«Сидит, усами шевелит»: ярославцы сообщили о нашествии кузнечиков в квартирах и офисах

Ярославцы сообщили о кузнечиках в своих домах и офисах Источник: «Подслушано в Ярославле» / Telegram

Ярославцы сообщили о нашествии кузнечиков. Люди пишут в соцсетях, что в последние дни встречают насекомых на улицах и даже в квартирах. Некоторые вообще опасаются, что к ним залетела саранча.

«Саранча обнаружена в центре города, в квартире. Пожирает зелень, в моем случае цветы. Не знаю, как она попала на четвертый этаж. Знакомые в Заволжском районе поймали двух особей на пятом этаже», — выложили обращение подписчика в группе «Подслушано в Ярославле» 2 августа.

Это насекомое нашли в квартире в центре города Источник: «Подслушано в Ярославле» / Telegram

В комментариях ярославцы рассказывают, что в последнее время обнаруживали таких существ у себя дома и на работе. Ярославна Алена Трясунова сообщила, что увидела подобное у себя на 11-м этаже в доме на Школьном проезде в Заволжском районе 30 июля.

«Сначала не заметила его. Открыла верхний ящик, чтобы кофе сделать, закрыла и увидела, что это чудо сидит, усами шевелит. Я даже опешила, не думала что на 11-й этаж может попасть. У нас даже комаров с мухами нет, а тут он», — поделилась девушка с порталом 76.RU.

Кузнечика встретили даже на 11-м этаже, куда и мухи с комарами не долетают Источник: Алена Трясунова

Под постом в «Подслушано в Ярославле» жители города написали о своих случаях:

«Ко мне таких два запрыгивало на этой неделе».

«На четырнадцатом этаже… Только его кошка съела».

Еще одна жительница города Ирина сообщила порталу 76.RU, что насекомое попало к ней в офис на улице Малой Пролетарской.

«Окна на Которосль выходят, там всегда полно животины», — рассказала она.

Ирине пришлось испытать небольшой стресс от встречи с насекомым, так как во время своего пребывания в помещении оно неожиданно прыгнуло на нее.

Этот Кузнечик запрыгал или залетел в офис на улице Малой Пролетарской Источник: Ирина

А ярославец Юрий снял существо на видео 30 июля на улице Колышкина, у дома № 62 корпус 4.

«Это кузнечик, у него длинные усы, а у саранчи короткие», — пояснил он.

Вот такой зеленый кузнечик сидел у дома на улице Колышкина Источник: Юрий, «Подслушано в Ярославле» / Telegram

Ярославский энтомолог Дмитрий Власов, подтвердил, что все насекомые, которых встретили жители города, — кузнечики разных видов, не саранча.

«Серый кузнечик, обыкновенный пластинокрыл, певчий кузнечик, — перечислил специалист. — Все эти виды обычные для Ярославской области. Личинки кузнечиков мелкие и нелетающие. В июле они становятся взрослыми и начинают летать и стрекотать. Поэтому и стали попадаться на глаза жителям».