В Ярославле заметили бабочку с необычным окрасом крыльев

В Ярославле заметили бабочку с необычным окрасом крыльев

Что про нее рассказал энтомолог

В Ярославле заметили бабочку необычной расцветки | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

В Ярославле заметили бабочку необычной расцветки

Источник:

Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Жители Ярославля заметили бабочку с необычным окрасом. На ее крыльях вишневого цвета видны голубые пятнышки, а по краям белое обрамление.

Жители города предположили, что это может быть траурница.

«Район речного порта, редкая бабочка траурница», — написали ярославцы в телеграм-канале «Подслушано в Ярославле! (18+)».

Ярославский энтомолог Дмитрий Власов подтвердил — на фото, действительно, траурница. Правда, редкой эту бабочку назвать нельзя.

«Это достаточно обычный у нас вид», — рассказал эксперт.

По данным Златоустовского городского краеведческого музея, траурницей бабочку назвали из-за темного окраса крыльев. В лесах они селятся на опушках, полянах и обочинах троп. Они любят слегка забродивший фруктовый сок, поэтому их можно заметить на фруктах, упавших с дерева.

Ранее ярославцы сообщали о нашествии кузнечиков. Этим летом из встречают на улицах и даже в квартирах. Некоторые вообще опасаются, что к ним залетела саранча.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Бабочка Насекомое Энтомолог
