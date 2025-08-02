Россиянам запретят держать дома целый список животных. Кто в него попал

Документ будет действовать шесть лет Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Россиянам с 1 сентября запретят держать дома диких и экзотических животных. К ним относятся лисы, росомахи, медоеды, собаки динго и сервалы. Все перечисленные хищники попали в утвержденный перечень животных, запрещенных к содержанию.

Документ вступит в силу с 1 сентября 2025 года и будет действовать 6 лет — до 1 сентября 2031 года, напоминает РИА Новости. Всего в список входит 121 разновидность животных.

В перечень запрещенных к содержанию хищников попали львы, тигры, леопарды, гепарды, ягуары, пумы, сервалы или кустарниковые кошки, росомахи, снежные барсы, рыси, гиеновые собаки и обыкновенные лисицы.

Также в списке оказались тюлени и моржи, волк обыкновенный, рыжий волк и гривистый волк, все виды медоедов и все представители семейства медвежьих.

В распоряжении, опубликованном на сайте правовой информации, говорится, что помимо млекопитающих, в перечень входят рептилии, например крокодилы, питоны длиной более 4 метров, королевские кобры, комодский варан. Запретят заводить и некоторых пауков, таких как черная вдова, и все виды тарантулов.

Среди птиц запретят заводить все виды филинов, африканских страусов, пингвинообразных и т. д. Из рыб под запрет попадают электрический угорь и муреновые. Также россиянам нельзя будет заводить коралловые полипы, а конкретно один вид — зоантарии.