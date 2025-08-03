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Животные «Сидит, усами шевелит»: ярославцы сообщили о нашествии кузнечиков в квартирах и офисах

«Сидит, усами шевелит»: ярославцы сообщили о нашествии кузнечиков в квартирах и офисах

Энтомолог рассказал, почему этих насекомых стали видеть чаще

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4 комментария
Ярославцы сообщили о кузнечиках в своих домах и офисах | Источник: «Подслушано в Ярославле» / TelegramЯрославцы сообщили о кузнечиках в своих домах и офисах | Источник: «Подслушано в Ярославле» / Telegram

Ярославцы сообщили о кузнечиках в своих домах и офисах

Источник:

«Подслушано в Ярославле» / Telegram

Ярославцы сообщили о нашествии кузнечиков. Люди пишут в соцсетях, что в последние дни встречают насекомых на улицах и даже в квартирах. Некоторые вообще опасаются, что к ним залетела саранча.

«Саранча обнаружена в центре города, в квартире. Пожирает зелень, в моем случае цветы. Не знаю, как она попала на четвертый этаж. Знакомые в Заволжском районе поймали двух особей на пятом этаже», — выложили обращение подписчика в группе «Подслушано в Ярославле» 2 августа.

Это насекомое нашли в квартире в центре города | Источник: «Подслушано в Ярославле» / TelegramЭто насекомое нашли в квартире в центре города | Источник: «Подслушано в Ярославле» / Telegram

Это насекомое нашли в квартире в центре города

Источник:

«Подслушано в Ярославле» / Telegram

В комментариях ярославцы рассказывают, что в последнее время обнаруживали таких существ у себя дома и на работе. Ярославна Алена Трясунова сообщила, что увидела подобное у себя на 11-м этаже в доме на Школьном проезде в Заволжском районе 30 июля.

«Сначала не заметила его. Открыла верхний ящик, чтобы кофе сделать, закрыла и увидела, что это чудо сидит, усами шевелит. Я даже опешила, не думала что на 11-й этаж может попасть. У нас даже комаров с мухами нет, а тут он», — поделилась девушка с порталом 76.RU.

Кузнечика встретили даже на 11-м этаже, куда и мухи с комарами не долетают | Источник: Алена ТрясуноваКузнечика встретили даже на 11-м этаже, куда и мухи с комарами не долетают | Источник: Алена Трясунова

Кузнечика встретили даже на 11-м этаже, куда и мухи с комарами не долетают

Источник:

Алена Трясунова

Под постом в «Подслушано в Ярославле» жители города написали о своих случаях:

«Ко мне таких два запрыгивало на этой неделе».

«На четырнадцатом этаже… Только его кошка съела».

Еще одна жительница города Ирина сообщила порталу 76.RU, что насекомое попало к ней в офис на улице Малой Пролетарской.

«Окна на Которосль выходят, там всегда полно животины», — рассказала она.

Ирине пришлось испытать небольшой стресс от встречи с насекомым, так как во время своего пребывания в помещении оно неожиданно прыгнуло на нее.

Этот Кузнечик запрыгал или залетел в офис на улице Малой Пролетарской

Источник:

Ирина

А ярославец Юрий снял существо на видео 30 июля на улице Колышкина, у дома № 62 корпус 4.

«Это кузнечик, у него длинные усы, а у саранчи короткие», — пояснил он.

Вот такой зеленый кузнечик сидел у дома на улице Колышкина

Источник:

Юрий, «Подслушано в Ярославле» / Telegram

Ярославский энтомолог Дмитрий Власов, подтвердил, что все насекомые, которых встретили жители города, — кузнечики разных видов, не саранча.

«Серый кузнечик, обыкновенный пластинокрыл, певчий кузнечик, — перечислил специалист. — Все эти виды обычные для Ярославской области. Личинки кузнечиков мелкие и нелетающие. В июле они становятся взрослыми и начинают летать и стрекотать. Поэтому и стали попадаться на глаза жителям».

По словам Дмитрия Власова, пугаться этих насекомых не нужно, для человека они никакой опасности не представляют.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Насекомые Нашествие
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Комментарии
4
Гость
33 минуты
Какими-то дикими и недалекими выставлены ярославцы в статье. Или так и есть?
Гость
33 минуты
"Некоторые вообще опасаются, что к ним залетела саранча", - а почему опасаются-то? Голову откусит?
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