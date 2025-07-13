«Много и ужей, и гадюк»: как защитить себя во время встречи со змеей в ярославских лесах

Чем опасны змеи в Ярославской области Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

После дождей любители тихой охоты активно стали посещать леса в поисках грибов. А тут еще и черника пошла! Но не стоит забывать об опасностях, которые могут встретиться на пути за лесным урожаем. Например, о змеях.

Ярославский биолог Елена Анашкина рассказала, что сейчас гады часто выползают из укрытий, чтобы погреться на солнце. В этот момент змея может встретиться с человеком.

«Для грибников в отношении змей безопасного времени не бывает. Сейчас они выползают на солнышко, греются на опушках, лесных дорожках. Поэтому всегда есть вероятность на них наступить. Потянулись за грибочком, а схватили змею», — рассказала Елена Анашкина.

Биолог рассказала, что грибники должны быть готовы к такому раскладу. В лес нужно идти в высокой обуви, плотных штанах, иметь головной убор.

«Обязательно нужно пользоваться палочкой. Раздвигать листву и траву нужно только ей. Эти несложные меры помогут избежать встречи со змеей, потому что она тоже не горит желанием встретиться с человеком. Сейчас змеи достаточно подвижные, поэтому при приближении человека они стараются уползти», — рассказала Елена Анашкина.

«Не нужно их убивать»

Походы в лес в дождливую погоду тоже чреваты встречей со змеями. Змея может лежать под сухой корягой или под деревом.

«Поэтому всё равно есть вероятность каким-то образом с ней столкнуться. Поэтому нужно не терять бдительность, если соблюдать меры предосторожности, то такая встреча не закончится укусом. Сейчас в лесу очень много и ужей, и гадюк. Но нужно соблюдать осторожность и не бояться. Как мы уже говорили, для леса змеи — очень полезные животные. Поэтому ни в коем случае не нужно их убивать, лес — их дом. Это мы идем к ним в гости за грибами и ягодами», — рассказала Елена Анашкина.

Биолог советует: во время похода за ягодами следует прийти на поляну и создать шум. Потопать или похлопать. Змеи глухие, они не воспринимают звуки. Но чувствуют колебания почвы. А потому, заметив вибрацию, они расползутся с территории.

Как понять, укусила гадюка или уж?

Если неприятная встреча со змеей всё же состоялась и закончилась укусом, то нужно понять, была это гадюка или уж.

У ужа чаще всего имеются оранжевые, желтые или белые пятна по бокам головы. А гадюки в основном либо темно-серые с черной зигзагообразной полоской вдоль спины, либо полностью черные.

«От укуса ужа остаются, как правило, царапины, как от кошки. Потому что у него мелкие острые зубки. От укуса гадюки остается одна или две точки, потому что у нее есть ядовитые выдвижные зубы. Одна дырка или две в зависимости от того, сколько она успеет вонзить», — объяснила Елена Анашкина.

Также от укуса гадюки ощущается запах гвоздичного масла.

«В любом случае место укуса нужно сразу продезинфицировать. Для этого должна быть как минимум спиртовая салфетка в кармане или флакончик со спиртом. Также нужно обратиться в лечебное учреждение. Потому что укус гадюки опасен. Смертельно, может быть и не опасен. Но последствия довольно тяжелые. Поэтому нужно обратиться в травмпункт, чтобы врачи ввели противозмеиную сыворотку», — объяснила биолог.

Что делать, если тебя укусила змея

Чаще всего люди получают змеиные укусы в руки, рассказала Елена Анашкина. Пострадавшей конечностью нельзя совершать активные движения, чтобы яд не распространялся по организму. Также нельзя давать укушенному человеку чай, кофе и спиртное, поскольку в этих напитках содержатся вещества, способствующие всасыванию яда.