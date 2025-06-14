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Животные Едят за одним столом и гуляют по городу: как домашний бык Брюс прославил своего хозяина в соцсетях

Едят за одним столом и гуляют по городу: как домашний бык Брюс прославил своего хозяина в соцсетях

За жизнью необычного питомца следят 1,5 миллиона человек

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1 комментарий
Источник:

Городские медиа

Американец Элис Эрерра из штата Айдахо завел необычного домашнего питомца, чем и прославился в соцсетях. 1,5 миллиона человек следят в TikTok, как ручной бык по кличке Брюс дегустирует еду хозяина, гуляет с ним по улицам, заглядывает в кафе и даже пытается поиграть в бейсбол или волейбол.

— Это совсем необычно, чтобы корова интересовалась человеком, — говорит Элис. — Он хочет, чтобы его гладили, чтобы его кормили, он хочет проводить со мной время.

Элис взял Брюса с молочной фермы, когда тому было всего несколько дней отроду, выкармливал его молоком и проводил с бычком много времени. Вероятно, поэтому Брюс так привязался к хозяину.

Питомец весит уже почти полтонны, потому даже прогулкой по дому наводит суету и беспорядок. Кажется, что Элиса это не очень заботит — разбросанная еда, беспорядок, учиненный Брюсом, только умиляет подписчиков. Но как бы сам Элис и его фолловеры ни любили бычка, повторять свой эксперимент и заселять в дом коров фермер никому не советует.

— Они такие большие и могут быть опасны, могут наступить вам на ноги, и большинство из них не такие дружелюбные, как Брюс. Могут бодаться, как мой другой бык. В конце концов, коровам нужно место, чтобы пастись и выпасаться и просто быть счастливыми, — говорит Эрерра.

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Елена ВахрушеваЕлена Вахрушева
Елена Вахрушева
видеоредактор
Домашнее животное Корова Блогер
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Комментарии
1
Гость
15 июня, 12:15
Классные ребята.
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