НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

облачно, без осадков

ощущается как +19

0 м/c,

 754мм 83%
Подробнее
2 Пробки
USD 79,77
EUR 93,06
Установили новые дорожные камеры
Где введут оценки за поведение
Афиша на выходные
Заметили редкое насекомое
Построят третий мост через Волгу
Мошенничество с землей
Сбили 5-месячную девочку
Когда откроют уличный бассейн в «Термолэнде»
Что изменится в школах с 1 сентября
Вынесли приговор эксгибиционисту
Животные Размером с ладонь: в центре Ярославля заметили редкое насекомое. Фото

Размером с ладонь: в центре Ярославля заметили редкое насекомое. Фото

Энтомолог объяснил, как насекомое могло попасть на территорию региона

266
1 комментарий
Ярославцы заметили богомола в центре города | Источник: «Жесть Ярославль» / vk.com Ярославцы заметили богомола в центре города | Источник: «Жесть Ярославль» / vk.com

Ярославцы заметили богомола в центре города

Источник:

«Жесть Ярославль» / vk.com

В начале августа ярославцы обнаружили в центре города экзотическое насекомое. В соцсетях жители поделились фотографиями богомолов и задались вопросом, каким образом они появились в Ярославле.

«Нашли богомола в центре городе, не маленький», — опубликовали обращение в группе «Жесть Ярославль» 9 августа.

В комментариях горожане рассказали, что этих существ можно увидеть не только в центре Ярославля. Богомолов замечали и в Заволжском районе, и в посёлке Ивняки. Жители города убеждены, что необычное для нашей местности существо попало в Ярославль из-за перемены погоды:

«С таким изменением климата скоро крокодилы заведутся», — прокомментировала пост Ирина Михалева-Окольникова.

«У нас природа меняется. Приживаются южные насекомые и звери. То черепахи в брагинском пруду, то дикобраз, рыб неместных ловили. Конец света» — заметила Вера Бережкова.

Ярославский энтомолог Дмитрий Власов подчеркнул, что богомолы в области начали появляться еще в 2021 году, вероятность их выживания в нашем регионе оценивалась как крайне маленькая. Однако в 2023-м насекомых вновь заметили в городе.

Богомол, замеченный в 2023 году в Ярославском музее-заповеднике | Источник: «Природа Ярославского края» / vk.comБогомол, замеченный в 2023 году в Ярославском музее-заповеднике | Источник: «Природа Ярославского края» / vk.com

Богомол, замеченный в 2023 году в Ярославском музее-заповеднике

Источник:

«Природа Ярославского края» / vk.com

— Причиной распространения нетипичных для нашей местности животных может быть завоз с транспортом. Богомолы могут перемещаться на большегрузных машинах с продуктами из южных регионов, — объяснил старший научный сотрудник отдела природы Ярославского музея-заповедника Дмитрий Власов.

По словам специалиста, экзотические существа не опасны для человека, а также не нанесут вред огороду. Богомолы являются хищниками, поэтому, как отразится их вселение на экосистеме Ярославской области, предугадать очень сложно.

Кстати, недавно жители Ярославля жаловались на нашествие кузнечиков.

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
внештатный корреспондент
Богомол Насекомое Энтомолог
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
22 минуты
Страшно!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Без диплома ты будешь носить кофе людям с дипломом»: журналист — о том, почему «вышка» переоценена и бесполезна
Екатерина Чижик
Корреспондент
Мнение
Я устал, я ухожу. Как уволиться по собственному желанию и не подставиться под удар: три подводных камня
Кирилл Балицкий
Мнение
Дракон в пещере, источники и Лермонтов. Студентка — о том, за что любят Кавказские Минеральные Воды
Ангелина Скобелева
Мнение
«Стоит научиться жить в реальном мире». Почему власти не могут остановить рост цен — и так ли он страшен на самом деле
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
«Люди в массе своей отвыкли ходить строем»: сельский учитель — о новой школьной форме и попытке всех уравнять
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление