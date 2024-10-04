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Криминал Похищение кенгурят подробности «Вернется к своим родителям»: в ярославский зоопарк привезли кенгуренка Кроша. Видео

«Вернется к своим родителям»: в ярославский зоопарк привезли кенгуренка Кроша. Видео

Здоровье малыша проверили специалисты

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4 комментария

Крош в скором времени сможет вернуться к родителям

В ярославский зоопарк утром 4 октября вернули выкраденного ранее кенгуренка Кроша. Состояние малыша проверяли специалисты ветеринарной клиники. Обследование показало, что кенгуренок полностью здоров, ему ничего не угрожает.

— Наш Крош — дома! Несколько дней малыш проведет в ветеринарной клинике, а затем вернется к своим родителям в вольер. Очень ждем их встречи! — сообщили в ярославском зоопарке. — Мы обязательно заранее сообщим, когда Крош будет готов к переезду и с радостью разделим с вами это событие. Дату воссоединения семьи мы сообщим обязательно заранее.

Также в зоопарке поблагодарили всех, кто принимал участие в поисках и также сочувствовал и сопереживал пропаже Кроша.

На видео — Крош сразу после того, как его доставили в ветклинику

Напомним, Крош пропал в ночь на 27 сентября. В ярославском зоопарке заявили, что пушистый малыш сам выбраться не мог, случившееся может быть похищением. Позже эту версию подтвердили в полиции. Подробностей расследования журналистам раскрывать не стали. По данным источника 76.RU, неизвестный перерезал провод, чтобы отключить видеокамеры, а затем проник на территорию зоопарка, открыл вольер и вытащил малыша.

Через три дня в парке птиц «Воробьи» в Калужской области исчезли еще двое детенышей кенгуру — им даже не успели дать имена. Народный артист России, дрессировщик Эдгард Запашный предположил, что случаи связаны и могут быть частным заказом.

Вечером 2 октября стало известно о задержании подозреваемого. Его поймали с поличным на вокзале в Александрове Владимирской области. В полиции сообщили, что 31-летний вологжанин вез экзотических животных в клетчатой дорожной сумке — челноке. Это были кенгурята из калужского парка. Один из малышей погиб.

Утром 4 октября в Заволжском районном суде Ярославля подозреваемому выносят меру пресечения. Мы следим за процессом в онлайн-режиме. Также мы рассказывали, что известно о предполагаемом похитителе.

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Комментарии
5
Гость
1 час
полиция молодцы. отлично сработали
Гость
53 минуты
В Австралии этих кенгуру девать некуда. Можно даже есть.
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