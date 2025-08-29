«Была и гадюка»: под Ярославлем на жилой участок выползли змеи. Видео

Под Ярославлем змеи выползли на жилой участок Источник: Ярославль LIVE (18+) / Vk.com

Жители поселка Красные Ткачи в Ярославском районе предупредили об активности змей. По их словам, гады заползли на жилой участок.

«Вот такой друг вчера выполз, когда начали косить старую траву. Была и вторая — чисто черная гадюка, но её не успели поймать», — написали ярославцы в телеграм-канале «Ярославль LIVE (18+)» утром 29 августа.

Одну из змей удалось поймать в металлическое ведро. Судя по желтым пятнам на голове, это был неядовитый уж. На видео попавший в западню гад извивался и щелкал языком.

Жителям поселка под Ярославлем удалось поймать змею в ведро Источник: Ярославль LIVE (18+) / Vk.com

Ранее старший преподаватель кафедры экологии и зоологии ЯрГУ им. П. Г. Демидова Александр Русинов предупреждал, что змеи активны до конца сентября — середины октября в зависимости от погоды. По его словам, если на улице прохладно, то высока вероятность встречи с пресмыкающимся днем. А если жарко, то, скорее, вечером или ночью.

«Наиболее часто их можно обнаружить в солнечную нежаркую погоду в начале дня, когда они вылезают погреться под солнечными лучами», — уточнил Александр Русинов.