Едят за одним столом и гуляют по городу: как домашний бык Брюс прославил своего хозяина в соцсетях

Источник: Городские медиа

Американец Элис Эрерра из штата Айдахо завел необычного домашнего питомца, чем и прославился в соцсетях. 1,5 миллиона человек следят в TikTok, как ручной бык по кличке Брюс дегустирует еду хозяина, гуляет с ним по улицам, заглядывает в кафе и даже пытается поиграть в бейсбол или волейбол.

— Это совсем необычно, чтобы корова интересовалась человеком, — говорит Элис. — Он хочет, чтобы его гладили, чтобы его кормили, он хочет проводить со мной время.

Элис взял Брюса с молочной фермы, когда тому было всего несколько дней отроду, выкармливал его молоком и проводил с бычком много времени. Вероятно, поэтому Брюс так привязался к хозяину.

Питомец весит уже почти полтонны, потому даже прогулкой по дому наводит суету и беспорядок. Кажется, что Элиса это не очень заботит — разбросанная еда, беспорядок, учиненный Брюсом, только умиляет подписчиков. Но как бы сам Элис и его фолловеры ни любили бычка, повторять свой эксперимент и заселять в дом коров фермер никому не советует.