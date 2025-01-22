Костромской зоопарк выложил видео со знаменитым ярославским кенгуренком Крошем: смотрим милые кадры

Крош из Ярославля теперь живет в Костроме Источник: Костромской зоопарк / Vk.com











Костромской зоопарк выложил видео с ярославским кенгуренком Крошем. Зверек переехал из ярославского зоопарка в соседний регион в декабре 2024 года. Теперь это его новое постоянное место жительства.

— Крош чувствует себя хорошо. Уже привык к новому месту. Пока мы его держим в теплом домике. Но, когда на улице потеплеет, выпустим в открытый вольер и тогда посетители смогут его увидеть, — рассказал порталу 76.RU директор костромского зоопарка Вадим Шинкарь.

Видео с кенгуренком Источник: Костромской зоопарк / Vk.com

Напомним, кенгуренок Крош родился в начале 2024 года в ярославском зоопарке. И вскоре прославился на всю страну. Все началось с того, что в ночь на 27 сентября Крош пропал. Как потом выяснилось, кенгуренка похитили. Почти одновременно с ним двоих детенышей кенгуру также украли из парка птиц «Воробьи» в Калужской области.

Подозреваемого в хищении животных задержали 2 октября на вокзале в Александрове Владимирской области. Им оказался 31-летний житель Вологодской области Иван Некрасов. В сумке, которая была у мужчины, обнаружили двух калужских малышей. Один из них, к сожалению, погиб. Некрасов заявил, что хотел обменять кенгурят на обезьяну.

Кроша на тот момент похититель уже продал частнику в подмосковный Королев. К счастью, кенгуренка удалось найти и вернуть домой . Похитителя задержали.