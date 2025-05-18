За крокодила ответишь. Как наказать соседа, который держит запрещенное животное

Королевская кобра Источник: DikkyOesin / iStock











Правительство заново утвердило перечень животных, которых запрещено заводить, если у вас нет своего зоопарка, цирка или океанариума. Впервые этот документ приняли шесть лет назад. Тогда было объявлено, что зверям, приобретенным до 1 января 2020 года, разрешат доживать свой срок при актуальных хозяевах.

Годы прошли, а запрещенные животные в частных руках все не заканчиваются. «Фонтанка» объясняет, как работает запрет, и через какие щели лисы, медведи и крокодилы — и еще свыше ста видов живности — все же пролезают в многоквартирные дома и садоводства.

Осла — можно, лисичку — нельзя

В перечень животных, которых запрещено держать в качестве домашних питомцев, входит 121 разновидность. Это преимущественно ядовитые змеи, лягушки и членистоногие, крокодилы и теплокровные хищники, которым не сложно загрызть человека насмерть, и заслуженные разносчики бешенства. Но есть и, на первый взгляд, невинные зверушки, вроде обезьянок капуцинов. Впрочем, те, кто внимательно смотрел «Пиратов Карибского моря», помнят, какие у этих малышей клыки.

Размеры самой особи тоже имеют значение: так, если питон меньше четырех метров в длину, то его держать можно, а каймановая черепаха считается разрешенной, если диаметр ее панциря не больше 30 сантиметров. Не возбраняется заводить дома морского окуня до 1,5 метров в длину.

Среди совершенно запрещенных числятся: винная змея (прикидывается веточкой, но очень ядовита), комодский варан (агрессивный трупоед, ядовитый), ужасный листолаз (маленькая мультяшная лягушка, конечно же, ядовитая), тарантулы, одиннадцать видов скорпионов, все соколообразные, все виды филинов, обыкновенная рысь и обыкновенная лисица. В перечне отдельно отмечено, что домашнюю лошадь и домашнего осла держать дома можно, так что не говорите, что ваших бывших в списке нет.

Запрет на лисицу, кстати, в 2021 году пытались оспорить в Верховном суде. Истец, который называл себя «потенциальным покупателем домашней новосибирской лисы, относящейся к виду „обыкновенная лисица (Vulpes vulpes)“», утверждал, что лисы, выведенные в ИЦиГ СО РАН, живут с людьми, не опасны и, по сути, те же собаки и кошки. Суд в удовлетворении иска отказал.

При этом запретные виды вполне законно можно содержать в зоопарках, цирках, дельфинариях и океанариумах — если получить соответствующую лицензию. Без нее работать с запретными животными нельзя с 1 января 2022 года.

У соседа — тигр. Кому жаловаться?

С этим вопросом надо обращаться в территориальное управление Росприроднадзора.

— Заявитель не обязан прикладывать какие-либо доказательства, достаточно неанонимного заявления, — рассказала «Фонтанке» юрист, президент фонда «Забытые животные» Анастасия Комагина. — Но, если есть фото, видео животного или аудиозапись его рыка, лишним это не будет. Если сотрудники Росприроднадзора придут с проверкой, а хозяин тигра не откроет, то это только отсрочит неизбежное на несколько недель. К нему все равно придут снова по решению суда, отсидеться не получится.

Но получится перепрятать тигра, пока жернова бюрократической машины вращаются. Сделать это теоретически можно даже после того, как инспектор Росприроднадзора осмотрел жилище, увидел тигра и, таким образом, подтвердил нарушение и составил административный протокол.

Что будет со зверем? А с хозяином?

По закону № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными», обнаруженная в доме запретная фауна подлежит конфискации. Но инспектор не станет хватать и вывозить тигра немедленно — сначала зверю надо подобрать место для «ответственного хранения», а потом — выпустить животное на волю, то есть вернуть в среду обитания. На случай, если среда обитания где-то за океаном или животное не сможет там выжить, есть правительственное постановление № 1659 «Об утверждении Правил обращения с конфискованными дикими животными в неволе, возврат которых в среду их обитания невозможен». Согласно этому документу, конфискованное животное безвозмездно передадут для содержания и использования в государственное унитарное предприятие или учреждение, где есть условия для такого животного. Если госучреждения откажутся, то найденыша предложат частникам, которые смогут содержать его законно.

А вот если подходящее место не найдется, зверя могут усыпить.

— Исходя из духа закона, основная его цель — обеспечить безопасность людей, и уже во вторую очередь — комфорт животных, — говорит юрист.

По статье 8.52 КоАП РФ хозяину, у которого конфисковали кого-то из перечня запрещенных животных, грозит штраф до 15 тысяч рублей. Если зверь краснокнижный, ответственность будет уже уголовной, по статье 258.1 УК РФ могут оштрафовать на миллион или посадить на срок до четырёх лет. И это при условии, что не будет оснований для возбуждения дела по статье о жестоком обращении с животными.

Учитывая, что и конфискованный питомец, скорее всего, влетел нарушителю в копеечку, — сплошные убытки.

А почему запрещенных животных по-прежнему держат дома?

Во-первых, рынок торговли экзотическими животными никуда не делся. Заводчики выдумывают сами себе юридические лазейки. В питомниках, которые разводят, например, лисят на продажу, утверждают следующее: брать в питомцы нельзя только ту лисицу, которую вы поймали в дикой природе. А если лиса родилась на звероферме, в институте ИЦиГ СО РАН или в том же питомнике, — якобы можно, потому что закон «Об ответственном обращении с животными» не распространяется на животных сельскохозяйственных и лабораторных. Продавцы обещают выдать «все документы, необходимые для того, чтобы содержать лисицу дома законно».

Но с юридической точки зрения такие заводчики вводят покупателей в заблуждение, а купленного у них лисенка могут конфисковать, говорит Анастасия Комагина.

Действительно, недавно, в апреле 2025 года Новгородская природоохранная прокуратура конфисковала из частного подсобного хозяйства тринадцать черно-бурых лисиц. Надо сказать, в природе их популяция истреблена практически полностью, но факт рождения на звероферме не сделал чернобурок разрешенными к содержанию в частном доме. Почему закон так взъелся на лисичек? Прежде всего потому, что лисы очень восприимчивы к бешенству.

А летом прошлого года в СНТ «Гипроникель» в Парголово Сантк-Петербурга застрелили медведицу, которая растерзала хозяйку. Двух медведей на своем участке содержала семья цирковых дрессировщиков, лицензия Россельхознадзора у них была. Но в документе был указан адрес в Гатчине, а не в парголовском садоводстве, жители которого даже не знали, что соседствуют с медведями. После трагедии в СНТ были организованы проверки всех участков природоохранной прокуратурой — на наличие животных и возможных очагов антисанитарии.