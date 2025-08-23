В Ярославле заметили бабочку с необычным окрасом крыльев

Жители Ярославля заметили бабочку с необычным окрасом. На ее крыльях вишневого цвета видны голубые пятнышки, а по краям белое обрамление.
Жители города предположили, что это может быть траурница.
«Район речного порта, редкая бабочка траурница», — написали ярославцы в телеграм-канале «Подслушано в Ярославле! (18+)».
Ярославский энтомолог Дмитрий Власов подтвердил — на фото, действительно, траурница. Правда, редкой эту бабочку назвать нельзя.
«Это достаточно обычный у нас вид», — рассказал эксперт.
По данным Златоустовского городского краеведческого музея, траурницей бабочку назвали из-за темного окраса крыльев. В лесах они селятся на опушках, полянах и обочинах троп. Они любят слегка забродивший фруктовый сок, поэтому их можно заметить на фруктах, упавших с дерева.
Ранее ярославцы сообщали о нашествии кузнечиков. Этим летом из встречают на улицах и даже в квартирах. Некоторые вообще опасаются, что к ним залетела саранча.