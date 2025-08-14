Размером с ладонь: в центре Ярославля заметили редкое насекомое. Фото

Ярославцы заметили богомола в центре города Источник: «Жесть Ярославль» / vk.com

В начале августа ярославцы обнаружили в центре города экзотическое насекомое. В соцсетях жители поделились фотографиями богомолов и задались вопросом, каким образом они появились в Ярославле.

«Нашли богомола в центре городе, не маленький», — опубликовали обращение в группе «Жесть Ярославль» 9 августа.

В комментариях горожане рассказали, что этих существ можно увидеть не только в центре Ярославля. Богомолов замечали и в Заволжском районе, и в посёлке Ивняки. Жители города убеждены, что необычное для нашей местности существо попало в Ярославль из-за перемены погоды:

«С таким изменением климата скоро крокодилы заведутся», — прокомментировала пост Ирина Михалева-Окольникова.

«У нас природа меняется. Приживаются южные насекомые и звери. То черепахи в брагинском пруду, то дикобраз, рыб неместных ловили. Конец света» — заметила Вера Бережкова.

Ярославский энтомолог Дмитрий Власов подчеркнул, что богомолы в области начали появляться еще в 2021 году, вероятность их выживания в нашем регионе оценивалась как крайне маленькая. Однако в 2023-м насекомых вновь заметили в городе.

Богомол, замеченный в 2023 году в Ярославском музее-заповеднике Источник: «Природа Ярославского края» / vk.com

— Причиной распространения нетипичных для нашей местности животных может быть завоз с транспортом. Богомолы могут перемещаться на большегрузных машинах с продуктами из южных регионов, — объяснил старший научный сотрудник отдела природы Ярославского музея-заповедника Дмитрий Власов.

По словам специалиста, экзотические существа не опасны для человека, а также не нанесут вред огороду. Богомолы являются хищниками, поэтому, как отразится их вселение на экосистеме Ярославской области, предугадать очень сложно.