками, поворошить вокруг палочкой.

«И, конечно, советую быть внимательными ко звукам — змея, как правило, напоминает о своем присутствии шипением», — отметил эксперт.

Чтобы максимально обезопасить себя от укуса змеи в лесу, лучше надеть сапоги — гадюки их точно прокусить не смогут.

В Ярославской области чаще всего можно встретить два вида змей: ужа и гадюку. Ужа от гадюки отличить просто: у него на голове яркие желтые или оранжевые пятна. У гадюки вдоль тела идет зигзагообразная темная полоса. Укус гадюки очень опасен. Её яд поражает центральную нервную систему. Ужи не ядовиты, но они могут занести в ранку инфекцию.

Что делать, если укусила змея

Ранее ярославский биолог Елена Анашкина рассказала, что отличить укус гадюки от укуса ужа можно по ранке. От укуса ужа обычно остаются царапины, как от кошки, так как зубы у него острые, но мелкие. Также от укуса гадюки ощущается запах гвоздичного масла. От укуса гадюки остается одна или две точки.

«Место укуса нужно сразу продезинфицировать. Для этого должна быть как минимум спиртовая салфетка в кармане или флакончик со спиртом. Также нужно обратиться в лечебное учреждение, чтобы врачи ввели противозмеиную сыворотку», — объяснила специалист.

Пострадавшей конечностью нельзя совершать активные движения, чтобы яд не распространялся по организму. Также нельзя давать укушенному человеку чай, кофе и спиртное, поскольку в этих напитках содержатся вещества, способствующие всасыванию яда.

Как прогнать змею с дачного участка

Иногда, встретить змею можно не только в лесу или в поле, но и у себя на даче.